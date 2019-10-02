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Среда, 02.10.2019
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Маникюр 2019: самые модные оттенки осени (Фото)

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Маникюр 2019: самые модные оттенки осени (Фото)
15:06 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Осенний дизайн ногтей богат на оттенки марсала, мерло и бордо.

  • 1

    Все оттенки красного лака не выходят из моды множество десятилетий и останутся популярными еще долго.

  • 2

    Для строгого осеннего периода идеальным решением станет винная палитра и, в частности, насыщенный цвет мерло.

  • 3

    Более темный оттенок, чем мерло, бордовый содержит нотку коричневатого тона. Данный вариант в маникюре подходит как для офисного стиля, так и для свиданий, поскольку бордо – страстный цвет.

  • 4

    Телесный, бежевый и прочие деликатные оттенки актуальны в любое время года. Сейчас такой тренд пользуется колоссальным спросом во многом благодаря моде на нюдовые туфли, ведь данный лак прекрасно с ними сочетается.

  • 5

    Обратите особое внимание на популярный оттенок космического латте, ставшего сенсацией лета. Он останется в числе трендов.

  • 6

    Сюда так же можно отнести актуальный для сезона терракотовый цвет. Мягкий оттенок сладких ирисок и карамели, с его нежной коричневатой ноткой – замечательный выбор для осеннего маникюра.

  • 7

    Зеленый оттенок, максимально приближенный к цвету гуакамоле, обещает стать популярным трендом в гардеробе этой осени. В серые дни непогоды этот оттенок напомнит о буйной зелени лета.

  • 8

    К сожалению, лак цвета гуакамоле не назовешь универсальным, поскольку он сочетается далеко не со всеми стилями одежды, как, скажем, нюдовый цвет. Однако данный вариант подойдет любительницам гламурных и ярких образов.

  • 9

    Еще один ультрамодный цвет этого сезона – оттенок чилийского перца. Уж не знаю, что мешало стилистам сохранить название «алый»… Видимо, миру моды скучно без новых интересных терминов.

  • 10

    Как бы там ни было, такой лак – бессменная классика. Выбирайте глянцевый лак, если хотите максимально сохранить сходство со жгучим красным перцем. Однако матовый вариант смотрится более оригинально.

  • 11

    Нежный, романтичный, женственный и универсальный – все это о светлом оттенке персика. Такой маникюр позволит подчеркнуть летний загар осенью. Вы можете сочетать его с обувью или одеждой персикового оттенка.

  • 12

    Конечно, осенняя палитра вовсе не обязательно должна быть темной, однако глубокие и насыщенные оттенки стали классикой сезона. Это же касается и темно-коричнего цвета горького шоколада.

  • 13

    Изысканный оливковый цвет был спросовым этим летом во много благодаря новому витку популярности таких стилей как колониальный и милитари. Осенью оливковый маникюр будет смотреться стильно, гламурно и гармонично.

  • 14

    Само собой, не обойдется и без желтого цвета. В частности, особый интерес вызывает изысканный цвет горчицы – он гарантированно вернется и в модные гардеробы осени. 

  • 15

    В коллекциях именитых дизайнеров все чаще можно заметить очень темные, глубокие оттенки зеленого, напоминающие густую зелень хвои.

  • 16

    Пастельные оттенки надежно утвердились в числе модных трендов и стали уже универсальной цветовой гаммой как, в гардеробах, так и в маникюре. Бесспорным же лидером можно с уверенность назвать светло-розовый оттенок.

  • 17

    Грозовые тучи и сумрачное осеннее небо могут продемонстрировать нам куда больше, чем 50 оттенков серого. Само собой, серой маникюр – хороший вариант для осеннего настроения.

  • 18

    Ваша душа жаждет праздника? Тогда создайте нарядный маникюр с хромовым лаком, перламутром или глиттером золотистого цвета. Осень золотая так и просит этого благородного металла.

Маникюр 2019: основные модные тенденции осени (Фото)

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