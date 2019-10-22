Мода 2019: наряды для дам, которые хотят подчеркнуть свою утонченность и нежность

1 Кофта оверсайз Свободного кроя ажурная кофта в стиле оверсайз идеально подойдет любительницам богемных образов. Эта вещица будет превосходно смотреться с коротеньким шортиками. Для ансамбля в образе бохо ее можно так же сочетать и с другими вещами. Не лишними будут ковбойские сапожки. Вы можете носить кофту и в уличном стиле, надев удобные кроссовки или кеды. Светлые оттенки и ажурные детали смотрятся еще более нежно в едином сочетании с бесформенным кроем оверсайза.

2 Свитшот Такой ансамбль гарантированно привлечет к вам внимание противоположного пола. Наденьте простенький свитшот с одним открытым плечом, микроюбку с плиссировкой и высокие сапожки-чулки. Бесспорно, сочетания с высокими сапогами актуальны этой осенью.

3 Джинсы с высокой талией Хотя текущий осенний сезон благоволит просторным джинсам, не спешите расставаться с облегающими джинсами. Стоит уделить внимание джинсам с высокой талией, создавая утонченный образ. Такие штаны (особенно вместе с высокой обувью на каблуке) помогут зрительно сделать ножки стройнее. Актуальным узором для свитера останутся полоски. Поклонницам французского стиля стоит пополнить запасы головных уборов симпатичным беретом.

4 Твидовое платье Не так уж и часто встретишь твидовые платья в магазинах модной одежды, что странно, поскольку твид довольно популярен в коллекциях именитых дизайнеров. Твид – ткань плотная, долговечная и теплая, так что твидовое платье станет мудрой покупкой. Чтобы не прогадать, выбирайте классические узоры. В частности, осенью актуален клеточный принт с мотивами пледа. Клетка – это узор, который не выходит из моды уже несколько… Нет, не десятилетий и не столетий, а тысячелетий!

5 Ажурная юбка Кружевные юбки всегда смотрятся необычайно нежно, даже если выполнены в строгом цвете. Юбки-карандаши длиной до колена упорно занимают лидирующие позиции при выборе женских нарядов для офисного гардероба. Выбирайте вязаные крючком наряды с толстыми и шерстяными нитями, если ищите теплые вещи.

6 Макси-платье с разрезом Вязаное макси-платье прямого кроя с длинными рукавами гарантированно согреет вас в прохладные дни. Чтобы образ не казался чересчур строгим, выбирайте фасоны с кокетливыми разрезами.

7 Вязаное болеро Вы собираетесь на торжественное мероприятие? Осенью в вечернем платье можно замерзнуть, поэтому на помощь придет стильное болеро. Укороченные дамские пиджачки, получившие название болеро, пришли к нам из традиционных испанских нарядов.

8 Пончо с бахромой Почно – идеальная одежда для осени. Просторные шерстяные накидки не только отлично согревают, но еще и помогают привнести изюминку в общий образ. Почно станут хорошим дополнением гардероба, если вы любите стиль бохо. Самыми актуальными разновидностями остаются модели с бахромой.

9 Жилетка Жилетка из плотной шерстяной ткани станет настоящим спасением в холодную погоду. Плюс жилетки в том, что она создает дополнительный теплый слой, не сковывая движений, когда мы надеваем верхнюю одежду. Так что если вы ищите модные куртки, пальто и плащи, то сочетать их можно именно с жилеткой. Универсальная серая жилетка будет стильно смотреться с разными вещами. Можно создать нежный и девичий образ, надев серые вещи вместе с розовой пастелью.

10 Кофта с крупной вязкой В этом варианте кофты понятие «оверсайз» достигло своего апогея. Сама кофта довольно просторная, рукава ее длинные и широкие, но помимо этого есть еще один нюанс тренда «экстра». Речь о крупной вязке. Подобные вещи создаются либо с помощью особых крупных спиц и крючков, либо вяжутся просто руками. Безусловно, наряды с крупной вязкой привлекают внимание окружающих своей необычностью. Вы спросите: «Что общего у нежных образов с оверсайзом и крупной вязкой?», - но ответ на этот вопрос прост. Дело в том, что крупные вещи подчеркивают хрупкость женского стана. Поэтому смелым модницам стоит обратить свои взоры на осенние наряды в стиле оверсайз.

11 Платье с одним открытым плечом Фасоны платьев с одним открытым плечом остаются в числе самых трендовых фасонов. Не стоит думать, будто такие платья вовсе не подходят для сезона «Осень/зима». Вы можете сочетать их с теплыми вещами. Посмотрите только, как элегантно смотрится вязаное платье из белых нитей с ажурными узорами.