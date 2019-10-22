Маникюр 2019: "ужасающие" идеи дизайна ногтей на Хэллоуин (Фото)

1 Очень стильный и красивый маникюр, дизайн которого появился совсем недавно, благодаря экспериментам с витражным гель-лаком.

2 Эффект омбре, деграде, градиентный маникюр, как только его не называют, однако суть остается та же. Маникюр получается универсальный. Он подойдет практически под любой хеллоуинский образ.

3 Тыквы — самый главный символ Хэллоуина, а потому с самого начала рассмотри вариант именно такого оранжевого маникюра.

4 Тыквы можно стилизовать абсолютно по-разному — можно скромно украсить всего один пальчик, а можно разрисовать все ногти, можно делать их зловещими, а можно и милыми.

5 Черный кот — главный предвестник несчастья. Берегись, если он перебежит тебе дорогу! Поэтому его можно считать идеальным спутником на Хэллоуин, особенно, если у тебя костюм озорной ведьмы, у которых коты — лучшие друзья.

6 Можешь изобразить забавных «выглядывающих» зверьков, а если хочешь более классический вариант — добавь котика к черному френчу.

7 Самый простой, быстрый и наименее вызывающий способ украсить ногти к Хэллоуину.

8 Красиво смотрится как черная паутина на белом фоне, так и наоборот — черные ногти с белой.

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10 Самым жутким, на наш взгляд, получится изображение капель крови, особенно ярко этот дизайн смотрится на длинных и острых ноготках, прям как у хищников.

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12 Призраки - тоже один из самых важных символов Хэллоуина, а в чем огромный его плюс — самый простой в исполнении. Хочешь костюм — накинь на себя простыню, а хочешь маникюр — капни белым лаком, размажь его, нарисуй глазки и готово!

13 Можешь сделать стильных маленьких привидений, можешь украсить каждый ноготь одним большим, а можешь добавить еще и котов с тыквами, чтоб Касперу не было скучно, а на ногтях было настоящее разнообразие.

14 Хэллоуин все-таки всего лишь раз в году, открывайся по полной!