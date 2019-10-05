Краски и неординарность: как одеваются самые стильные модники Японии (Фото) Небольшая виртуальная прогулка по улицам Токио, чтобы узнать, во что нынче одевается ультрамодная молодежь. Как вы сейчас увидите, прогуливаясь по японской столице, можно встретить представителей самых разных субкультур и многообразие предпочтений в одежде.