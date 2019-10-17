Осень 2019: элегантный и стильный вариант, который утеплит свой образ

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Короткое пальто клетка 2020

Девушки, которые могут похвастаться длинными и стройными ногами, однозначно должны приобрести стильное укороченное пальто в клетку 2020, которое красиво дополнит их повседневный, вечерний или деловой сет.

Причем, если говорить о том, что лучше всего будет смотреться с коротким пальто, то здесь специалисты предлагают присмотреться к облегающим джинсам и брюкам, а также приталенным моделям юбок. Из обуви лучше всего подойдут ботильоны и сапоги длиною до колена.