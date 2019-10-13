Маникюр осень 2019: завораживающее омбре на ноготках (Фото)

1 Эта техника нанесения цветного покрытия на ногти позволяет реализовать интересные задумки дизайна и сделать ноготки яркими, стильными и интересными.

2 Данный ногтевой тренд не сходит с пьедестала вот уже несколько лет!

3 Эта техника нанесения цвета на ногти полюбилась девушкам уже несколько сезонов назад и только развивается и укрепляет свои позиции в нейл-арте.

4 Омбре хорошо сочетается с любыми декоративными элементами и может быть самостоятельным вариантом маникюра.

5 Хорошим вариантом маникюра в технике омбре на короткие ногти будет горизонтальный градиент. Это разновидность омбре.

6 Переход оттенков делается слева на право, а не сверху вниз. Можно использовать 2 тона, которые плавно сменяют друг друга или несколько цветов лака.

7 Горизонтальный градиент подходит не только для коротких ногтей. Длинные ногтевые пластины любой формы подходят для этой техники так же.

8 Классическим вариантом маникюра в технике омбре на короткие или длинные ногти является вертикальный градиент.

9 Для того чтобы градиент смотрелся свежо, стильно и актуально, важно верно выбрать цветовую палитру.

10 Для того, чтобы создать красивый переход от цветного лака к блеску или зеркальной поверхности можно использовать любой оттенок лака и зеркальную или жемчужную втирку в той же цветовой гамме.

11 Цветное покрытие в технике омбре можно сочетать с некоторыми видами декора для ногтей. Здесь важно не переборщить с декоративными элементами, чтобы украшение не выглядело тяжелым и излишним.

12 Сочетать градиент можно со следующим декором: Стразы, цветной песок или пудра, Минимальный флористический декор, Фольга или битое стекло.

13 Любителям оригинальности стоит обратить внимание на необычные техники маникюра, которые будут гармонировать с дизайном омбре на ногтях. Например, голографический или зеркальный маникюр с эффектом омбре.