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Маникюр 2019: "теплый" вязаный дизайн (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2019: "теплый" вязаный дизайн (Фото)
11:09 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Вязаный маникюр или же маникюр-свитер – интересны тренд нейл-арта, который появился 2-3 сезона назад и не сдает популярности.

  • 1

    Особенность этого дизайна заключается в том, что на ногтях создаются объемные узоры, как на вязаном свитере.

  • 2

    Это может быть самая проста елочка, сложные косы и араны, полосы, дополненные шариками и "шишечками".

  • 3

    Кроме стандартных кос и их вариаций можно сделать объемные сердечки, звездочки и многие другие орнаменты.

  • 4

    Основное преимущество вязаного маникюра – эффектный вид.

  • 5

    Он дополнит повседневный образ и будет особенно уместным в холодное время года, когда хочется тепла и уюта.

  • 6

    Кроме того, за счет дополнительного объема в узоре ногти становятся более прочными и реже ломаются.

  • 7

    Вязаный маникюр эффектно смотрится как в однотонном маникюре, так и с сочетанием нескольких цветов. Оттенки можно комбинировать следующим образом.

  • 8

    Выделить контрастным, более светлым или темным цветном 1-2 ногтя на руке, например, средний и безымянный. Чередовать лаки двух гармонирующих между собой оттенков через один палец.

  • 9

    Сделать омбре на всей руке: ноготь на большом пальце накрасить самым темным лаком, на указательном – на тон светлее, и так далее до мизинца.

  • 10

    Разделить ноготь по вертикали на две части и накрасить гармоничными оттенками. Покрыть ноготь основным цветом, а вязаный узор выполнить другим оттенком или контрастным тоном.

  • 11

    Вязаный маникюр гель лаком можно выполнить в нескольких фактурах: полностью глянцевым, полностью матовым, с глянцевым основанием и матовым вязаным узором, с микроблестками, которые создают "пушистый" эффект, как у настоящего свитера, на всем ногте или вязаном узоре.

  • 12

    Маникюр-свитер можно сделать на всех ногтях или декорировать таким образом 1-2 пальца.

  • 13

    Если вы выбрали второй вариант и дизайн кажется слишком простым, добавьте немного декора.

  • 14

    С вязаными узорами хорошо сочетаются стразы, небольшие камешки, глиттер.

Маникюр 2019: стильный асимметричный френч (Фото)

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