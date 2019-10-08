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Прически 2019: современные стрижки знаменитых мужчин на осень (Фото)

Смотрите фото (5)
Прически 2019: современные стрижки знаменитых мужчин на осень (Фото)
13:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Самые модные стрижки звезд, которые мы выбрали специально для вас.

  • 1

    Кто ворует внимание милых дам, и (признайтесь!) даже ваше собственное? Модно подстриженные селебрити, попавшие на ТВ, а главное, вызвавшие желание отнести их фото к стилисту и потребовать: "Сделайте мне так, как у этого парня". Давайте же рассматривать интересные стрижки звезд – и примерять их на себя, разумеется.

    Стрижки звезд

    Укороченный хаер от Райана Рейнольдса

    Мистер Рейнольдс – это человек, которому и позавидовать не стыдно: звездная карьера, горячая жена – а теперь еще и стильная прическа с подбритыми затылком и боками, делающая парня героем светской хроники. Свою забойную мужскую стрижку с выбритыми висками парень "вывел в люди" на канадской передаче "The Tonight Show", и модные блогеры до сих пор не устали ее обсуждать. Короткие волосы, украшенные контрастом укороченных висков и чуть удлиненных прядей сверху – стрижка звезды в меру мужественна и в меру гламурна. Такой себе армейский вариант стрижки Помпадур (кстати, запомните и это название – вы его еще не раз встретите, так как эта прическа возвращается на головы модников).

    Хотите выглядеть так же? Пусть ваш стилист использует одну и ту же насадку, убирая волосы по бокам и сзади. Кстати, как и все мужские стрижки с выбритыми висками, эта допускает челку, падающую на лоб – она даже прибавит вам суровой мужской эстетики.

  • 2

    Выбеленный Джаред Лето

    Как, вы не узнали актера по этому фото? А ведь именно таким он явился на прошедшую Неделю моды в Париже. Хотя он не пытался стать героем статей, обсуждающим лучшие стрижки знаменитостей – парень просто пришел в образе Джокера из снимающегося фильма "Отряд смертников".

    Хотите выглядеть так же? Не стоит краситься дома. Закажите консультацию опытного колориста, который оценит ваш тип волос и подберет правильную краску, а также опишет все подводные камни такой смены имиджа.

  • 3

    Итальянский стиль от Кевина Харриса

    Международная музыкальная суперзвезда и вдобавок – новое лицо компании Армани, Харрис красуется с классическим косым пробором и короткими "боками". Такая прическа подойдет многим мужчинам, независимо от их возраста и предпочтений в одежде. Как ее сделать?

    Просто: подсушите вымытые волосы полотенцем, нанесите на них немного моделирующего воска или другого средства, придающего волосам естественную текстуру и блеск, а потом подсушите их феном, попутно укладывая расческой.

  • 4

    Помпадур от Льюиса Хэмилтона

    Если вы любите броскость и хаос – как Хэмилтон, гонщик и бывший поклонник Николь Шерзингер.

    Создать такую же красоту можно, используя сильные средства для стайлинга (гель или пасту), а также лак с крепкой фиксацией. И конечно же, если природа не одарила вас прямыми волосами, не забудьте о выпрямителе.

Сменили пол: знаменитые мужчины в женском амплуа (Фото)

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Мужчины, Мода, Звезды, Мужские стрижки, Стрижки, Селебрити, Стрижки 2019.
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