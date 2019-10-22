Будь в тренде: самые модные пуховики на сезон осень-зима 2019-2020

1 Не ошибиться в выборе вполне возможно. Нужно запомнить главный постулат – капризная мода уже повернулась лицом ко всему настоящему. Это значит, что верхняя одежда с металлическим искусственным блеском утратила свои позиции и уже не считается модной. Выбирайте пуховик на меху из матовой ветрозащитной материи.

2 Некоторые дамы предпочитают пуховики, выполненные в сдержанных тонах, потому что им попросту не нравится пестрота. Однако немало и тех, кто любит яркие краски, оригинальные украшения, именно для них дизайнеры приготовили эпатажные куртки и пальто из пуха.

3 Любительницам декора и принтов стоит внимательно отнестись к модным тенденциям, среди которых: Космические мотивы; Флористика; Стилизация под шкуру леопарда; Полосы.

4 Самым модным оттенком сезона является молочный. Вряд ли его можно назвать практичным, однако подобная верхняя одежда будет пользоваться повышенным спросом, невзирая на то, что требует много заботы.

5 Про модные пуховики оверсайз осень зима 2019-2020 Пуховая одежда, в которой барышня как будто утопает, находится на гребне волны. Парадоксально, но при этом дама не выглядит несуразно, невыразимую прелесть ей придают обязательные детали – узенькие джинсы, брюки, обувь.

6 Модельеры недаром едят свой хлеб – их выдумкам попросту нет границ. Пуховые платья, целевой аудиторией которых станут невысокие стройные барышни, выглядят просто великолепно и нисколько не уступают дорогим шубкам. Нижняя часть этой одежды выкроена в форме юбки-полусолнце «миди» или «мини». Вверху пальто плотно охватывает фигуру благодаря минимальной толщина наполнителя, теплоизоляционные характеристики которого невысоки.

7 Наряд, низ которого спускается до колена или же достигает до щиколотки, будет очень актуальным. Такие пуховики особенно хороши на длинноножках, замечательно комплектуются с разноплановой одеждой — зауженными брючками, джинсами, юбочками.