Все новое – это хорошо забытое старое: стильные наряды в ретростиле на осень 2019

1 Платье-халат в стиле "свинг" Великолепные платья для свинга смотрятся просто сногсшибательно. Длина миди, рукава по локоть или три четверти, юбка-солнце и приталенный фасон… все эти детали придают фигуре женственное кокетство и легкость. Такие платья смотрятся восхитительно в любом цвете. Не лишним будет приобрести классические наряда из клетчатого тартана. Платья для свинга смогут смотреться необычайно сексуально, если из-под юбки виднеется кружевная подкладка.

2 Плащ и берет Белый плащ строго кроя и белый берет – это лишь часть деталей, превративших образ модели в наряд из далеких 1940-ых. Здесь есть и другие детали, характерные для ретростиля: полупрозрачные черные чулочки, сумочка на коротком ремешке, туфли на каблуке фасона "рюмка" с продольным ремешком, а так же миди-платье винного цвета. К слову, винный цвет входит в модную палитру осени.

3 Плиссированная юбка За последние пару лет модельеры стали активно возвращать в свои коллекции юбки плиссе разной длины. Самыми популярными остаются фасоны миди. Такие юбки прекрасно стройнят, во многом благодаря ровным и прямым складкам, которые создают тот же эффект, что и узкие вертикальные полоски на одежде. Благодаря им фигура как бы вытягивается в длину. Обратите внимание на ноги девушки на фото: она явно не худышка, но юбка делает ее силуэт тоньше.

4 Махровый свитер Хотите превратить летний гардероб в осенний? Тогда сочетайте тонкую юбку с теплым свитером. Махровые свитера и кофты были безумно популярными в 1980-90 годах. Пушистые махровые вещи не только прекрасно греют, но еще и приятны для тела своей мягкостью.

5 Платье с подолом "рыбий хвост" Подолы фасона "рыбий хвост" напоминают силуэт русалочки. Такие юбки и платья сужаются к коленям, а затем расширяются. Они создают стройнящий эффект, придавая фигуре очертание песочных часов. Данный фасон платья напоминает стиль 1920-ых. Чувствуется мотив стиля "милитари", возникший благодаря темно-синему цвету, похожему на цвет формы морского флота. Винтажную атмосферу усиливают короткие перчатки с беретом и симпатичный воротник с воланами.

6 Ковбойская куртка с бахромой Ковбойские куртки завоевали мир! Стильные и удобные ковбойки подходят к различным базовым вещам и смотрятся динамично. Если вы любите стиль ретро и хотите привнести в образ трендовые тенденции, то стоит выбрать куртку, отделанную бахромой.

7 Джинсы клеш Клеш – это один из самых популярных типов джинсов. Расклешенные джинсовые брюки уверенно возвращаются в моду, радуя богатством вариаций. Клеш помогает сбалансировать фигуру в тех случаях, когда у девушки очень узкие икры и при этом непропорционально широкие бедра. Впрочем, на худеньких девушках клеш тоже смотрится стильно. Сочетать его можно с модными нарядами сезона: с обувью со звериным принтом и с одеждой, вязанной крючком.

8 Блузка с аскотом Воротник с ленточками (известный под названием "аскот") изначально присутствовал в мужском гардеробе, но затем уверенно перешел в женский гардероб, украсив собой вороты блузок и платьев. Поклонницам ретростиля стоит выбрать строгую блузку с аскотом. Больше классики придаст принт в горошек. Дополнить блузу можно миди-юбкой и кардиганом. Интересным решением станут непрозрачные черные чулки при яркой обуви контрастного цвета.

9 Богемная туника Стиль бохо вновь возродился и стал одной из самых популярных тенденций. Если ищите идеи для осеннего гардероба в стиле бохо, создайте наряд с туникой свободного кроя. Выбирайте фасоны и принты в стиле "хиппи". Можно создать стильный наряд с высокими сапожками. Для бохо лучше всего подходит обувь коричневого цвета, сделанная из кожи или замши.

10 Джинсовая рубашка Помните фильмы и журналы 1980-ых? В ту пору огромным спросом пользовались джинсовые рубашки из "стиранной ткани" светлого оттенка на металлических пуговицах. Несмотря на то, что такие рубашки больше подходят к нарядам в уличном стиле, дополнить джинсовой рубашкой можно и вечерний образ. Посмотрите на это интересное сочетание с сексуальной облегающей юбкой, отделанной бахромой.

11 "Мамины" джинсы Многие женщины в 1990-ых отдавали предпочтение "маминым" джинсам. Как правило, светло-голубые, эти просторные джинсы с высокой талией не сковывали движений. Если в закромах вашего гардероба сохранились такие штаны, смело доставайте их и создавайте удобный ансамбль с теплым свитером. Чтобы образ не выглядел слишком уж по-домашнему, добавьте пару гламурных деталей. Например, белую обувь с острым носком и на тонком каблучке, сумку-конверт и очки в стиле ретро.