Лучше не надо: образы, которые визуально прибавляют "лишнее"

1 Пиджак Эта вещь покорила мир моды не случайно. Пиджак – это комфорт, стиль и универсальность. Их можно сочетать практически со всеми вещами. Но будьте осторожны! Комбинация длинного пиджака с юбкой миди или с очень широкими штанами прибавит вам несколько килограммов. Как решить эту проблему? Облегающие штаны или юбка. Это идеальный вариант сочетания с трендовым пиджаком.

2 Юбка миди Да, юбки миди – это обязательная вещь для каждой девушки, но нужно знать, как правильно ее сочетать. Если вы хотите надеть пышную юбку миди, забудьте про любой верх в стиле оверсайз. Выбирайте облегающие блузы, кофты, топы… Ну или просто заправьте верх оверсайз в юбку и подчеркните талию поясом, чтобы вы не казались бесформенным мешком.

3 Правильные пропорции Нельзя загружать образ вещами оверсайз. Плащи, пиджаки XXL, пальто и пончо требуют облегающего низа. Если хотите выглядеть стильно и гармонично, сохраняйте баланс между вещами оверсайз и облегающей одеждой.

4 Свободный крой Если вы выбираете простое широкое платье и сочетаете его с пальто такого же фасона, то ваша фигура будет выглядеть объемной и бесформенной. Как это исправить? Просто подчеркните платье тонким поясом. Это проверенный, надежный вариант.