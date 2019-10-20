Маникюр 2019: новый тренд эффектного проволочного нейл-арта (Фото)

1 Ын Кен Парк, основательница салона маникюра "Unistella salon" и идейная вдохновительница эпатажного маникюра с помпонами, "битым стеклом" и крупными кристаллами – создала новый совершенно потрясающий маникюр. Это ее последнее нововведение в моде nail-арта просто поражает.

2 При помощи золотой проволоки Парк искусно создает скульптурные 3D проекты прямо на ногтях. Среди них - фактурные акценты из проволоки на кутикуле, абстрактные человеческие лица и вытянутые авангардные проволочные ногтевые пластины.

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4 Каждый маникюр по-своему уникален и достаточно практичен, поскольку каждая инсталляция покрыта прозрачным лаком. Новый тренд уже называют "маникюром будущего".

5 Ын Кен Парк рассказала, что на самом деле ее творения – это намек на искусство неоновых вывесок: "Когда люди создают неоновые вывески, они должны согнуть проволоку для того, чтобы сделать определенные, нужные им надписи. Я подумала, что было бы очень круто использовать ногти как аксессуар для самовыражения. Это отдаленно напоминает кольца, но гораздо более интересно".

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