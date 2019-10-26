Скачать
Суббота, 26.10.2019
Украина вышла победителем в информационной войне с РФ - Бородянский
Украина вышла победителем в информационной войне с РФ - Бородянский
Студентам львовского ВУЗа имени Франко "открыли двери" в ГБР
Студентам львовского ВУЗа имени Франко "открыли двери" в ГБР
Украинка Снигур смела американку и вышла в финал юниорского Итогового турнира
Украинка пробилась в финал юниорского Итогового турнира
Актриса "Домика на счастье" рассказала с своей маленькой дочери (Фото)
Актриса "Домика на счастье" рассказала с своей маленькой дочери (Фото)

Мода осень 2019: самые топовые фасоны свитеров

Смотрите фото (16)
Мода осень 2019: самые топовые фасоны свитеров
14:35 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:Поскольку осень в самом разгаре, да и зима не за горами, самое время задуматься о выборе трендового свитера.

  • 1

    Свитер в стиле "преппи"

    Преппи – отличный стиль для холодного сезона. Он был создан благодаря элементам школьной и студенческой формы. Узнаваемой одеждой этого стиля стали тоненькие свитерки с ромбами типа "аргайл" (крупные разноцветные ромбы состоят из мелких ромбов, которые состоят из еще более мелких ромбов). Такие свитерки хорошо смотрятся с блузками, манжеты и ворот которых выглядывают из-под свитера. Смело сочетайте такие фасоны с другими вещами стиля "преппи", например с мини-юбками. Такой наряд идеально подойдет для гардероба студентки.

  • 2

    Платье-свитер

    Выбор длинного свитера, похожего на короткое платье – это идеальное решение для холодной погоды. В таком женственном наряде будет тепло и комфортно. Не знаете, какой цвет выбрать? Обратите внимание на модную палитру осени, в которой вы найдете восхитительные цвета: карамельный, бордовый, темно-зеленый и так далее. Такие свитера можно носить с джинсами, чулками или в сочетаниях с леггинсами.

  • 3

    Свитер-жилетка

    Модницам стоит присмотреться к необычным фасонам свитеров, которые бросаются в глаза своей оригинальностью. В их число входят интересные модели, похожие на многослойные образы. Обратите внимание на пример на фото: кажется, будто поверх свитера надета вязаная жилетка. Еще одна причина выбрать подобный свитер в модном цвете. Белые свитера сейчас на пике популярности, они становятся базовой вещью для создания разнообразных ансамблей. Белый свитер будет роскошно смотреться с песочными брюками.

  • 4

    Свитер-туника

    Помимо свитеров в стиле платья, популярными моделями остаются свитера-туники. Они могут смотреться довольно просто, но стоит надеть модную обувь, как наряд преображается. Для создания гламурного образа попробуйте носить строгий свитер-тунику с сексуальными ботиночками, украшенными животным принтом.

  • 5

    Свитер с воланами

    Ретростили становятся все популярнее, а потому стоит обратить внимание на одежду, украшенную всевозможными оборками и воланами. Хотя осень благоволит темным и натуральным оттенкам, не стоит бояться ярких образов, способных поднять настроение в пасмурную погоду. Модным ярким цветом остается восхитительная маджента или цвет фуксии.

  • 6

    Худи

    Вам не нравятся слишком яркие цвета? Что ж, черный остается бессменной классикой. Можно пополнить свои запасы черным худи – спортивным свитером с капюшоном. Такой наряд можно носить не только в спортивных ансамблях. Надев худи с кожаным платьем, вы создадите сексуальный образ в уличном стиле.

  • 7

    Свитер размера XXL

    Оверсайз остается в числе самых популярных тенденций, поэтому стоит приобрести безразмерный свитер с просторными рукавами. Не забывайте о том, что крупные вещи требуют баланса в ансамбле. Большие свитера лучше носить с облегающим низом.

  • 8

    Свитер с рукавами-колоколами

    Стилисты уверяют, что для создания ультрамодного образа нам не обойтись без вещей с необычными рукавами. Особого внимания достойны элегантные фасоны с рукавами-колоколами. Эти расклешенные рукава придают ансамблю элегантности, особенно, если присутствуют и другие женственные детали. Например, рукава могут быть украшены воланами.

  • 9

    Свитер со шнуровкой

    Свитера со шнуровкой смотрятся необычайно стильно. Особенно женственными получаются модели, в которых использованы атласные ленты. Шнуровка может стать красивой отделкой рукавов или декольте.

  • 10

    Свитер с бахромой

    Бахрома была на пике популярности в коллекциях "Весна/лето 2019", однако в текущем сезоне ее актуальность не снизилась. Примеры нарядов с бахромой можно увидеть в коллекции от кутюр дома моды Dior.

  • 11

    Свитер с запахом

    Наряды с запахом смотрятся необычайно нежно, особенно в случаях, когда запах формирует сексуальное V-образное декольте.

  • 12

    Ажурный свитер

    Непременно пополните свой гардероб вязаной крючком одеждой. Посмотрите только, как нежно смотрится кружевной свитерок!

  • 13

    Свитер с открытыми плечами

    Вы ищите знойный образ для прохладного сезона? Свитер с открытыми плечами поможет создать соблазнительный наряд.

  • 14

    Свитер с жемчугом

    Анализируя модные коллекции от передовых брендов, можно прийти к выводу, что отделка жемчугом возглавляет модные тенденции сезона "Осень/зима 2019-2020". Прелестные жемчужные бусинки могут быть одинаковых размеров или разных. Жемчужинки похожи на крохотные снежинки, а потому идеально отражают атмосферу холодного времени года. Помимо этого, бусины напоминают модный принт в горошек. Не стоит ограничиваться выбором вещей с белым жемчугом. Не менее популярными остаются прелестные бусины, отливающие черным перламутром.

  • 15

    Свитер с ультракрупной вязкой

    Вы ищите необычные идеи образов оверсайз? Взгляды окружающих прикует к вам оригинальный свитер с крупной вязкой. Для таких вещей характерны крупные петли и очень толстые нити пряжи. К сожалению, в бутиках такие свитера появляются крайне редко. Но не спешите отчаиваться, ведь вы сможете связать такую модель самостоятельно!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (16)

Все по теме:

Мода, Наряд, Свитер, мода 2019, Осень 2019, Мода осень 2019, Осенние наряды, Модный свитер, Осенний свитер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский распорядился создать еще один профессиональный праздник
02 Туманная погода "замерла" накануне мокрого снега и заморозков
03 Маникюр осень 2019: благородный винный дизайн (Фото)
04 Депутаты Киевсовета просят президента уволить Кличко с должности главы КГГА
05 Когда в Украине переход на "зимнее время": дата и цели
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загрязнений воздуха сверх нормы в Украине не зафиксировано
Загрязнений воздуха сверх нормы в Украине не зафиксировано
Нацкорпус: Зеленский приехал в Золотое (Видео)
Нацкорпус: Зеленский приехал в Золотое (Видео)
Вспышку дифтерии в Ужгороде будут изучать в Лондоне
Вспышку дифтерии в Ужгороде будут изучать в Лондоне
Компания Xiaomi принимает предзаказы еще до анонса Mi CC9 Pro (Фото)
Компания Xiaomi принимает предзаказы еще до анонса Mi CC9 Pro (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь