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Мода 2019: самые стильные аксессуары для волос для этой осени

Смотрите фото (10)
Мода 2019: самые стильные аксессуары для волос для этой осени
09:56 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Этой осенью аксессуары поражают воображение самых придирчивых поклонниц гламура и блеска.

  • 1

    Жемчуга

    Жемчуг, бесспорно, останется самым изысканным украшением для истинных леди. Видные бренды украшают фальшивыми жемчужинами элегантные наряды. В этом сезоне жемчуг можно встретить и на аксессуарах для волос. При этом не стоит ограничивать себя выбором классических белых бусин. Они могут быть представлены и в другой цветовой гамме. Как насчет золотого блеска или восхитительных жемчужин черного цвета с перламутровым отливом?

  • 2

    Логотипы

    Приятно покрасоваться на публике с вещицей от модного бренда. Да вот беда – большинство людей даже не догадаются о том, насколько богатый у барышни наряд. На этот случай модные брэнды предлагают потребителям украшения с логотипами, которые будто кричат: «Эй, чернь, посмотрите на меня! У меня много денег!». Шучу. :-) Хотя в каждой шутки есть доля правды. Популярность логотипов отчасти обусловлена и хитрым маркетинговым ходом модных дизайнеров. Они изысканно превращают своих клиентов в ходячие рекламные афиши товара. Да-да, милые дизайнеры, ваш коварный трюк давно разгадан. И хотя все мы это понимаем, все же сложно подавить в себе тщеславную жилку. Уж очень хочется украсить волосы стильным украшением, например, от Chanel. Логотипы украшают не только заколки, но так же дизайнерские ремни и модные головные уборы.

  • 3

    Металлические цепи

    Все чаще и чаще на показах модных коллекций можно увидеть динамичные и чуть агрессивные украшение с шипами и цепями. Стилисты создали оригинальные украшения для волос, используя цепочки разной толщины. Интересно и броско цепи смотрятся с низкими хвостами, переплетаясь с прядями.

  • 4

    Обилие страз

    Одним из самых популярных аксессуаров для волос надолго останутся заколки и резинки со стразами. При том, чем больше страз, тем более актуально украшение. Помимо обычных прямых заколок в моду вернуться заколки в виде цветов.

  • 5

    Бантики

    С легкой руки Кейт Миддлтон в моду вновь вернулись банты на волосах. Беспроигрышным вариантом станут небольшие бантики из узких атласных и бархатных ленточек. Кстати, обратите особое внимание на прически в виде хвоста, украшенного лентой, уложенной бантом. Ведь так можно быстро создать трендовую прическу в деловом стиле.

  • 6

    Широкие резинки

    Плотные широкие резинки (как на первом и третьем фото) подойдут исключительно обладательницам густых волос. В противном случае в глаза будет бросаться редкий хвостик. Однако можно выбрать резинки с широкими украшениями. Они не выдадут редких локонов, если предварительно сделать пышный начес. Строгие черные резинки без украшений позволят дополнить наряд с черной кожаной курткой.

  • 7

    Пух и перья

    Пушистая отделка перьями была трендом весны 2019 и вот она снова возвращается в моду. Популярность пушистых перьев белого цвета будет возрастать ближе к зиме, поскольку такие украшения напоминают о мягком снеге.

  • 8

    Повязки

    Повязки на голову актуальны в любое время года, поскольку они помогают не только украсить волосы, но и удерживать их на месте в некоторых укладках. Однако в холодный период года у таких повязок появляется еще одна функция. Они позволяют уберечь нежные уши от холодных ветров, дождей или даже заморозков. В этом случае не лишним будет запастись парой вязаных повязок с декорацией или без. Их можно сочетать по цвету с другими вещами. Например, с модным белым свитером. Тоненькие повязки с декорацией заменят вам стильный обруч и помогут привнести оригинальности даже при простой укладке. Так же следует упомянуть, что модельеры вновь вдохновились ретростилями. Примером тому служат винтажные повязки из блестящих материй с подворотами.

  • 9

    Украшения в восточном стиле

    Великолепным решением для выхода в свет или торжественного мероприятия станут изумительные и эксцентричные украшения, напоминающие стиль восточных красавиц. Золотая бахрома, блеск страз (имитирующих алмазы), своеобразные украшения в духе Клеопатры, выполненные в виде металлических париков – все это привлечет к вам внимание на пышном тожестве. Дополнить такой образ поможет маникюр в восточном стиле.

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Мода, Украшения, Осень, Аксессуары, мода 2019, Осень 2019, Аксессуары для волос.
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