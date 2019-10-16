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Среда, 16.10.2019
Хеллоуин 2019: страшно крутые идеи для макияжа и маникюра
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Хеллоуин 2019: страшно крутые идеи для макияжа и маникюра

Не за горами Хеллоуин, а это значит, что пора придумывать образ для этого веселого и ужасного праздника. Некоторые вдохновляются героями фильмов ужасов или сказочной нечистью, а другие рисуют на своем теле страшные царапины и укусы. В этот день можно стать любимым злодеем или перевоплотиться в его жертву. Частичка праздника может отразиться не только на вашем лице, но и на ногтях. Мы собрали для вас 20 классных идей для макияжа и маникюра на Хеллоуин. Пользуйтесь, вдохновляйтесь, экспериментируйте!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Маникюр, Макияж, Страх, Образ, Костюмы, Наряды, Веселье, Идеи макияжа, Хеллоуин 2019.
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