Стильные вязаные платья на осень 2019 (Фото)

1 Платье в клетку Теплое и при этом женственное мини-платье с высокой горловиной станет прекрасным дополнением для базового гардероба. Вы любите модные принты, но не хотите ничего аляповатого? Идеальным решением станет классический узор в черно-белую клетку.

2 Платье оверсайз До сих пор многие ошибочно полагают, что одежда «размера+» уродует и полнит фигуру. Не бойтесь мешковатых платьев размера оверсайз. Выбирайте платья, открывающие ножки, чтобы избежать слишком одутловатого образа. Такие платья можно носить в сочетаниях с леггинсами или вместе с черными чулками. Удачным решением для холодной погоды станут фасоны с ультрадлинными рукавами.

3 Ажурное платье-футляр Вязаные крючком вещи – хит сезона. Ажурные узоры любому наряду придадут женственную нотку. Если вам нравятся строгие образы, то обратите свой взор на изысканные закрытые платья до колена фасона «футляр». Они хороши в любом цвете, в том числе, и в палитре коричневых оттенков.

4 Мини-бодикон Вы ищите беспроигрышную идею для соблазнительного наряда? Идеальным решением станет маленькое черное платье. Платья такого рода стали базовой вещью женского гардероба с легкой руки несравненной Коко Шанель. Универсальность мини-платья черного цвета позволяет использовать его для выхода в свет, надевать в офис и создавать с ним необычные ансамбли уличного стиля. Выбирайте комфортные бодиконы с плотной вязкой, чтобы платье не смотрелось слишком уж откровенно.

5 Миди-платье с расширенным подолом Мини-бодиконы, к сожалению, красят не каждую женщину. К счастью, на помощь приходят миди-платья с их разнообразными фасонами. Обратите внимание на этот универсальный вариант с юбкой типа «солнце клеш». Этот фасон позволяет скрыть неудачные ноги и зрительно придать фигуре приятные очертания. Сексуальную нотку привнесут вырезы на плечах.

6 Платье с одним открытым плечом Среди сексуальных фасонов платьев особо выделяются модели, приоткрывающие лишь одно плечо. В них сочетаются эротичность и строгость. Помимо этого, одно открытое плечо привносит в наряд модную сейчас асимметрию.

7 Пушистое платье с вязаными жемчужинами В моду уверенно возвращаются мотивы прошлых лет: от 1930-ых до 1990-ых. В коллекциях от кутюр и прет-а-порте можно заметить немало нарядов из пушистых материй. Еще одна актуальная тенденция сезона – жемчуг. Смело дополняйте вязаные вещи круглыми помпончиками для имитации жемчужин. Третий модный нюанс платья на фото кроется в декоративных рукавах.

8 Платье с запахом Платья с запахом ежегодно становятся популярным фасоном для сезона «Весна/лето». Однако осенние варианты смотрятся не менее стильно. Прелесть подобных нарядов в том, что их можно создать собственными руками. Подыщите симпатичную длинную кофту с пояском и без пуговиц. Сделав замеры, пристрочите нижнюю часть одной боковины к противоположной стороне. Сформируйте сексуальное декольте – и вуаля! Готов умопомрачительный наряд.

9 Макси-платье с открытыми плечами Кто бы мог подумать, что теплое вязаное платье может смотреться настолько элегантно? Приталенный фасон и открытые плечи делают наряд схожим с вечерними фасонами. Геометрический принт (и ромбы, в частности), а так же красный цвет – эти детали подходят для осеннего сезона.

10 Миди-бодикон Как правило, большинство бодиконов представлены в длине «мини», однако есть очаровательные фасоны миди-платьев, идеально подчеркивающих фигуру. Бодиконы созданы для того, чтобы показать красоту изгибов женского тела. Одноцветный фасон бодикона с длинными рукавами и длиной ниже колен станет прекрасным выбором для романтического свидания.