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Лучше не надо: образы, которые визуально прибавляют "лишнее"

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Лучше не надо: образы, которые визуально прибавляют "лишнее"
03:01 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Как не изуродовать свою фигуру неправильно подобранным сочетанием: обратите внимание на 5 ошибок, которые точно прибавят вам несколько килограммов.

  • 1

    Пиджак

    Эта вещь покорила мир моды не случайно. Пиджак – это комфорт, стиль и универсальность. Их можно сочетать практически со всеми вещами. Но будьте осторожны! Комбинация длинного пиджака с юбкой миди или с очень широкими штанами прибавит вам несколько килограммов. Как решить эту проблему? Облегающие штаны или юбка. Это идеальный вариант сочетания с трендовым пиджаком.

  • 2

    Юбка миди

    Да, юбки миди – это обязательная вещь для каждой девушки, но нужно знать, как правильно ее сочетать. Если вы хотите надеть пышную юбку миди, забудьте про любой верх в стиле оверсайз. Выбирайте облегающие блузы, кофты, топы… Ну или просто заправьте верх оверсайз в юбку и подчеркните талию поясом, чтобы вы не казались бесформенным мешком.

  • 3

    Правильные пропорции

    Нельзя загружать образ вещами оверсайз. Плащи, пиджаки XXL, пальто и пончо требуют облегающего низа. Если хотите выглядеть стильно и гармонично, сохраняйте баланс между вещами оверсайз и облегающей одеждой.

  • 4

    Свободный крой

    Если вы выбираете простое широкое платье и сочетаете его с пальто такого же фасона, то ваша фигура будет выглядеть объемной и бесформенной. Как это исправить? Просто подчеркните платье тонким поясом. Это проверенный, надежный вариант.

  • 5

    Кроссовки

    Наверное, все девушки обожают кроссовки, ведь они удобные, универсальные и стильные. Если вы хотите казаться визуально стройнее и выше, то кроссовки – плохой вариант. А особенно – в сочетании с широкими штанами свободного кроя. Поэтому старайтесь носить обувь на невысоком, удобном каблуке.

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Мода, Стиль, Осень, Наряд, мода 2019, Осень 2019.
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