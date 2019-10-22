Маникюр 2019: "ужасающие" идеи дизайна ногтей на Хэллоуин (Фото)

Очень стильный и красивый маникюр, дизайн которого появился совсем недавно, благодаря экспериментам с витражным гель-лаком.
Эффект омбре, деграде, градиентный маникюр, как только его не называют, однако суть остается та же. Маникюр получается универсальный. Он подойдет практически под любой хеллоуинский образ.
Тыквы — самый главный символ Хэллоуина, а потому с самого начала рассмотри вариант именно такого оранжевого маникюра.
Тыквы можно стилизовать абсолютно по-разному — можно скромно украсить всего один пальчик, а можно разрисовать все ногти, можно делать их зловещими, а можно и милыми.
Черный кот — главный предвестник несчастья. Берегись, если он перебежит тебе дорогу! Поэтому его можно считать идеальным спутником на Хэллоуин, особенно, если у тебя костюм озорной ведьмы, у которых коты — лучшие друзья.
Можешь изобразить забавных «выглядывающих» зверьков, а если хочешь более классический вариант — добавь котика к черному френчу.
Самый простой, быстрый и наименее вызывающий способ украсить ногти к Хэллоуину.
Красиво смотрится как черная паутина на белом фоне, так и наоборот — черные ногти с белой.
Самым жутким, на наш взгляд, получится изображение капель крови, особенно ярко этот дизайн смотрится на длинных и острых ноготках, прям как у хищников.
Призраки - тоже один из самых важных символов Хэллоуина, а в чем огромный его плюс — самый простой в исполнении. Хочешь костюм — накинь на себя простыню, а хочешь маникюр — капни белым лаком, размажь его, нарисуй глазки и готово!
Можешь сделать стильных маленьких привидений, можешь украсить каждый ноготь одним большим, а можешь добавить еще и котов с тыквами, чтоб Касперу не было скучно, а на ногтях было настоящее разнообразие.
Хэллоуин все-таки всего лишь раз в году, открывайся по полной!
Не чета черным котам, летучие мыши пугают не только своим образом в культуре, но и в реальной жизни! Так как вариантов стилизации этих животных не так много, играй с фоном! Особенно ярко они будут выделяться на одном из символических цветов Дня Всех Святых — фиолетовом.