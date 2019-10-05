Маникюр 2019: "теплый" вязаный дизайн (Фото)

1 Особенность этого дизайна заключается в том, что на ногтях создаются объемные узоры, как на вязаном свитере.

2 Это может быть самая проста елочка, сложные косы и араны, полосы, дополненные шариками и "шишечками".

3 Кроме стандартных кос и их вариаций можно сделать объемные сердечки, звездочки и многие другие орнаменты.

4 Основное преимущество вязаного маникюра – эффектный вид.

5 Он дополнит повседневный образ и будет особенно уместным в холодное время года, когда хочется тепла и уюта.

6 Кроме того, за счет дополнительного объема в узоре ногти становятся более прочными и реже ломаются.

7 Вязаный маникюр эффектно смотрится как в однотонном маникюре, так и с сочетанием нескольких цветов. Оттенки можно комбинировать следующим образом.

8 Выделить контрастным, более светлым или темным цветном 1-2 ногтя на руке, например, средний и безымянный. Чередовать лаки двух гармонирующих между собой оттенков через один палец.

9 Сделать омбре на всей руке: ноготь на большом пальце накрасить самым темным лаком, на указательном – на тон светлее, и так далее до мизинца.

10 Разделить ноготь по вертикали на две части и накрасить гармоничными оттенками. Покрыть ноготь основным цветом, а вязаный узор выполнить другим оттенком или контрастным тоном.

11 Вязаный маникюр гель лаком можно выполнить в нескольких фактурах: полностью глянцевым, полностью матовым, с глянцевым основанием и матовым вязаным узором, с микроблестками, которые создают "пушистый" эффект, как у настоящего свитера, на всем ногте или вязаном узоре.

12 Маникюр-свитер можно сделать на всех ногтях или декорировать таким образом 1-2 пальца.

13 Если вы выбрали второй вариант и дизайн кажется слишком простым, добавьте немного декора.