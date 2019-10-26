В дождливый осенний день: идеальные наряды для такой погоды

1 Джинсы, блуза, дождевик, кеды Сиреневые и лиловые оттенки покорили модные коллекции весны, но спешим вас заверить, что такие яркие цвета останутся спросовыми и в более холодные сезоны года. Смело надевайте курточки таких женственных оттенков. Защитой от дождя станет стильная лакированная куртка с широким капюшоном. Джинсы и кеды всех фасонов не выходят из базового гардероба независимо от поры года. Вы любите одежду с классическими принтами? Тогда наденьте блузку в горошек. Изюминкой осеннего наряда станет креативный зонтик с орнаментом в виде цветка.

2 Платье до колена, курточка и резиновые сапоги Бесспорным лидером уже который сезон остаются пастельные оттенки. Пополните свой гардероб симпатичной короткой курточкой мягкого цвета, например, персикового. Базовым платьем для внесезонных нарядов станет широкое серое платье спортивного стиля с длиной до колена. Чтобы не промочить ножки, запаситесь парой резиновых сапожек с необычным узором. Например, сейчас очень популярны клеточные узоры в стиле пледов, тартана, берберри. Вы ищите модный зонтик? Тогда купите модель из прозрачной клеенки с каймой непрозрачного цвета. Именно такими зонтиками постоянно пользуется королева английская, стилисты которой подбирают кайму в цвет наряда Ее Величества.

3 Платье-халат, полевая куртка и резиновые сапоги Сейчас в тренде стиль милитари, а потому смело создавайте гардеробы с элементами вещей военной тематики. Для осени интересным приобретением станет полевая куртка маскировочного зеленого или серого цветов. Выбирайте долговечные фасоны плотной ткани палаточного типа. Это натуральный хлопчатобумажный материал с плотным плетением и особой пропиткой, отталкивающей воду. Такая куртка станет настоящим спасением для тех, кому приходится проводить много времени на улице в дождливую погоду. Дополнить куртку можно строгими резиновыми сапогами черного цвета. Поскольку куртка и сапоги смотрятся по-мужски ненарядно, то мы советуем привнести для баланса какую-либо женственную деталь одежды. Например, можно надеть короткое платье модного для осени цвета. Скажем, горчичного. Яркий акцент привнесет разноцветный зонтик.

4 Джинсы, свитер и кеды Хотя осенняя мода благоволит просторным джинсам, не спешите расставаться с любимыми джинсами в обтяжку фасона «скинни». Они помогут сбалансировать образ с вещами оверсайз. Обратите внимание на свитер, представленный на фото. Просторные свитера стиля оверсайз цвета бордо или мерло – тренд сезона. Наряд будет смотреться необычайно симпатично, если выбрать оригинальный зонтик с узорами в виде отпечатков от поцелуя.

5 Пиджак, юбка, дождевик, шубка и слаучи В некоторых городах погода в конце осени словно сходит с ума: с утра тепло и ярко свет солнце, днем идет дождь, а к вечеру может выпасть снег. И как прикажите одеваться? В этом случае вас спасут стильные многослойные образы. Наденьте костюм, поверх него дождевик и шубку. Снимайте лишнюю одежду в зависимости от текущей погоды. Для стиля гламурной бизнес-леди подходят белые и пастельные цвета. Лоска придадут женственные слаучи с высоким голенищем, с острым носком и на каблуке-шпильке. Если хотите, чтобы образ смотрелся эротично, но не слишком откровенно, наденьте мини-юбку, которую закроет длинный пиджак. Красивый белый зонтик довершит элегантный ансамбль.

6 Платье, плащ и резиновые сапоги Женственное платье в полоску актуально в любое время года, кроме того, это один из осенних образов, которые сделают вас стройнее. В модных коллекциях нередко можно заметить прозрачные вещи и среди них немало дождевиков. Не бойтесь сочетать элегантные наряды с грубой обувью. Такое слияние грубого и нежного в едином ансамбле сейчас в моде.

7 Гольф, юбка, плащ и резиновые сапоги Поклонницам женственных нарядов делового стиля стоит пополнить запасы одежды такими базовыми вещами, как гольф, мини-юбка и тренчкот. К слову, тренчкот входит в топ самых популярных верхних вещей сезона. Песочные цвета осенью смотрятся великолепно, смягчая строгость черного гольфа. Хотите игривого кокетства? Выбирайте резиновые сапожки с забавным и ярким орнаментом. Например, с разноцветными цветами.

8 Джинсы, тельняшка, куртка и ридинги Любите морские мотивы? Тогда надевайте полосатую тельняшку и желтую куртку в рыбацком стиле. Непромокаемые куртки и плащи желтого цвета стали популярны во многих странах после выхода культового ремейка «Оно». Несмотря на ассоциации с мрачным фильмом, эти вещи цвета солнца поднимут вам настроение в пасмурную погоду. Не бойтесь носить белые джинсы в дождливый день. Всего-то и надо – защитить голени от брызг и луж. Просто наденьте стильные ридинги – это один из самых модных фасонов осенней обуви. Можно найти и резиновые сапоги, выполненные в фасоне ридингов.