Мода осень 2019: must have наряды, которые должны быть в гардеробе у каждой модницы

1 Белый свитер Сочетания с белым свитером позволят вам выглядеть непревзойденно. Практически любые вещи белой палитры смотрятся стильно, дорого и изысканно. Не ограничивайте свой выбор снежно-белыми нарядами. Выбирайте кремовые оттенки, цвет слоновой кости или модный сейчас оттенок космического латте. Так же стоит обратить внимание на вязаные крючком наряды.

2 Бордовая юбка Среди модных цветов осени нередко можно увидеть оттенки вина, особенно мерло и бордо. Смело выбирайте юбки винного цвета, если хотите создать сексуальный образ. Примером может служить классическая юбка-трапеция фасона «мини» с кокетливым разрезом.

3 Гольф с животным принтом Имитация звериных узоров была на пике популярности весной и летом 2019 года, однако осенью и зимой животный принт не сдаст своих позиций. Самыми трендовыми вариантами остаются текстурные ткани с подобием змеиных чешуек, полоски зебры и тигра, а так же пятна леопарда.

4 Платье в черный горошек Узоры в горошек не выходят из моды вот уже несколько столетий. Умело подобранный размер принта позволяет создать стройнящий эффект. Классическим вариантом останутся контрастные наряды (в частности, черно-белые ткани) с пятнами одинаковых размеров. Однако можно найти и другие идеи, совмещающие пятнышки разных размеров. Если вы боитесь простоватого деревенского образа, то стоит обратить взор на элегантные материи. Шикарно будет смотреться пятнистое платье свободного кроя, сшитое из струящейся материи с блеском.

5 Горчичные брюки Для осеннего сезона актуальны теплые цвета, в том числе и оттенки желтого или оранжевого. В частности, спросом пользуются ткани горчичного цвета. Горчичные наряды универсальны и позволяют экспериментировать с разными стилями: от гламурного до уличного.

6 Песочный тренчкот Тренчкоты – восхитительный пример модной верхней одежды осени. Это классические плащи из, как правило, натуральных материй. Наличие пояса, приталенный фасон и отложной воротничок (формирующий треугольное декольте) помогают создать стройнящий эффект. Если вы любите строгую классику, то выбирайте тренчкот традиционных цветов, например, песочного цвета.

7 Красный берет Береты входят в число самых актуальных головных уборов. Они привносят в наряд нотку французского стиля. Цвет берета можно сочетать и с другими деталями гардероба. К примеру, красный берет будет стильно смотреться со свитером того же оттенка. Красная гамма осенью в моде, но как бы сильно вы ни любили красный цвет, старайтесь избегать полностью однотонных образов, иначе облик будет слишком агрессивным и даже вызывающим.

8 Коричневая куртка В этом сезоне на пике популярности все оттенки коричневого: от самых темных и насыщенных до мягких и нежных. Стильно и нарядно будет смотреться замшевая курточка цвета кофе с молоком. Образ помогут дополнить замшевые ботиночки схожего оттенка.

9 Золотая юбка Вы любите гламурные образы? Тогда непременно пополните свой гардероб броской юбкой из блестящей золотистой материи, ведь сейчас в моде металлический блеск. Самым частым вариантом в модных коллекциях стали миди или макси юбки с плиссировкой. Изгибы и струящаяся ткань гарантированно помогут подчеркнуть красивую игру золота как при дневном свете, так и при искусственном освещении.

10 Черная кожаная куртка Черная кожанка – базовая вещь осеннего гардероба. Сочетания с кожаными куртками радуют разнообразием. Вы можете подчеркнуть неформальный стиль, сделать акцент на молодежном образе или создать сбалансированный наряд с классическим платьем нежного фасона и динамичной курткой.

11 Темно-синее платье Если вы ищите идеи для офисного образа или просто любите строгие наряды, то вам придутся по душе платья-футляры из темно-синих материй. Такое платье красиво само по себе и неплохо смотрится с блейзерами, куртками и плащами.