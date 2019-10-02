Маникюр 2019: самые модные оттенки осени (Фото)

1 Все оттенки красного лака не выходят из моды множество десятилетий и останутся популярными еще долго.

2 Для строгого осеннего периода идеальным решением станет винная палитра и, в частности, насыщенный цвет мерло.

3 Более темный оттенок, чем мерло, бордовый содержит нотку коричневатого тона. Данный вариант в маникюре подходит как для офисного стиля, так и для свиданий, поскольку бордо – страстный цвет.

4 Телесный, бежевый и прочие деликатные оттенки актуальны в любое время года. Сейчас такой тренд пользуется колоссальным спросом во многом благодаря моде на нюдовые туфли, ведь данный лак прекрасно с ними сочетается.

5 Обратите особое внимание на популярный оттенок космического латте, ставшего сенсацией лета. Он останется в числе трендов.

6 Сюда так же можно отнести актуальный для сезона терракотовый цвет. Мягкий оттенок сладких ирисок и карамели, с его нежной коричневатой ноткой – замечательный выбор для осеннего маникюра.

7 Зеленый оттенок, максимально приближенный к цвету гуакамоле, обещает стать популярным трендом в гардеробе этой осени. В серые дни непогоды этот оттенок напомнит о буйной зелени лета.

8 К сожалению, лак цвета гуакамоле не назовешь универсальным, поскольку он сочетается далеко не со всеми стилями одежды, как, скажем, нюдовый цвет. Однако данный вариант подойдет любительницам гламурных и ярких образов.

9 Еще один ультрамодный цвет этого сезона – оттенок чилийского перца. Уж не знаю, что мешало стилистам сохранить название «алый»… Видимо, миру моды скучно без новых интересных терминов.

10 Как бы там ни было, такой лак – бессменная классика. Выбирайте глянцевый лак, если хотите максимально сохранить сходство со жгучим красным перцем. Однако матовый вариант смотрится более оригинально.

11 Нежный, романтичный, женственный и универсальный – все это о светлом оттенке персика. Такой маникюр позволит подчеркнуть летний загар осенью. Вы можете сочетать его с обувью или одеждой персикового оттенка.

12 Конечно, осенняя палитра вовсе не обязательно должна быть темной, однако глубокие и насыщенные оттенки стали классикой сезона. Это же касается и темно-коричнего цвета горького шоколада.

13 Изысканный оливковый цвет был спросовым этим летом во много благодаря новому витку популярности таких стилей как колониальный и милитари. Осенью оливковый маникюр будет смотреться стильно, гламурно и гармонично.

14 Само собой, не обойдется и без желтого цвета. В частности, особый интерес вызывает изысканный цвет горчицы – он гарантированно вернется и в модные гардеробы осени.

15 В коллекциях именитых дизайнеров все чаще можно заметить очень темные, глубокие оттенки зеленого, напоминающие густую зелень хвои.

16 Пастельные оттенки надежно утвердились в числе модных трендов и стали уже универсальной цветовой гаммой как, в гардеробах, так и в маникюре. Бесспорным же лидером можно с уверенность назвать светло-розовый оттенок.

17 Грозовые тучи и сумрачное осеннее небо могут продемонстрировать нам куда больше, чем 50 оттенков серого. Само собой, серой маникюр – хороший вариант для осеннего настроения.