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Лучшие наряды стритстайла: 5 осенних образов, которые визуально стройнят

Смотрите фото (6)
Лучшие наряды стритстайла: 5 осенних образов, которые визуально стройнят
03:21 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вы уже сгораете от желания носить стильные осенние наряды, то у нас для вас очень хорошие новости: 5 образов, которые сделают вас визуально стройнее.

  • 1

    Блузка с принтом в полоску

    Из всех трендовых принтов, вертикальные полоски подходят лучше всего, если вы хотите визуально вытянуть силуэт. Блузки или рубашки с принтом в полоску в сочетании с облегающими джинсами на высокой талии – самый правильный выбор.

  • 2

    Пиджак с поясом

    Этот простой трюк всегда спасает любой образ, потому что подчеркивает талию и бедра. Да, мы говорим об идеальном сочетании: пиджак + пояс. Эта тенденция уже замечена в образах фешн-блогеров, поэтому ни секунды не сомневайтесь в таком варианте.

  • 3

    Белая рубашка

    Эта вещь считается базовой вещью гардероба. Она просто незаменимая для создания образов стритстайла и офисных образов. Если вы считаете, что это скучная вещь, то очень ошибаетесь. Только посмотрите на образ на фото. Если у вас в шкафу давно лежит длинная блузка белого цвета, то самое время дать ей второе дыхание. Сочетайте ее с джинсами клеш и широким поясом, чтобы подчеркнуть талию. И ни в коем случае не заправляйте блузку в джинсы! Накиньте сверху легкое осеннее пальто, и стильный образ готов.

  • 4

    Монохромный образ черного цвета

    Мы уже не раз говорили: если хотите казаться стройнее, одевайтесь в черное. Да, этот цвет всегда выгодно подчеркивает фигуру. Монохромный образ черного цвета – это очень простой и эффективный способ казаться выше и стройнее. Вдохновитесь образом на фото. Разве не идеально смотрится такой монохромный образ в рокерском стиле?

  • 5

    Плащ с поясом

    Плащи и тренчи – незаменимая вещь для межсезонья. Если вы как раз хотели прикупить себе новый плащ, то ищите длинную модель с поясом. Сочетайте плащ с базовыми вещами гардероба и с ботинками на каблуке. Ну а оригинальная сумка всегда делает образ необычным. Вы точно будете в центре внимания.

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Мода, Стиль, Осень, Образ, Наряд, Стильный наряд, мода 2019, Осень 2019.
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