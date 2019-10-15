Прически осень 2019: модные тенденции на этот сезон

1 Центральный пробор Последние сезоны наиболее популярным считался боковой пробор, а так же прически без пробора. Стилисты уверяют, что осенью в моду вернется классический ровный пробор посередине. Такой пробор помогает создать аккуратною прическу в деловом стиле.

2 Челки Челки всевозможных форм и размеров останутся трендом. Челка позволяет зрительно омолодить лицо, скрывая мимические морщинки. Так же челка позволит создать удачную прическу для маскировки высокого лба.

3 Стрижки пикси Пикси уже несколько десятилетий удерживает лидирующие позиции в числе причесок для динамичных женщин. Эта короткая стрижка станет спасением для тех, у кого тонкие или редкие волосы. Однако стоит быть осторожнее, выбирая пикси. Открытая и короткая стрижка открывает шею, скулы, уши. Такой вариант подходит либо девушкам с идеальными чертами, либо смелым красоткам, не страдающим от комплексов.

4 Парики Вы хотите скрыть непрокрашенные или ослабленные волосы? Вы стремитесь кардинально изменить имидж, но боитесь резких перемен? А, может, вы хотите менять свой образ каждый день? Или у вас просто нет времени на создание прически? Что ж, во всех этих случаях на помощь придут парики. Хотя их популярность длительное время была низкой, многие знаменитости прибегают к помощи париков, создавая новый стиль. Для быстрого создания ежедневного образа стоит выбрать классические парики, максимально похожие на натуральные волосы. Для дискотек и другого выхода в свет выбирайте креативные парики с необычными укладками и оригинальным окрашиванием.

5 Косы Косы – внесезонная классика, которая подходит любым типам волос, поскольку разновидностей кос великое множество. Если у вас нет времени на плетение сложных косичек, но хочется оригинальности, то попробуйте вплести в косу необычную ленту. Так можно создать прическу в богемном стиле, романтическую укладку или быструю прическу для занятых женщин. Все будет зависеть от текстуры и цвета ленты или платка.

6 Креативные завитки Тонкие, изящные и гладкие – такие завитки нередко можно увидеть на моделях мирового уровня. Создать подобные завитки очень просто, надо лишь накрутить тоненькую прядку на плойку и зафиксировать ее невидимкой, гелем или лаком для волос. Необычные завитки могут привнести изюминку в свадебные прически любого типа. Они смотрятся кокетливо, игриво и нежно. Крупные завитки из густых локонов подойдут поклонницам стиля пин-ап.

7 Укладка гелем Прически с "мокрым" эффектом многим кажутся не самым удачным выбором для осенних холодов, однако стилисты придерживаются иного мнения. На показах именитых домов моды все чаще стали появляться модели с прическами, уложенными гелем.

8 Оттенки рыжего Золотая осень благоволит палитре с теплыми цветами, имитирующими цвет осенней листвы. В цветах модной одежды можно увидеть золотые и оранжевые ткани, ну а в модных окрашиваниях волос бесспорным лидером в этом сезоне стал рыжий цвет – от красноватого до медного и почти русого.