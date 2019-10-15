Мода осень 2019: must have наряды, которые должны быть в гардеробе у каждой модницы

Белый свитер
Сочетания с белым свитером позволят вам выглядеть непревзойденно. Практически любые вещи белой палитры смотрятся стильно, дорого и изысканно. Не ограничивайте свой выбор снежно-белыми нарядами. Выбирайте кремовые оттенки, цвет слоновой кости или модный сейчас оттенок космического латте. Так же стоит обратить внимание на вязаные крючком наряды.
Бордовая юбка
Среди модных цветов осени нередко можно увидеть оттенки вина, особенно мерло и бордо. Смело выбирайте юбки винного цвета, если хотите создать сексуальный образ. Примером может служить классическая юбка-трапеция фасона «мини» с кокетливым разрезом.
Гольф с животным принтом
Имитация звериных узоров была на пике популярности весной и летом 2019 года, однако осенью и зимой животный принт не сдаст своих позиций. Самыми трендовыми вариантами остаются текстурные ткани с подобием змеиных чешуек, полоски зебры и тигра, а так же пятна леопарда.
Платье в черный горошек
Узоры в горошек не выходят из моды вот уже несколько столетий. Умело подобранный размер принта позволяет создать стройнящий эффект. Классическим вариантом останутся контрастные наряды (в частности, черно-белые ткани) с пятнами одинаковых размеров. Однако можно найти и другие идеи, совмещающие пятнышки разных размеров. Если вы боитесь простоватого деревенского образа, то стоит обратить взор на элегантные материи. Шикарно будет смотреться пятнистое платье свободного кроя, сшитое из струящейся материи с блеском.
Горчичные брюки
Для осеннего сезона актуальны теплые цвета, в том числе и оттенки желтого или оранжевого. В частности, спросом пользуются ткани горчичного цвета. Горчичные наряды универсальны и позволяют экспериментировать с разными стилями: от гламурного до уличного.
Песочный тренчкот
Тренчкоты – восхитительный пример модной верхней одежды осени. Это классические плащи из, как правило, натуральных материй. Наличие пояса, приталенный фасон и отложной воротничок (формирующий треугольное декольте) помогают создать стройнящий эффект. Если вы любите строгую классику, то выбирайте тренчкот традиционных цветов, например, песочного цвета.
Красный берет
Береты входят в число самых актуальных головных уборов. Они привносят в наряд нотку французского стиля. Цвет берета можно сочетать и с другими деталями гардероба. К примеру, красный берет будет стильно смотреться со свитером того же оттенка. Красная гамма осенью в моде, но как бы сильно вы ни любили красный цвет, старайтесь избегать полностью однотонных образов, иначе облик будет слишком агрессивным и даже вызывающим.
Коричневая куртка
В этом сезоне на пике популярности все оттенки коричневого: от самых темных и насыщенных до мягких и нежных. Стильно и нарядно будет смотреться замшевая курточка цвета кофе с молоком. Образ помогут дополнить замшевые ботиночки схожего оттенка.
Золотая юбка
Вы любите гламурные образы? Тогда непременно пополните свой гардероб броской юбкой из блестящей золотистой материи, ведь сейчас в моде металлический блеск. Самым частым вариантом в модных коллекциях стали миди или макси юбки с плиссировкой. Изгибы и струящаяся ткань гарантированно помогут подчеркнуть красивую игру золота как при дневном свете, так и при искусственном освещении.
Черная кожаная куртка
Черная кожанка – базовая вещь осеннего гардероба. Сочетания с кожаными куртками радуют разнообразием. Вы можете подчеркнуть неформальный стиль, сделать акцент на молодежном образе или создать сбалансированный наряд с классическим платьем нежного фасона и динамичной курткой.
Темно-синее платье
Если вы ищите идеи для офисного образа или просто любите строгие наряды, то вам придутся по душе платья-футляры из темно-синих материй. Такое платье красиво само по себе и неплохо смотрится с блейзерами, куртками и плащами.
Оливковый костюм
Еще одна шикарная идея для деловых дам. Оливковый цвет можно нередко встретить в нарядах знаменитостей: от моделей до представительниц королевского рода. Оливковая палитра отражает моду на стиль «милитари», поскольку такой оттенок можно считать маскировочным. Если вы ищите оригинальный деловой костюм, то стоит обратить внимание именно на оливковые модели.