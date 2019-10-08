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Маникюр 2019: осенний "голый" дизайн, или Negative Space (Фото)

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Маникюр 2019: осенний "голый" дизайн, или Negative Space (Фото)
10:41 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Нейл-арт одно из самых плодовитых направлений дизайна - что-то новое в нем появляется каждый сезон.

  • 1

    Совсем недавно социальные сети взорвались от потрясающего тренда, который называется "голый маникюр".

  • 2

    Такой маникюр отличается вставками из прозрачного лака и дает простор для воображения.

  • 3

    Примечателен и тот факт, что такой маникюр никогда не выглядит вульгарно и пошло, поэтому будет уместен в любой ситуации и в любое время дня и ночи. В этой подборке вы найдете множество горячих вариантов такого маникюра.

  • 4

    "Голый" маникюр, он же Negative Space, - это модный вид нейл-арта, когда для создания геометрического узора или любого другого рисунка цветным лаком покрывается не весь ноготь, а лишь его часть.

  • 5

    Выглядит это так, будто цветной лак нанесен на "голые" ногти - стильно!

  • 6

    Есть два способа создание такого дизайна. Первый - когда мастер сначала покрывает всю ногтевую пластину прозрачным лаком, а затем наносит узор тонкой кистью.

  • 7

    Второй способ создания маникюра Negative Space больше подходит для геометрических элементов, тогда обычно используется специальная клейкая лента. Ее приклеивают на ноготь по форме будущего рисунка, а затем просто прокрашивают поверх.

  • 8

    Твой маникюр может напоминать актуальный в прошлом сезоне "лунный" маникюр, когда контрастным цветом прокрашивалась область около кутикулы. Теперь просто вместо цветного лака используем прозрачный!

  • 9

    Наиболее стильно "голый" маникюр будет смотреться, если ты используешь геометрические формы, а также черный, белый и красный цвета или пастельные оттенки.

Маникюр 2019: стильный дизайн для бизнес-леди (Фото)

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