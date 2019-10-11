Мода 2019: варианты сочетания джинсовых штанов с полусапожками и ботинками

1 Осень в самом разгаре, а потому как никогда актуальными становятся стильные фасоны обуви на уровне щиколотки. Поскольку базовой вещью сезона остались джинсы, мы решили изучить варианты сочетания джинсовых штанов с полусапожками и ботинками. Обрежьте низ джинсов Сейчас в моде укороченные фасоны джинсов, так что вы не прогадаете, а еще сможете не скрывать под штанинами красивую обувь. Помимо этого, многие модели обуви портятся, если постоянно натягивать на них брюки. Нет нужды тратить время на обшивку краев джинсов, ведь рваные образы и бахрома с торчащими ниточками – модные нюансы уличного стиля. Образы с рваными джинсами придутся по душе поклонницам непринужденного стритстайла.

2 Наденьте укороченные джинсы Кюлоты или просто короткие джинсы хорошо смотрятся с полуботинками по щиколотку. Демонстрация слегка открытых ножек придаст образу некоторую сексуальность и ранимость. Кстати, так вы сможете снова надеть джинсы фасона "скинни", которые нехотя сдают позиции в прохладные сезоны.

3 Подверните джинсы Еще один способ продемонстрировать голые ножки состоит в том, чтобы просто подвернуть джинсы. Уже давно нет необходимости мчаться в ателье, чтобы подогнать новенькие джинсы по росту. Даже самые утонченные знаменитости перестали беспокоиться из-за длины брюк и теперь просто подкатывают штанины на необходимую длину.

4 Сочетайте цвет обуви с цветом джинсов Умело подбирая цветовую гамму, можно создать монолитную сплошную линию, что позволит визуально удлинить ноги. Этого стройнящего эффекта легко добиться особенно при использовании темных цветов. Впрочем, телесные джинсы с нюдовой обувью могут создать тот же результат. Конечно, самым популярным стройнящим цветом остается черный.

5 Наденьте расклешенные джинсы Джинсы клеш – один из классических фасонов джинсов. Клеш стремительно возвращается в мир моды. Это удачный выбор одежды для холодных сезонов. Дополнительный плюс в том, что расширенные штанины не будут тереться о материю обуви, что позволит ей прослужить вам дольше. Так же стоит обратить внимание на симпатичный вариант штанов, расклешенных к низу с помощью небольших, но кокетливых разрезов.

6 Носите полусапожки поверх джинсов Относительно недавно модницы-снобы едва ли не грохались в обморок, завидев утрамбованные в обувь штанины. Считалось, что брюки можно надевать только закрывая обувь штанинами, но никак не запихивая их внутрь ботинок. Что ж, это одно из правил моды, о которых можно забыть. Знаменитости нередко щеголяют вот в таких вот чуточку неуклюжих образах, позволяющих продемонстрировать симпатичную обувь, а не прятать ее за штанинами. Обувь с продетыми внутрь штанинами больше не считается дурным вкусом.

7 Заправьте в обувь только одну штанину Небрежность – главный тренд мира моды. Она просматривается и в популярных прическах (небрежные пучки, растрепанные "пляжные" волны, шегги), и в трендовом макияже сезона (эффект потекшей туши, "целованные" губы, размытая подводка), и, конечно, в мире модной одежды. Один из способов придать образу небрежности состоит в том, чтобы заправить только одну штанину, создавая легкую асимметрию, привлекающую внимание своей необычностью.

8 Создайте линию между обувью и джинсами с помощью гольфов Погода теплом не радует, так что голые ноги – не лучший вариант? Что ж, можно создать симпатичный наряд с помощью высоких носочков. Наденьте гольфы так, чтобы они выглядывали из обуви и перекрывали низ облегающих джинсов. Постарайтесь сочетать носочки с другой одеждой, например, со свитером. Так вы создадите гармоничный ансамбль с продуманными деталями.