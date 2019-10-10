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Будь в тренде: цветовая палитра осеннего гардероба 2019

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Будь в тренде: цветовая палитра осеннего гардероба 2019
10:34 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мы изучили самые актуальные оттенки сезона и спешим поделиться с вами идеями для выбора стильной цветовой гаммы.

  • 1

    Винный цвет

    Оттенки винной палитры великолепно подходят для осеннего сезона, добавляя образу изысканной строгости. Цвета мерло и бордо напоминают собой багряные листья. Эти богатые оттенки красного подчеркивают сексуальность и считаются одними из классических цветов для истинных леди.

    В модных коллекциях дизайнеров можно было увидеть великолепные наряды всех фасонов, изготовленные из материи темного красного цвета с легкой коричневой или синей ноткой. Если хотите быть на высоте этой осенью, смело выбирайте одежду и обувь в оттенках бордо и мерло. Изысканные винные цвета смотрятся дорого и великолепны со стильными дизайнерскими ремнями.

  • 2

    Цвет чилийского перца

    Алый цвет дизайнеры решили красиво переименовать в цвет чилийского перца. Страстный, горячий, жгучий и пикантный – этот оттенок красного подойдет дамам, любящим привлекать к себе внимание. К слову, наряды цвета чилийского перца будут удачно смотреться вместе с красной помадой, которая в этом сезоне входит в топ трендов макияжа осени 2019.

    Однако стилисты предостерегают нас от полностью алых нарядов, поскольку они могут смотреться слишком интенсивно. Для создания баланса стоит сочетать красные вещи вместе с одеждой более мягких цветов.

  • 3

    Оранжевый цвет

    Яркий, сочный и греющий взор оранжевый цвет стал одним из самых модных в палитре весны 2019 года, однако осенью цитрусовая гамма не сдаст своих позиций. Оранжевый цвет дарит ощущение солнечного тепла в хмурые и дождливые дни осени. Если вам не нравятся слишком интенсивные тона, то стоит отдать предпочтение пастельной гамме с ее нежными оттенками.

    Помимо этого, актуальными оранжевыми оттенками осени остаются цвета горчицы и оранжево-бурый оттенок спелой тыквы.

  • 4

    Цвет лесной кроны

    В моду входят холодные оттенок темно-зеленого цвета, напоминающие нетускнеющую хвою или густые кроны лиственных деревьев в чаше леса. В отличие от агрессивных красных и оранжевых нарядов, зеленый смотрится довольно сдержанно, а потому позволяет создавать монолитные образы в единой цветовой гамме.

  • 5

    Синий цвет

    Весной и летом на пике популярности остаются прелестные оттенки голубого и синего: небесный, лазурный пастельный. К слову, осенью пастель все еще актуальна, однако дизайнеры стремятся подчеркнуть холодную красоту сезона более насыщенными оттенками синего. Модных тонов синего не счесть и у всех изысканные названия: галактический синий, вечерний синий, синий камень и так далее.

  • 6

    Серый цвет

    Непременно пополните свой гардероб стильной одеждой серого цвета. Серые наряды великолепны в монолитных и монохромных образах, но самое главное то, что они помогают смягчить слишком уж интенсивные образы с яркими или темными цветами насыщенных тонов. Прелесть серого цвета в том, что он хорошо сочетается практически с любыми другими цветами. Серый офисный костюм преобразится с помощью винной блузы, ну а серый свитер удачно выглядит с джинсами всех фасонов.

  • 7

    Персиковый цвет

    Нежный, женственный и романтичный персик выглядит сдержанно, но при этом стильно и модно. В этом сезоне спросом пользуются все оттенки персика, но особенный интерес вызывает ласкающий взор крем де пеш, что в переводе значит «персиковый крем». Этот нежный оттенок позволяет экспериментировать с разными образами: от офисного, до богемного и стритстайла.

  • 8

    Белый цвет

    В славянских странах бытует дурная мода на черную одежду в холодное время года. Связано это, как правило, с немаркостью, которая позволяет не ударить в грязь лицом, фигурально и не фигурально выражаясь. Когда вокруг бездорожье и лужи, черная одежда не так быстро пачкается. Хотя я не смею отнимать лавры у черного цвета (ведь он заслуженно их завоевал), все же не стоит утяжелять свой гардероб сплошь черными вещами. Порадуйте себя изысканными белыми нарядами. Например, сейчас в моде образы с белым свитером.

    Белая палитра так разнообразна и так актуальна, выбирайте свой оттенок: цвет слоновой кости, кремовый, молочный, ванильный или снежный белый.

  • 9

    Коричневый цвет

    Коричневая листва дарит вдохновение миру моду, а потому коричневый цвет пользуется популярностью все больше и больше. В его богатой палитре каждая модница найдет оттенок по душе. Особенно актуальными сейчас остаются цвета кофе и карамели.

  • 10

    Телесный цвет

    Нюдовая гамма на пике популярности. Одежда телесного цвета изысканно смотрится с нюдовыми туфлями или сапожками. Вы подыскиваете верхнюю одежду для осени? Тогда порадуйте себя стильным плащом мягкого песочного цвета.

    Нюдовая палитра помогает подчеркнуть красивый цвет кожи. Если вы именно такого эффекта и хотите добиться, то выбирайте одежду тонов чуть более светлых, чем ваша кожа. К слову, телесный хорошо смотрится сдругими модными цветами: с серым, белым и коричневым.

  • 11

    Цвет золота

    Золотая царица осень любит благородный металл – золото. Впрочем, другие металлические оттенки так же останутся в тренде. К примеру, в коллекции Dior «от кутюр» можно было увидеть прелестные наряды с серебристым отливом.

    И все же осенью золото красит, как никогда. Однако золотой цвет довольно экстравагантный. Какую вещицу стоит выбрать? Великолепным решением станут стильные миди- и макси-юбки с плиссировкой. Струящаяся ткань позволит золоту переливаться, играя на свету.

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Мода, Осень, Тренд, мода 2019, Цветовая палитра, Осень 2019.
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