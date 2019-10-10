Будь в тренде: цветовая палитра осеннего гардероба 2019

1 Винный цвет Оттенки винной палитры великолепно подходят для осеннего сезона, добавляя образу изысканной строгости. Цвета мерло и бордо напоминают собой багряные листья. Эти богатые оттенки красного подчеркивают сексуальность и считаются одними из классических цветов для истинных леди. В модных коллекциях дизайнеров можно было увидеть великолепные наряды всех фасонов, изготовленные из материи темного красного цвета с легкой коричневой или синей ноткой. Если хотите быть на высоте этой осенью, смело выбирайте одежду и обувь в оттенках бордо и мерло. Изысканные винные цвета смотрятся дорого и великолепны со стильными дизайнерскими ремнями.

2 Цвет чилийского перца Алый цвет дизайнеры решили красиво переименовать в цвет чилийского перца. Страстный, горячий, жгучий и пикантный – этот оттенок красного подойдет дамам, любящим привлекать к себе внимание. К слову, наряды цвета чилийского перца будут удачно смотреться вместе с красной помадой, которая в этом сезоне входит в топ трендов макияжа осени 2019. Однако стилисты предостерегают нас от полностью алых нарядов, поскольку они могут смотреться слишком интенсивно. Для создания баланса стоит сочетать красные вещи вместе с одеждой более мягких цветов.

3 Оранжевый цвет Яркий, сочный и греющий взор оранжевый цвет стал одним из самых модных в палитре весны 2019 года, однако осенью цитрусовая гамма не сдаст своих позиций. Оранжевый цвет дарит ощущение солнечного тепла в хмурые и дождливые дни осени. Если вам не нравятся слишком интенсивные тона, то стоит отдать предпочтение пастельной гамме с ее нежными оттенками. Помимо этого, актуальными оранжевыми оттенками осени остаются цвета горчицы и оранжево-бурый оттенок спелой тыквы.

4 Цвет лесной кроны В моду входят холодные оттенок темно-зеленого цвета, напоминающие нетускнеющую хвою или густые кроны лиственных деревьев в чаше леса. В отличие от агрессивных красных и оранжевых нарядов, зеленый смотрится довольно сдержанно, а потому позволяет создавать монолитные образы в единой цветовой гамме.

5 Синий цвет Весной и летом на пике популярности остаются прелестные оттенки голубого и синего: небесный, лазурный пастельный. К слову, осенью пастель все еще актуальна, однако дизайнеры стремятся подчеркнуть холодную красоту сезона более насыщенными оттенками синего. Модных тонов синего не счесть и у всех изысканные названия: галактический синий, вечерний синий, синий камень и так далее.

6 Серый цвет Непременно пополните свой гардероб стильной одеждой серого цвета. Серые наряды великолепны в монолитных и монохромных образах, но самое главное то, что они помогают смягчить слишком уж интенсивные образы с яркими или темными цветами насыщенных тонов. Прелесть серого цвета в том, что он хорошо сочетается практически с любыми другими цветами. Серый офисный костюм преобразится с помощью винной блузы, ну а серый свитер удачно выглядит с джинсами всех фасонов.

7 Персиковый цвет Нежный, женственный и романтичный персик выглядит сдержанно, но при этом стильно и модно. В этом сезоне спросом пользуются все оттенки персика, но особенный интерес вызывает ласкающий взор крем де пеш, что в переводе значит «персиковый крем». Этот нежный оттенок позволяет экспериментировать с разными образами: от офисного, до богемного и стритстайла.

8 Белый цвет В славянских странах бытует дурная мода на черную одежду в холодное время года. Связано это, как правило, с немаркостью, которая позволяет не ударить в грязь лицом, фигурально и не фигурально выражаясь. Когда вокруг бездорожье и лужи, черная одежда не так быстро пачкается. Хотя я не смею отнимать лавры у черного цвета (ведь он заслуженно их завоевал), все же не стоит утяжелять свой гардероб сплошь черными вещами. Порадуйте себя изысканными белыми нарядами. Например, сейчас в моде образы с белым свитером. Белая палитра так разнообразна и так актуальна, выбирайте свой оттенок: цвет слоновой кости, кремовый, молочный, ванильный или снежный белый.

9 Коричневый цвет Коричневая листва дарит вдохновение миру моду, а потому коричневый цвет пользуется популярностью все больше и больше. В его богатой палитре каждая модница найдет оттенок по душе. Особенно актуальными сейчас остаются цвета кофе и карамели.

10 Телесный цвет Нюдовая гамма на пике популярности. Одежда телесного цвета изысканно смотрится с нюдовыми туфлями или сапожками. Вы подыскиваете верхнюю одежду для осени? Тогда порадуйте себя стильным плащом мягкого песочного цвета. Нюдовая палитра помогает подчеркнуть красивый цвет кожи. Если вы именно такого эффекта и хотите добиться, то выбирайте одежду тонов чуть более светлых, чем ваша кожа. К слову, телесный хорошо смотрится сдругими модными цветами: с серым, белым и коричневым.