Лучшие наряды стритстайла: 5 осенних образов, которые визуально стройнят

1 Блузка с принтом в полоску Из всех трендовых принтов, вертикальные полоски подходят лучше всего, если вы хотите визуально вытянуть силуэт. Блузки или рубашки с принтом в полоску в сочетании с облегающими джинсами на высокой талии – самый правильный выбор.

2 Пиджак с поясом Этот простой трюк всегда спасает любой образ, потому что подчеркивает талию и бедра. Да, мы говорим об идеальном сочетании: пиджак + пояс. Эта тенденция уже замечена в образах фешн-блогеров, поэтому ни секунды не сомневайтесь в таком варианте.

3 Белая рубашка Эта вещь считается базовой вещью гардероба. Она просто незаменимая для создания образов стритстайла и офисных образов. Если вы считаете, что это скучная вещь, то очень ошибаетесь. Только посмотрите на образ на фото. Если у вас в шкафу давно лежит длинная блузка белого цвета, то самое время дать ей второе дыхание. Сочетайте ее с джинсами клеш и широким поясом, чтобы подчеркнуть талию. И ни в коем случае не заправляйте блузку в джинсы! Накиньте сверху легкое осеннее пальто, и стильный образ готов.

4 Монохромный образ черного цвета Мы уже не раз говорили: если хотите казаться стройнее, одевайтесь в черное. Да, этот цвет всегда выгодно подчеркивает фигуру. Монохромный образ черного цвета – это очень простой и эффективный способ казаться выше и стройнее. Вдохновитесь образом на фото. Разве не идеально смотрится такой монохромный образ в рокерском стиле?