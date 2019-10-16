|
|
Хеллоуин 2019: страшно крутые идеи для макияжа и маникюра
Не за горами Хеллоуин, а это значит, что пора придумывать образ для этого веселого и ужасного праздника. Некоторые вдохновляются героями фильмов ужасов или сказочной нечистью, а другие рисуют на своем теле страшные царапины и укусы. В этот день можно стать любимым злодеем или перевоплотиться в его жертву. Частичка праздника может отразиться не только на вашем лице, но и на ногтях. Мы собрали для вас 20 классных идей для макияжа и маникюра на Хеллоуин. Пользуйтесь, вдохновляйтесь, экспериментируйте!
Неприятности случаются: люди, которым не повезло
Смешные картинки для тех, у которых отличное чувство юмора
Провальные покупки в интернете: ожидание и реальность
Смешно до слез: удачные снимки, которые сделали в нужный момент
Фрукт вместо шляпки: юморные фото с кошками
И так сойдет: забавные примеры народных "мастеров"
Курьезные туалеты, в которые заходить немного страшновато
Панорамные снимки это что-то: курьезные фотографии
Любовь - она такая: СМС-приколы про отношения
Битва лидеров: Франция не смогла обыграть Турцию в отборе на Евро-2020 (Фото)
Яркие моменты I Всемирных пляжных игр в Дохе (Фото)
Как Украина покорила Португалию с Роналду на заполненном Олимпийском и вышла на Евро-2020 (Фото)
Самые абсурдные населенные пункты, которые трудно найти на карте
Позитивные снимки для всех, кто хочет посмеяться
Курьезные комиксы для заряда позитивом
Вы будете смеяться: сумасшедшие свадебные приколы
Веселье на всю ночь: смешные картинки с подписями
Смех сквозь слезы: юморные фотографии о "качественном" сервисе
Легкий променад сборной Украины перед встречей с португальцами (Фото)
"Последователи" Пабло Пикассо: снимки котов через рифленое стекло
Найди меня в Лувре: люди, которые обнаружили своих двойников в картинной галерее
Дебют удался: как Усик деклассировал Уизерспуна (Фото)
Будьте осторожны: абсурдные ситуации, в которых мозг просто отключается
Милые и уморительные: свежая подборка забавных фото животных
Это явный провал: самый нелепый дизайн, который вы только видели