Маникюр 2019: осенний "голый" дизайн, или Negative Space (Фото)

1 Совсем недавно социальные сети взорвались от потрясающего тренда, который называется "голый маникюр".

2 Такой маникюр отличается вставками из прозрачного лака и дает простор для воображения.

3 Примечателен и тот факт, что такой маникюр никогда не выглядит вульгарно и пошло, поэтому будет уместен в любой ситуации и в любое время дня и ночи. В этой подборке вы найдете множество горячих вариантов такого маникюра.

4 "Голый" маникюр, он же Negative Space, - это модный вид нейл-арта, когда для создания геометрического узора или любого другого рисунка цветным лаком покрывается не весь ноготь, а лишь его часть.

5 Выглядит это так, будто цветной лак нанесен на "голые" ногти - стильно!

6 Есть два способа создание такого дизайна. Первый - когда мастер сначала покрывает всю ногтевую пластину прозрачным лаком, а затем наносит узор тонкой кистью.

7 Второй способ создания маникюра Negative Space больше подходит для геометрических элементов, тогда обычно используется специальная клейкая лента. Ее приклеивают на ноготь по форме будущего рисунка, а затем просто прокрашивают поверх.

8 Твой маникюр может напоминать актуальный в прошлом сезоне "лунный" маникюр, когда контрастным цветом прокрашивалась область около кутикулы. Теперь просто вместо цветного лака используем прозрачный!