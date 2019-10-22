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Будь в тренде: самые модные пуховики на сезон осень-зима 2019-2020

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Будь в тренде: самые модные пуховики на сезон осень-зима 2019-2020
13:49 Сегодня Телеграф novafashion.ru

Новости шоу бизнеса:Чтобы приобрести по-настоящему удобную и стильную вещь, нужно заранее ознакомиться с некоторыми теоретическими выкладками.

  • 1

    Не ошибиться в выборе вполне возможно. Нужно запомнить главный постулат – капризная мода уже повернулась лицом ко всему настоящему. Это значит, что верхняя одежда с металлическим искусственным блеском утратила свои позиции и уже не считается модной.

    Выбирайте пуховик на меху из матовой ветрозащитной материи.

  • 2

    Некоторые дамы предпочитают пуховики, выполненные в сдержанных тонах, потому что им попросту не нравится пестрота. Однако немало и тех, кто любит яркие краски, оригинальные украшения, именно для них дизайнеры приготовили эпатажные куртки и пальто из пуха.

  • 3

    Любительницам декора и принтов стоит внимательно отнестись к модным тенденциям, среди которых: Космические мотивы; Флористика; Стилизация под шкуру леопарда; Полосы.

  • 4

    Самым модным оттенком сезона является молочный. Вряд ли его можно назвать практичным, однако подобная верхняя одежда будет пользоваться повышенным спросом, невзирая на то, что требует много заботы.

  • 5

    Про модные пуховики оверсайз осень зима 2019-2020

    Пуховая одежда, в которой барышня как будто утопает, находится на гребне волны. Парадоксально, но при этом дама не выглядит несуразно, невыразимую прелесть ей придают обязательные детали – узенькие джинсы, брюки, обувь.

  • 6

    Модельеры недаром едят свой хлеб – их выдумкам попросту нет границ. Пуховые платья, целевой аудиторией которых станут невысокие стройные барышни, выглядят просто великолепно и нисколько не уступают дорогим шубкам. Нижняя часть этой одежды выкроена в форме юбки-полусолнце «миди» или «мини». Вверху пальто плотно охватывает фигуру благодаря минимальной толщина наполнителя, теплоизоляционные характеристики которого невысоки.

  • 7

    Наряд, низ которого спускается до колена или же достигает до щиколотки, будет очень актуальным. Такие пуховики особенно хороши на длинноножках, замечательно комплектуются с разноплановой одеждой — зауженными брючками, джинсами, юбочками.

  • 8

    Без коротеньких пуховичков тоже не обойтись – зимние прогулки и занятия спортом никто не отменял. Городские модницы среди них могут выбрать варианты, пошитые в талию и с узеньким пояском, которые выглядят очень изысканно.

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Мода, Стиль, Пуховик, мода 2019, Осень 2019.
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