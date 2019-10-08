Прически 2019: современные стрижки знаменитых мужчин на осень (Фото)

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Кто ворует внимание милых дам, и (признайтесь!) даже ваше собственное? Модно подстриженные селебрити, попавшие на ТВ, а главное, вызвавшие желание отнести их фото к стилисту и потребовать: "Сделайте мне так, как у этого парня". Давайте же рассматривать интересные стрижки звезд – и примерять их на себя, разумеется.

Стрижки звезд

Укороченный хаер от Райана Рейнольдса

Мистер Рейнольдс – это человек, которому и позавидовать не стыдно: звездная карьера, горячая жена – а теперь еще и стильная прическа с подбритыми затылком и боками, делающая парня героем светской хроники. Свою забойную мужскую стрижку с выбритыми висками парень "вывел в люди" на канадской передаче "The Tonight Show", и модные блогеры до сих пор не устали ее обсуждать. Короткие волосы, украшенные контрастом укороченных висков и чуть удлиненных прядей сверху – стрижка звезды в меру мужественна и в меру гламурна. Такой себе армейский вариант стрижки Помпадур (кстати, запомните и это название – вы его еще не раз встретите, так как эта прическа возвращается на головы модников).

Хотите выглядеть так же? Пусть ваш стилист использует одну и ту же насадку, убирая волосы по бокам и сзади. Кстати, как и все мужские стрижки с выбритыми висками, эта допускает челку, падающую на лоб – она даже прибавит вам суровой мужской эстетики.