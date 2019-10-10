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Маникюр осень 2019: стильный матовый дизайн (Фото)

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Маникюр осень 2019: стильный матовый дизайн (Фото)
13:29 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Матовый маникюр радует нас своим изяществом и благородным шармом уже не первый сезон, но в 2019 он станет еще более популярным, поскольку нестандартные фактуры

  • 1

    Матовый маникюр никого не оставляет равнодушным, и причин этому масса: любой цвет смотрится более выразительно именно в матовом исполнении, матовая поверхность отлично комбинируется с любыми другими материалами, матовый маникюр красив, отлично вписывается в любой стиль и подходит всем женщинам без исключения.

  • 2

    Матовая поверхность визуально кажется теплой, бархатистой и нежной, что делает такой маникюр женственным и стильным.

  • 3

    Выбирая цвет для матового маникюра, следует учесть, что красивей всего он будет выглядеть в ярких глубоких оттенках.

  • 4

    В целом дизайнеры утверждают, что наиболее выигрышно в матовом исполнении смотрятся именно темные оттенки – бордовый, вишневый, фиолетовый, винный, марсала, шоколадный, графитовый, черный.

  • 5

    Нежные пастельные краски для матового маникюра будут ничем не хуже. Вы смело можете использовать розовый, голубой, оливковый, бирюзовый, лавандовый, персиковый, а также коралловый, желтый.

  • 6

    О великолепии матового маникюра не спорят, он сам по себе оригинален. Его можно сделать еще интереснее, украсив с помощью рисунков или орнамента.

  • 7

    Очень красиво будут сочетаться матовое и глянцевое покрытия. Самый простой, но стильный вариант можно выполнить на основе французского маникюра. Матовая основа с глянцевой улыбкой, можно наоборот, желательно одного оттенка.

  • 8

    Трендовые в этом году на матовом маникюре орнаменты с помощью геометрии.

  • 9

    Будь то линии или фигуры, могут быть в контрастных оттенках, или с помощью глянцевого лака. Что бы рисунок был четким и аккуратным, воспользуйтесь трафаретом, или используйте стемпинг.

  • 10

    Красивым результатом будет интересное затейливое сочетание глянцевого рисунка на матовой поверхности.

  • 11

    Оригинально и в тоже время стильно выглядит маникюр объемных рисунков на матовой поверхности.

  • 12

    Контрастные фактуры, как известно, лучше всего подчеркивают и оттеняют достоинства друг друга, поэтому блеск глиттера – идеальная пара для изысканного матового покрытия.

  • 13

    Дуэт глиттера и матового гель-лака можно обыграть по-разному.

  • 14

    Это может быть самый простой вариант – монохромный маникюр с акцентными ноготками, полностью покрытыми блестками, а могут быть и более креативные варианты, например, классический или лунный френч, у которых линия улыбки или прикорневая лунка выделены глиттером.

  • 15

    Маникюр омбре, предполагающий плавное перетекание цвета из одного контрастного оттенка в другой, в матовой технике выглядит просто потрясающе.

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