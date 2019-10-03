Что носить осенью 2019: гардероб, который поможет создать идеальный образ (Фото)

1 Пальто Модные пальто из кашемира. Когда осень уже на пороге, первое, о чем мы задумываемся – это покупка пальто. Если правильно подобрать данный предмет гардероба, то он сможет подчеркнуть достоинства фигуры, а также добавит образу женственности и элегантности. По информации, в нынешнем сезоне одними из самых популярных являются кашемировые экземпляры. Несмотря на то, что кашемир является очень нежным материалом, он отличается высоким уровнем носкости. Поэтому, купив такой предмет гардероба, вы будете носить его на протяжении долгого времени. Что касается цвета, то он должен быть максимально нейтральным, ведь вы будете надевать пальто ежедневно. Старайтесь выбирать универсальный фасон, без обилия украшений и мелких деталей. Идеальная длина – до колена или чуть ниже. Оптимальная длина пальто - чуть ниже колена. Если вы являетесь приверженцем классики, то покупайте двубортную модель с поясом. Хотя, варианты на замке или пуговицах также имеют право на жизнь. В кашемировом пальто вы можете пойти на работу, в театр, в ресторан или на прогулку с друзьями – в любом месте оно будет выглядеть стильно, красиво, а главное – уместно. Также можно выбрать свободное пальто в стиле кейп (другое название – пальто-накидка). Пальто в стиле кейп на модных показах. Среди главных преимуществ изделия – практичность, универсальность. Кроме того, они не стесняют движения и позволяют чувствовать себя максимально удобно. Благодаря этим характеристикам, данные модели все чаще встречаются в коллекциях знаменитых дизайнеров.

2 Тренч В тренде - бежевый и песочный тренч. Хорошей альтернативой предыдущему варианту выступит тренч – модель дождевого плаща. Классический тренчкот имеет следующие отличительные особенности: двубортность, наличие воротника, пояса и глубоких карманов, разрез на спине, длина до колена или середины бедра. Если вы не боитесь экспериментировать и привыкли быть в центре внимания, то идите ва-банк и покупайте яркий экземпляр. Совет: Девушкам, которые предпочитают в гардеробе нейтральные оттенки, лучше всего будет купить тренч бежевого, серого или цвета хаки. Носить данный предмет гардероба можно с чем угодно: юбками, платьями, джинсами, тельняшками, белыми брюками и так далее.

3 Платье Лаконичные платья можно сочетать с чем угодно. Платье – поистине универсальная вещь, на которую не стоит жалеть никаких денег. Его можно надеть в офис, на прогулку, на свидание, на официальный прием. Главное – знать, с помощью каких аксессуаров формируется тот или иной образ. Не обязательно выбирать платье черного цвета. Нынешний сезон позволяет надевать более яркие экземпляры, например, фиолетовые, красные, синие, зеленые. Беспроигрышным вариантом станут модели в актуальных нюдовых тонах. Старайтесь подбирать лаконичные платья, без большого количества декоративных элементов. Если на одежде будет присутствовать большое количество рюшей, брошей, бусин, стразов, то она перестанет быть универсальной. Самый лучший вариант – маленькой черное платье, как у Коко Шанель.

4 Джинсы Осенью можно носить джинсы самых разных фасонов. Когда речь идет об идеальном гардеробе, то нельзя не вспомнить о джинсах. Имея в своем арсенале всего пару, можно создать огромное количество красивых и стильных образов. Например, джинсы в сочетании с рубашкой и пиджаком спасут вас на совещании (если дресс-код компании позволяет наряды в свободном стиле). А комплект, состоящий из красивой кофты, джинсов и каблуков станет идеальным вариантом для свидания. Поэтому старайтесь не жалеть деньги на данный предмет гардероба, так как он является поистине универсальным. Выбирайте джинсы с учетом своего роста, обхвата бедер и расположения карманов. Осенью 2019 самыми модными будут модели с завышенной талией, скинни, бойфренды, укороченные и со срезанным низом. Что касается цвета, то обратите внимание на индиго или темно-синий. От блесток и ярких принтов лучше отказаться.