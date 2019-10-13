Маникюр осень 2019: завораживающее омбре на ноготках (Фото)

Эта техника нанесения цветного покрытия на ногти позволяет реализовать интересные задумки дизайна и сделать ноготки яркими, стильными и интересными.
Данный ногтевой тренд не сходит с пьедестала вот уже несколько лет!
Эта техника нанесения цвета на ногти полюбилась девушкам уже несколько сезонов назад и только развивается и укрепляет свои позиции в нейл-арте.
Омбре хорошо сочетается с любыми декоративными элементами и может быть самостоятельным вариантом маникюра.
Хорошим вариантом маникюра в технике омбре на короткие ногти будет горизонтальный градиент. Это разновидность омбре.
Переход оттенков делается слева на право, а не сверху вниз. Можно использовать 2 тона, которые плавно сменяют друг друга или несколько цветов лака.
Горизонтальный градиент подходит не только для коротких ногтей. Длинные ногтевые пластины любой формы подходят для этой техники так же.
Классическим вариантом маникюра в технике омбре на короткие или длинные ногти является вертикальный градиент.
Для того чтобы градиент смотрелся свежо, стильно и актуально, важно верно выбрать цветовую палитру.
Для того, чтобы создать красивый переход от цветного лака к блеску или зеркальной поверхности можно использовать любой оттенок лака и зеркальную или жемчужную втирку в той же цветовой гамме.
Цветное покрытие в технике омбре можно сочетать с некоторыми видами декора для ногтей. Здесь важно не переборщить с декоративными элементами, чтобы украшение не выглядело тяжелым и излишним.
Сочетать градиент можно со следующим декором: Стразы, цветной песок или пудра, Минимальный флористический декор, Фольга или битое стекло.
Любителям оригинальности стоит обратить внимание на необычные техники маникюра, которые будут гармонировать с дизайном омбре на ногтях. Например, голографический или зеркальный маникюр с эффектом омбре.
В 2019 году не стоит ограничивать себя только глянцевым покрытием. В моде будет также матовый эффект омбре в маникюре, который позволит тебе выглядеть оригинально и ярко.