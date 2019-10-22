Будь в тренде: самые модные пуховики на сезон осень-зима 2019-2020

Не ошибиться в выборе вполне возможно. Нужно запомнить главный постулат – капризная мода уже повернулась лицом ко всему настоящему. Это значит, что верхняя одежда с металлическим искусственным блеском утратила свои позиции и уже не считается модной.
Выбирайте пуховик на меху из матовой ветрозащитной материи.
Некоторые дамы предпочитают пуховики, выполненные в сдержанных тонах, потому что им попросту не нравится пестрота. Однако немало и тех, кто любит яркие краски, оригинальные украшения, именно для них дизайнеры приготовили эпатажные куртки и пальто из пуха.
Любительницам декора и принтов стоит внимательно отнестись к модным тенденциям, среди которых: Космические мотивы; Флористика; Стилизация под шкуру леопарда; Полосы.
Самым модным оттенком сезона является молочный. Вряд ли его можно назвать практичным, однако подобная верхняя одежда будет пользоваться повышенным спросом, невзирая на то, что требует много заботы.
Про модные пуховики оверсайз осень зима 2019-2020
Пуховая одежда, в которой барышня как будто утопает, находится на гребне волны. Парадоксально, но при этом дама не выглядит несуразно, невыразимую прелесть ей придают обязательные детали – узенькие джинсы, брюки, обувь.
Модельеры недаром едят свой хлеб – их выдумкам попросту нет границ. Пуховые платья, целевой аудиторией которых станут невысокие стройные барышни, выглядят просто великолепно и нисколько не уступают дорогим шубкам. Нижняя часть этой одежды выкроена в форме юбки-полусолнце «миди» или «мини». Вверху пальто плотно охватывает фигуру благодаря минимальной толщина наполнителя, теплоизоляционные характеристики которого невысоки.
Наряд, низ которого спускается до колена или же достигает до щиколотки, будет очень актуальным. Такие пуховики особенно хороши на длинноножках, замечательно комплектуются с разноплановой одеждой — зауженными брючками, джинсами, юбочками.
Без коротеньких пуховичков тоже не обойтись – зимние прогулки и занятия спортом никто не отменял. Городские модницы среди них могут выбрать варианты, пошитые в талию и с узеньким пояском, которые выглядят очень изысканно.