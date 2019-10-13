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Маникюр осень 2019: завораживающее омбре на ноготках (Фото)

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Маникюр осень 2019: завораживающее омбре на ноготках (Фото)
13:09 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Одной из модных тенденций маникюра в 2019 году является омбре.

  • 1

    Эта техника нанесения цветного покрытия на ногти позволяет реализовать интересные задумки дизайна и сделать ноготки яркими, стильными и интересными.

  • 2

    Данный ногтевой тренд не сходит с пьедестала вот уже несколько лет!

  • 3

    Эта техника нанесения цвета на ногти полюбилась девушкам уже несколько сезонов назад и только развивается и укрепляет свои позиции в нейл-арте.

  • 4

    Омбре хорошо сочетается с любыми декоративными элементами и может быть самостоятельным вариантом маникюра.

  • 5

    Хорошим вариантом маникюра в технике омбре на короткие ногти будет горизонтальный градиент. Это разновидность омбре.

  • 6

    Переход оттенков делается слева на право, а не сверху вниз. Можно использовать 2 тона, которые плавно сменяют друг друга или несколько цветов лака.

  • 7

    Горизонтальный градиент подходит не только для коротких ногтей. Длинные ногтевые пластины любой формы подходят для этой техники так же.

  • 8

    Классическим вариантом маникюра в технике омбре на короткие или длинные ногти является вертикальный градиент. 

  • 9

    Для того чтобы градиент смотрелся свежо, стильно и актуально, важно верно выбрать цветовую палитру.

  • 10

    Для того, чтобы создать красивый переход от цветного лака к блеску или зеркальной поверхности можно использовать любой оттенок лака и зеркальную или жемчужную втирку в той же цветовой гамме.

  • 11

    Цветное покрытие в технике омбре можно сочетать с некоторыми видами декора для ногтей. Здесь важно не переборщить с декоративными элементами, чтобы украшение не выглядело тяжелым и излишним.

  • 12

    Сочетать градиент можно со следующим декором: Стразы, цветной песок или пудра, Минимальный флористический декор, Фольга или битое стекло.

  • 13

    Любителям оригинальности стоит обратить внимание на необычные техники маникюра, которые будут гармонировать с дизайном омбре на ногтях. Например, голографический или зеркальный маникюр с эффектом омбре.

  • 14

    В 2019 году не стоит ограничивать себя только глянцевым покрытием. В моде будет также матовый эффект омбре в маникюре, который позволит тебе выглядеть оригинально и ярко.

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