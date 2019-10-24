Маникюр 2019: новые тренды и готический дизайн на Хэллуин (Фото)

1 Если быть в образе, так до конца. Отличная идея для маникюра на Хэллоуин. Такие ногти отлично завершат ваш праздничный образ. Прекрасно выглядят на средней длине ногтевой пластины и полуквадратной формы. С помощью тематических слайсов создадим этот маникюр. Наклеиваем их на ноготь и покрываем финишным покрытием.

2 Хороший, тематический маникюр. Он будет идеальным дополнением вашего праздничного образа. Короткие ногти очень практичны и удобны. Пилочкой делаем на них квадратную форму. Бежевый гель-лак нанесем на ногтевую пластину. Поверх него рисуем черным акрилом узор. Летучая мышь – символ Хэллоуина, делаем ее на каждом ноготке.

3 Простенький, но вместе с тем весьма необычный маникюр, концепция которого построена на несоразмерно широком френче. Для основы возьмите простой полупрозрачный розовый лак, френч нанесите белым. Чтобы подчеркнуть, что вы – личность выдающаяся, нарисуйте на безымянных ногтях изображения привидений. Завершающим штрихом будет глянцевое покрытие. Учтите, что для офисной работы маникюр не подходит.

4 Ведьминский маникюр вы можете сделать либо с помощью наклеек, либо с помощью собственных навыков в рисовании. Посмотрите, как решил этот вопрос стилист. Он создал сначала френч, использовав очень бледный лак под основу и черно-оранжевую гамму для самого нанесения полосок. Затем на каждый ноготь были нанесены изображения смерти с косой, ведьмы, пауков и черных кошек. Для Хэллоуина – идеальный маникюр!

5 Перед вами классический маникюр, который выбирают, как правило, бизнес-леди и просто уверенные в себе женщины, которые предпочитают женственность во всем. Бежево-розовый матовый лак наносится на ухоженные овальные ногти достаточной длины. Не нужно никаких украшений, поскольку такие ноготки сами по себе достаточно выразительно смотрятся. С таким маникюром вы можете появиться хоть где.

6 Еще один вариант ногтевого дизайна к осеннему празднику Хэллоуин. Покройте свои ноготки черной паутиной и посадите на один их них симпатичного серебристого паучка. Сам маникюр строится на технике черного френча. Ногти покрываются бледно-бежевым или розовым лаком. Паутину можете изобразить самостоятельно или воспользоваться наклейками.

7 Для вечеринки в ведьминском стиле очень подходящим окажется вот такой яркий маникюр в желто-черных тонах с примесью зеленого и белого. Такое колдовство на ногтях вы можете осуществить самостоятельно, если у вас имеются навыки нейл-арта. Особо сложного ничего нет – желтый гель-лак наносится на ногти, а затем поверх него делаются рисунки в тематике Хэллоуина. Веселых вам праздников!

8 Если вы молоды и независимы, но вам, без сомнения, нравятся необычные тематические маникюры. Например, на удлиненные ногти овальной формы можно сделать вот такой нейл-арт, приуроченный к Хэллоуину. Лучше всего для этого подойдут черный, красный и белый лаки. Рисунок может быть любым, главное, чтобы он соответствовал тематике. Паутина, голые ветки деревьев, кости – и рисунок готов!