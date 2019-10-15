Прически осень 2019: модные тенденции на этот сезон

Центральный пробор
Последние сезоны наиболее популярным считался боковой пробор, а так же прически без пробора. Стилисты уверяют, что осенью в моду вернется классический ровный пробор посередине. Такой пробор помогает создать аккуратною прическу в деловом стиле.
Челки
Челки всевозможных форм и размеров останутся трендом. Челка позволяет зрительно омолодить лицо, скрывая мимические морщинки. Так же челка позволит создать удачную прическу для маскировки высокого лба.
Стрижки пикси
Пикси уже несколько десятилетий удерживает лидирующие позиции в числе причесок для динамичных женщин. Эта короткая стрижка станет спасением для тех, у кого тонкие или редкие волосы. Однако стоит быть осторожнее, выбирая пикси. Открытая и короткая стрижка открывает шею, скулы, уши. Такой вариант подходит либо девушкам с идеальными чертами, либо смелым красоткам, не страдающим от комплексов.
Парики
Вы хотите скрыть непрокрашенные или ослабленные волосы? Вы стремитесь кардинально изменить имидж, но боитесь резких перемен? А, может, вы хотите менять свой образ каждый день? Или у вас просто нет времени на создание прически? Что ж, во всех этих случаях на помощь придут парики. Хотя их популярность длительное время была низкой, многие знаменитости прибегают к помощи париков, создавая новый стиль. Для быстрого создания ежедневного образа стоит выбрать классические парики, максимально похожие на натуральные волосы. Для дискотек и другого выхода в свет выбирайте креативные парики с необычными укладками и оригинальным окрашиванием.
Косы
Косы – внесезонная классика, которая подходит любым типам волос, поскольку разновидностей кос великое множество. Если у вас нет времени на плетение сложных косичек, но хочется оригинальности, то попробуйте вплести в косу необычную ленту. Так можно создать прическу в богемном стиле, романтическую укладку или быструю прическу для занятых женщин. Все будет зависеть от текстуры и цвета ленты или платка.
Креативные завитки
Тонкие, изящные и гладкие – такие завитки нередко можно увидеть на моделях мирового уровня. Создать подобные завитки очень просто, надо лишь накрутить тоненькую прядку на плойку и зафиксировать ее невидимкой, гелем или лаком для волос. Необычные завитки могут привнести изюминку в свадебные прически любого типа. Они смотрятся кокетливо, игриво и нежно. Крупные завитки из густых локонов подойдут поклонницам стиля пин-ап.
Укладка гелем
Прически с "мокрым" эффектом многим кажутся не самым удачным выбором для осенних холодов, однако стилисты придерживаются иного мнения. На показах именитых домов моды все чаще стали появляться модели с прическами, уложенными гелем.
Оттенки рыжего
Золотая осень благоволит палитре с теплыми цветами, имитирующими цвет осенней листвы. В цветах модной одежды можно увидеть золотые и оранжевые ткани, ну а в модных окрашиваниях волос бесспорным лидером в этом сезоне стал рыжий цвет – от красноватого до медного и почти русого.
Пастельные оттенки
Радужное омбре теряет лидирующие позиции и на смену ему пришло легкое тонирование пастельными оттенками. Самый популярный вариант – розовая пастель. Волосы можно тонировать полностью или использовать цветные шиньоны.