Снимите это немедленно!: вещи, которых не должно быть в осеннем гардеробе

1 Длинные комбинезоны Весна 2019 превратила длинный комбинезон в тренд сезона. Особенно, если речь идет о моделях из джинса. Даже мировые знаменитости не смогли проигнорировать такую стильную вещь. Конечно, такой комбинезон не должен исчезнуть из вашего гардероба, но вы однозначно должны отставить его на второй план и дать жизнь новым тенденциям.

2 Поясные сумки Да, они очень удобные, стильные и сохраняют популярность уже несколько сезонов. Однако вы все реже будете замечать их в уличных образах. Небольшие сумки оригинальной формы – это ваш ориентир на сезон осень-зима 2019/2020. Ищите только интересные варианты, как, например, сумки из бисера и жемчуга, о которых мы уже упоминали.

3 Животный принт Несмотря на то, что животный принт покорил сезон осень-зима 2018/2019 и завоевал сезон весна-лето 2019, он потихоньку отойдет на задний план в период осенних и зимних холодов. Хотя никто не запрещает вам использовать классический леопардовый, змеиный и даже принт коровы. Только в малых дозах!

4 Неоновый цвет Знаменитые бренды уже давно продемонстрировали в своих коллекциях, что самыми популярными цветами нового сезона станут пастельные оттенки. Придется забыть про неоновые цвета! Да, эти яркие тона успели перейти даже в макияж и аксессуары, но нельзя игнорировать правила моды на этот сезон. Отдайте предпочтение пастельным тонам хотя бы на некоторое время.