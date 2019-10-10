Маникюр осень 2019: стильный матовый дизайн (Фото)

1 Матовый маникюр никого не оставляет равнодушным, и причин этому масса: любой цвет смотрится более выразительно именно в матовом исполнении, матовая поверхность отлично комбинируется с любыми другими материалами, матовый маникюр красив, отлично вписывается в любой стиль и подходит всем женщинам без исключения.

2 Матовая поверхность визуально кажется теплой, бархатистой и нежной, что делает такой маникюр женственным и стильным.

3 Выбирая цвет для матового маникюра, следует учесть, что красивей всего он будет выглядеть в ярких глубоких оттенках.

4 В целом дизайнеры утверждают, что наиболее выигрышно в матовом исполнении смотрятся именно темные оттенки – бордовый, вишневый, фиолетовый, винный, марсала, шоколадный, графитовый, черный.

5 Нежные пастельные краски для матового маникюра будут ничем не хуже. Вы смело можете использовать розовый, голубой, оливковый, бирюзовый, лавандовый, персиковый, а также коралловый, желтый.

6 О великолепии матового маникюра не спорят, он сам по себе оригинален. Его можно сделать еще интереснее, украсив с помощью рисунков или орнамента.

7 Очень красиво будут сочетаться матовое и глянцевое покрытия. Самый простой, но стильный вариант можно выполнить на основе французского маникюра. Матовая основа с глянцевой улыбкой, можно наоборот, желательно одного оттенка.

8 Трендовые в этом году на матовом маникюре орнаменты с помощью геометрии.

9 Будь то линии или фигуры, могут быть в контрастных оттенках, или с помощью глянцевого лака. Что бы рисунок был четким и аккуратным, воспользуйтесь трафаретом, или используйте стемпинг.

10 Красивым результатом будет интересное затейливое сочетание глянцевого рисунка на матовой поверхности.

11 Оригинально и в тоже время стильно выглядит маникюр объемных рисунков на матовой поверхности.

12 Контрастные фактуры, как известно, лучше всего подчеркивают и оттеняют достоинства друг друга, поэтому блеск глиттера – идеальная пара для изысканного матового покрытия.

13 Дуэт глиттера и матового гель-лака можно обыграть по-разному.

14 Это может быть самый простой вариант – монохромный маникюр с акцентными ноготками, полностью покрытыми блестками, а могут быть и более креативные варианты, например, классический или лунный френч, у которых линия улыбки или прикорневая лунка выделены глиттером.