Королевские секреты красоты, чтобы оставаться всегда на высоте

1 Используйте масло шиповника В 2015-ом (со ссылкой на анонимный источник) журнал US Weekly сообщил, что герцогиня Кембриджская ежедневно использует масло шиповника для ухода за кожей. Вот почему у Кейт Миддлтон всегда такое свежее лицо! В этом нет ничего удивительного, ведь масло шиповника активно применяется в косметологии и медицине для всевозможных целей. Оно обладает успокаивающим и заживляющим эффектом, а так же ускоряет регенерацию клеток, что делает его незаменимым средством для борьбы со старением.

2 Придерживайтесь баланса в макияже О многих правилах моды можно забыть, однако некоторые каноны упорно удерживают свои позиции. Например, считается дурным тоном ярко красить и глаза, и губы. Большинство стилистов советуют делать акцент на чем-то одном, чтобы образ не выглядел слишком вульгарно. Однако у принцессы Дианы всегда были ярко накрашенные глаза: густая полная подводка и длинные черные ресницы подчеркивали взгляд. При этом принцесса нередко использовала ярко-красную помаду. Вряд ли кто-либо сочтет образы Дианы вульгарными. Так в чем же секрет? В 2012 году Мэри Гринвил (личный стилист покойной леди Ди) призналась, что вся хитрость в выборе румян. По словам Мэри, можно делать акцент и на губах, и на глазах, но при этом ни в коем случае нельзя использовать яркие румяна. Формула успеха: максимум два акцента! Так жестоит учесть акцент на бровях. Вы не увидите у дворянок чудовищного татуажа,неестественного окрашивания или диковинных форм бровей. Брови должны выглядеть максимально натурально, даже если вам приходится придавать им форму или окрашивать в более темный или светлый оттенок.

3 Делайте лицевую гимнастику В 2014-ом, в интервью для Birchbox Меган призналась, что делает гимнастику для лица, благодаря которой ее щеки и линия челюсти выглядят более четкими. Надо добавить, что подобная гимнастика позволяет не только придать более четкую форму чертам лица, но еще и препятствует появлению морщин. Сейчас Меган 38 лет, но ее лицо выглядит значительно моложе. Вы тоже хотите сохранить молодость на долгие годы? Тогда изучите комплексы лицевой йоги! Прелесть таких упражнений в том, что их можно выполнять когда угодно: лежа в кровати или в ванной, за просмотром сериалов, в лифте и так далее. Ежедневные тренировки помогут убрать носогубную складку, разгладят морщины на лбу и вокруг глаз, а так же подтянут обвислую шею.

4 Научитесь наносить макияж в транспорте Современным женщинам бывает сложно следить за собой в суматохе дел. Однако не стоит запускать себя, сколь бы заняты вы ни были. Королевским персонам не понаслышке знакомы проблемы с забитым графиком, но они обязаны всегда выглядеть ухоженно. Что же делать? Принцесса Евгения Йоркская как-то призналась, что научилась делать макияж даже в машине. Разумеется, речь о нанесении косметики на пассажирском сидении, а не за рулем. Никогда не подвергайте себя и окружающих опасности, ни в коем случае не наводите марафет при управлении машиной. Вы можете наносить праймер, тоналку, пудру или помаду во время движения транспорта, но красить глаза можно только во время остановок, в противном случае вы можете поранить глаза, да и линии подводки будут ложиться криво.