Маникюр 2019: самые модные оттенки осени (Фото)

Все оттенки красного лака не выходят из моды множество десятилетий и останутся популярными еще долго.
Для строгого осеннего периода идеальным решением станет винная палитра и, в частности, насыщенный цвет мерло.
Более темный оттенок, чем мерло, бордовый содержит нотку коричневатого тона. Данный вариант в маникюре подходит как для офисного стиля, так и для свиданий, поскольку бордо – страстный цвет.
Телесный, бежевый и прочие деликатные оттенки актуальны в любое время года. Сейчас такой тренд пользуется колоссальным спросом во многом благодаря моде на нюдовые туфли, ведь данный лак прекрасно с ними сочетается.
Обратите особое внимание на популярный оттенок космического латте, ставшего сенсацией лета. Он останется в числе трендов.
Сюда так же можно отнести актуальный для сезона терракотовый цвет. Мягкий оттенок сладких ирисок и карамели, с его нежной коричневатой ноткой – замечательный выбор для осеннего маникюра.
Зеленый оттенок, максимально приближенный к цвету гуакамоле, обещает стать популярным трендом в гардеробе этой осени. В серые дни непогоды этот оттенок напомнит о буйной зелени лета.
К сожалению, лак цвета гуакамоле не назовешь универсальным, поскольку он сочетается далеко не со всеми стилями одежды, как, скажем, нюдовый цвет. Однако данный вариант подойдет любительницам гламурных и ярких образов.
Еще один ультрамодный цвет этого сезона – оттенок чилийского перца. Уж не знаю, что мешало стилистам сохранить название «алый»… Видимо, миру моды скучно без новых интересных терминов.
Как бы там ни было, такой лак – бессменная классика. Выбирайте глянцевый лак, если хотите максимально сохранить сходство со жгучим красным перцем. Однако матовый вариант смотрится более оригинально.
Нежный, романтичный, женственный и универсальный – все это о светлом оттенке персика. Такой маникюр позволит подчеркнуть летний загар осенью. Вы можете сочетать его с обувью или одеждой персикового оттенка.
Конечно, осенняя палитра вовсе не обязательно должна быть темной, однако глубокие и насыщенные оттенки стали классикой сезона. Это же касается и темно-коричнего цвета горького шоколада.
Изысканный оливковый цвет был спросовым этим летом во много благодаря новому витку популярности таких стилей как колониальный и милитари. Осенью оливковый маникюр будет смотреться стильно, гламурно и гармонично.
Само собой, не обойдется и без желтого цвета. В частности, особый интерес вызывает изысканный цвет горчицы – он гарантированно вернется и в модные гардеробы осени.
В коллекциях именитых дизайнеров все чаще можно заметить очень темные, глубокие оттенки зеленого, напоминающие густую зелень хвои.
Пастельные оттенки надежно утвердились в числе модных трендов и стали уже универсальной цветовой гаммой как, в гардеробах, так и в маникюре. Бесспорным же лидером можно с уверенность назвать светло-розовый оттенок.
Грозовые тучи и сумрачное осеннее небо могут продемонстрировать нам куда больше, чем 50 оттенков серого. Само собой, серой маникюр – хороший вариант для осеннего настроения.
Ваша душа жаждет праздника? Тогда создайте нарядный маникюр с хромовым лаком, перламутром или глиттером золотистого цвета. Осень золотая так и просит этого благородного металла.