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Мода осень 2019: эти вещи обязательно должны быть в Вашем гардеробе

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Мода осень 2019: эти вещи обязательно должны быть в Вашем гардеробе
16:49 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Осенний сезон в самом разгаре! Спешите узнать про 5 вещей, которые уже должны быть в вашем гардеробе.

  • 1

    Пышные детали

    Блузы, платья, юбки с пышными деталями… Эта тенденция была на пике популярности все лето и останется таковой в сезоне осень-зима 2019/2020. Да, этот тренд нельзя считать новинкой, но он однозначно приобретает новые формы в осеннем сезоне. Конечно, нельзя с ног до головы одеваться в такие вещи, чтобы не выглядеть, как мешок. Достаточно лишь одной вещи в образе: блузы с пышным рукавом, юбки с объемным низом и др. Приобретите несколько вещей с пышными деталями, так как эта тенденция может держаться еще очень и очень долго.

  • 2

    Пайетки и металл

    Не стоит оставлять подобные вещи для новогодних праздников. Пайетки и металлический оттенок нужно носить в ежедневных образах. Это доказывают знаменитые бренды в своих последних коллекциях. Пайетки и металл стали популярны, как никогда: топы с пайетками, блестящий макияж, платья, блузы, юбки с пайетками, обувь цвета металлик, сумки и другие аксессуары. Как много вариантов предлагает нам мир моды! Поэтому смелее ищите вещи с пайетками и смело одевайтесь в них, хоть с ног до головы. Кроме того, эта тенденция обещает остаться и на следующий сезон.

  • 3

    Пышные рукава

    Этим летом топы и блузы с пышными рукавами были просто на пике популярности. Такой образ обязательно пригодится вам и в этом сезоне. А особенно – для праздничных мероприятий. Пышные рукава смотрятся шикарно даже в пиджаках и комбинезонах, так что ни секунды не сомневайтесь в этом варианте. Зимой этот тренд тоже будет одним из ведущих трендов стритстайла.

  • 4

    Юбка-штаны

    Помимо широких штанов, похожих на плиссированную юбку, и юбок-миди, которые сопровождали нас все лето, особую популярность завоюет такая вещь, как юбка-штаны. Вы помните этот тип юбок с боковым разрезом, через который видно ваши брюки? Так вот именно эта вещь обязательно должна быть в вашем гардеробе в этом сезоне.

  • 5

    Сумки из жемчуга и бисера

    Эти аксессуарыпришли на смену популярным прозрачным сумкам и сумкам из сетки, которые были просто незаменимы этим летом. Ищите сумки из бисера или жемчуга, чтобы покорить сезон осень-зима 2019/2020. Они выглядят очень стильно и оригинально, не сомневайтесь.

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