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Королевские секреты красоты, чтобы оставаться всегда на высоте

Смотрите фото (6)
Королевские секреты красоты, чтобы оставаться всегда на высоте
00:53 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Представительницы королевских домов практически всегда выглядят безупречно.

  • 1

    Используйте масло шиповника

    В 2015-ом (со ссылкой на анонимный источник) журнал US Weekly сообщил, что герцогиня Кембриджская ежедневно использует масло шиповника для ухода за кожей. Вот почему у Кейт Миддлтон всегда такое свежее лицо! В этом нет ничего удивительного, ведь масло шиповника активно применяется в косметологии и медицине для всевозможных целей. Оно обладает успокаивающим и заживляющим эффектом, а так же ускоряет регенерацию клеток, что делает его незаменимым средством для борьбы со старением.

  • 2

    Придерживайтесь баланса в макияже

    О многих правилах моды можно забыть, однако некоторые каноны упорно удерживают свои позиции. Например, считается дурным тоном ярко красить и глаза, и губы. Большинство стилистов советуют делать акцент на чем-то одном, чтобы образ не выглядел слишком вульгарно. Однако у принцессы Дианы всегда были ярко накрашенные глаза: густая полная подводка и длинные черные ресницы подчеркивали взгляд. При этом принцесса нередко использовала ярко-красную помаду. Вряд ли кто-либо сочтет образы Дианы вульгарными. Так в чем же секрет? В 2012 году Мэри Гринвил (личный стилист покойной леди Ди) призналась, что вся хитрость в выборе румян. По словам Мэри, можно делать акцент и на губах, и на глазах, но при этом ни в коем случае нельзя использовать яркие румяна. Формула успеха: максимум два акцента!

    Так жестоит учесть акцент на бровях. Вы не увидите у дворянок чудовищного татуажа,неестественного окрашивания или диковинных форм бровей. Брови должны выглядеть максимально натурально, даже если вам приходится придавать им форму или окрашивать в более темный или светлый оттенок.

  • 3

    Делайте лицевую гимнастику

    В 2014-ом, в интервью для Birchbox Меган призналась, что делает гимнастику для лица, благодаря которой ее щеки и линия челюсти выглядят более четкими. Надо добавить, что подобная гимнастика позволяет не только придать более четкую форму чертам лица, но еще и препятствует появлению морщин. Сейчас Меган 38 лет, но ее лицо выглядит значительно моложе.

    Вы тоже хотите сохранить молодость на долгие годы? Тогда изучите комплексы лицевой йоги! Прелесть таких упражнений в том, что их можно выполнять когда угодно: лежа в кровати или в ванной, за просмотром сериалов, в лифте и так далее. Ежедневные тренировки помогут убрать носогубную складку, разгладят морщины на лбу и вокруг глаз, а так же подтянут обвислую шею.

  • 4

    Научитесь наносить макияж в транспорте

    Современным женщинам бывает сложно следить за собой в суматохе дел. Однако не стоит запускать себя, сколь бы заняты вы ни были. Королевским персонам не понаслышке знакомы проблемы с забитым графиком, но они обязаны всегда выглядеть ухоженно. Что же делать? Принцесса Евгения Йоркская как-то призналась, что научилась делать макияж даже в машине. Разумеется, речь о нанесении косметики на пассажирском сидении, а не за рулем. Никогда не подвергайте себя и окружающих опасности, ни в коем случае не наводите марафет при управлении машиной.

    Вы можете наносить праймер, тоналку, пудру или помаду во время движения транспорта, но красить глаза можно только во время остановок, в противном случае вы можете поранить глаза, да и линии подводки будут ложиться криво.

  • 5

    Избегайте солнца

    В былые времена дамы прятались от солнца всеми силами: лица скрывали шляпками, вуалями, зонтами, ручки прятали в перчатках. Наличие загара было признаком низшего сословия. Только работяги изнывали от солнца, пока богачи прятались в тени. Белая кожа была признаком голубых кровей и зажиточности. Загар нынче в моде и это факт. Мы арендуем шезлонги, идем в солярий, уезжаем на курорты – и всегда хвастаемся полученным загаром. Сейчас идеальный загар приравнивается к признаку достатка. Но так ли это хорошо для нашей красоты?

    Не секрет, что из-за постоянного воздействия солнца кожа может покрываться веснушками, которые так похожи на пигментные пятна – симптом старения кожи. От частого загара кожа быстрее покрывается морщинами, становится сухой и тонкой. Особенно быстро негативному воздействию поддается нежная кожа лица и шеи. Конечно, все индивидуально: если у вас восточные или южные гены, то солнце вам не нанесет много вреда. Однако у обладательниц северных генов (особенно при тонкой кожи) дела обстоят хуже. Что же делать? Нельзя же все время ходить под зонтом, аки барышня из викторианской эпохи!

    К счастью, на помощь приходят летние шляпки в теплое время года. Осенью и зимой стоит пополнить гардероб теплыми головными уборами с козырьками или полями.

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