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Маникюр 2019: новый тренд эффектного проволочного нейл-арта (Фото)

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Маникюр 2019: новый тренд эффектного проволочного нейл-арта (Фото)
10:49 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Абстракции, ободки и авангардные портреты из тончайшей золотой проволоки - теперь все это реально применить в маникюре.

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    Ын Кен Парк, основательница салона маникюра "Unistella salon" и идейная вдохновительница эпатажного маникюра с помпонами, "битым стеклом" и крупными кристаллами – создала новый совершенно потрясающий маникюр. Это ее последнее нововведение в моде nail-арта просто поражает.

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    При помощи золотой проволоки Парк искусно создает скульптурные 3D проекты прямо на ногтях. Среди них - фактурные акценты из проволоки на кутикуле, абстрактные человеческие лица и вытянутые авангардные проволочные ногтевые пластины.

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    Каждый маникюр по-своему уникален и достаточно практичен, поскольку каждая инсталляция покрыта прозрачным лаком. Новый тренд уже называют "маникюром будущего".

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    Ын Кен Парк рассказала, что на самом деле ее творения – это намек на искусство неоновых вывесок: "Когда люди создают неоновые вывески, они должны согнуть проволоку для того, чтобы сделать определенные, нужные им надписи. Я подумала, что было бы очень круто использовать ногти как аксессуар для самовыражения. Это отдаленно напоминает кольца, но гораздо более интересно".

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    Женщина отыскала тончайшую проволоку из всех, что она могла найти, и теперь умело манипулирует ее формой при помощи пинцета. После этого она помещает уже сформированную проволочную картину на прозрачный гель-лак для ногтей и закрепляет это произведение искусства стойким покрытием.

Маникюр 2019: стильные идеи осеннего блестящего дизайна (Фото)

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