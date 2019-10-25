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Мода 2019: ужасно красивые идеи макияжа на Хэллоуин (Фото)

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Мода 2019: ужасно красивые идеи макияжа на Хэллоуин (Фото)
15:19 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Здесь вы можете почерпнуть для себя идеи макияжа специально для Хеллоуина 2019.

  • 1

    Макияж - "Сахарный Череп"

    Пожалуй, один из самых традиционных, пока совершенно творческий макияж на Хэллоуин это макияж сахарный череп. Самая лучшая вещь в макияже сахарный череп заключается в том, что нет предела фантазии. Вы просто должны выбрать ваши любимые цвета и попытаться создать неповторимый облик.

    Чтобы сделать этот макияж, вы должны сначала нанести увлажняющий крем, основу под макияж или на свежее лицо. Затем нанесите тональный крем, используя больше продукта, чем обычно. Затем, вы должны воспользоваться белым гримом. Вы можете комбинировать его с другими цветами тоже, в зависимости от того, какой облик вы хотите создать. Применение : нанесите белый грим, подчеркните скулы яркими румянами, какими вы захотите. Начните рисовать поддельные глаза и красить их в свой любимый цвет. Нанесите помаду, а также линии, выходящие за контур губ, начните рисовать линии вокруг губ и на них. Вы можете сделать интересные узоры на лице и эксперимент со стразами для гламурного образа.

  • 2

    Макияж Гейша для Хэллоуина

    Почему бы не превратить себя в Азиатскую женщину в этот день, сделав макияж Гейши? Самый важный совет здесь придерживаться использования белого гримма. Затем вам нужно нарисовать фальшивые брови, либо округлые, острые или прямые. Создать экстра-маленький ротик с красным или малиновым оттенком теней для век для более выразительного взгляда. Наконец, не забывайте о творческой прическе и в заключении блестящее кимоно!

  • 3

  • 4

    Индийский Макияж для Хэллоуина

    Если вы любите Восток и хотите попробовать что-то другое, чем Гейши, вы можете стать индианкой! Здесь, вы должны выбрать из двух вариантов: либо стать традиционным американским индейцем или, если вы любите выглядеть более привлекательной, превратите себя в женщину из Дели! На первый взгляд, вы просто должны создать яркий макияж : крылатая подводка для глаз и алые губы, и надеть пернатого на волосы! Что касается второго индийского макияжа, вы должны быть такой же смелой, применяя яркие, мерцающие тени для век различных оттенков, а также яркую помаду. Не забывайте о Бинди - красная маленькая точка, применяемая на лбу!

  • 5

    Макияж для Хэллоуина Лесная Фея

    Если вы отдаете предпочтение скорее добру, чем злу, вы можете выбрать спортивный образ лесной феи на этот праздник. Взять светлые тона, тени для век и размазать все вокруг глаз, выходя за линии и создавая своего рода "дымчатые глаза". Вы можете украсить свое лицо блестящими тенями. Нанесите некоторые драматические элементы и не забывайте о дополнениях-объемные волосы, украшенные аксессуарами с цветами, бабочками и листьями!

  • 6

    Варианты бесконечны, но правила макияжа всегда одинаковы: творчество берет на себя инициативу и макияж вам сразу подошел! Просто эксперимент с драматическими накладными ресницами и разноцветными контактными линзами, акварели на ваши веки и темные оттенки помады, яркие карандаши для глаз, острый дизайн ногтей, и, конечно, цветные парики и эффектные костюмы для Хэллоуина! Быть смелым, смелым и творческим в этот день, так как вряд ли у вас выпадет еще один такой шанс в остальные 364-365 дней в году!

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