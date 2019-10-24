Маникюр 2019: новые тренды и готический дизайн на Хэллуин (Фото)

Если быть в образе, так до конца. Отличная идея для маникюра на Хэллоуин. Такие ногти отлично завершат ваш праздничный образ. Прекрасно выглядят на средней длине ногтевой пластины и полуквадратной формы. С помощью тематических слайсов создадим этот маникюр. Наклеиваем их на ноготь и покрываем финишным покрытием.
Хороший, тематический маникюр. Он будет идеальным дополнением вашего праздничного образа. Короткие ногти очень практичны и удобны. Пилочкой делаем на них квадратную форму. Бежевый гель-лак нанесем на ногтевую пластину. Поверх него рисуем черным акрилом узор. Летучая мышь – символ Хэллоуина, делаем ее на каждом ноготке.
Простенький, но вместе с тем весьма необычный маникюр, концепция которого построена на несоразмерно широком френче. Для основы возьмите простой полупрозрачный розовый лак, френч нанесите белым. Чтобы подчеркнуть, что вы – личность выдающаяся, нарисуйте на безымянных ногтях изображения привидений. Завершающим штрихом будет глянцевое покрытие. Учтите, что для офисной работы маникюр не подходит.
Ведьминский маникюр вы можете сделать либо с помощью наклеек, либо с помощью собственных навыков в рисовании. Посмотрите, как решил этот вопрос стилист. Он создал сначала френч, использовав очень бледный лак под основу и черно-оранжевую гамму для самого нанесения полосок. Затем на каждый ноготь были нанесены изображения смерти с косой, ведьмы, пауков и черных кошек. Для Хэллоуина – идеальный маникюр!
Перед вами классический маникюр, который выбирают, как правило, бизнес-леди и просто уверенные в себе женщины, которые предпочитают женственность во всем. Бежево-розовый матовый лак наносится на ухоженные овальные ногти достаточной длины. Не нужно никаких украшений, поскольку такие ноготки сами по себе достаточно выразительно смотрятся. С таким маникюром вы можете появиться хоть где.
Еще один вариант ногтевого дизайна к осеннему празднику Хэллоуин. Покройте свои ноготки черной паутиной и посадите на один их них симпатичного серебристого паучка. Сам маникюр строится на технике черного френча. Ногти покрываются бледно-бежевым или розовым лаком. Паутину можете изобразить самостоятельно или воспользоваться наклейками.
Для вечеринки в ведьминском стиле очень подходящим окажется вот такой яркий маникюр в желто-черных тонах с примесью зеленого и белого. Такое колдовство на ногтях вы можете осуществить самостоятельно, если у вас имеются навыки нейл-арта. Особо сложного ничего нет – желтый гель-лак наносится на ногти, а затем поверх него делаются рисунки в тематике Хэллоуина. Веселых вам праздников!
Если вы молоды и независимы, но вам, без сомнения, нравятся необычные тематические маникюры. Например, на удлиненные ногти овальной формы можно сделать вот такой нейл-арт, приуроченный к Хэллоуину. Лучше всего для этого подойдут черный, красный и белый лаки. Рисунок может быть любым, главное, чтобы он соответствовал тематике. Паутина, голые ветки деревьев, кости – и рисунок готов!
Если вы относите себя к поклонникам сложной сюжетной росписи на ногтях, вам никто не препятствует воспользоваться вот такой идеей. Создайте настоящий ландшафтный дизайн! Вы вполне можете изобразить море, скалы, утес, одинокую сосну над обрывом… Не забудьте о птицах, парящих над провалами. А для работы можно использовать белый, черный, серый оттенки лаков. Все зависит только от вашего умения рисовать.