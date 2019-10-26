Мода осень 2019: самые топовые фасоны свитеров

1 Свитер в стиле "преппи" Преппи – отличный стиль для холодного сезона. Он был создан благодаря элементам школьной и студенческой формы. Узнаваемой одеждой этого стиля стали тоненькие свитерки с ромбами типа "аргайл" (крупные разноцветные ромбы состоят из мелких ромбов, которые состоят из еще более мелких ромбов). Такие свитерки хорошо смотрятся с блузками, манжеты и ворот которых выглядывают из-под свитера. Смело сочетайте такие фасоны с другими вещами стиля "преппи", например с мини-юбками. Такой наряд идеально подойдет для гардероба студентки.

2 Платье-свитер Выбор длинного свитера, похожего на короткое платье – это идеальное решение для холодной погоды. В таком женственном наряде будет тепло и комфортно. Не знаете, какой цвет выбрать? Обратите внимание на модную палитру осени, в которой вы найдете восхитительные цвета: карамельный, бордовый, темно-зеленый и так далее. Такие свитера можно носить с джинсами, чулками или в сочетаниях с леггинсами.

3 Свитер-жилетка Модницам стоит присмотреться к необычным фасонам свитеров, которые бросаются в глаза своей оригинальностью. В их число входят интересные модели, похожие на многослойные образы. Обратите внимание на пример на фото: кажется, будто поверх свитера надета вязаная жилетка. Еще одна причина выбрать подобный свитер в модном цвете. Белые свитера сейчас на пике популярности, они становятся базовой вещью для создания разнообразных ансамблей. Белый свитер будет роскошно смотреться с песочными брюками.

4 Свитер-туника Помимо свитеров в стиле платья, популярными моделями остаются свитера-туники. Они могут смотреться довольно просто, но стоит надеть модную обувь, как наряд преображается. Для создания гламурного образа попробуйте носить строгий свитер-тунику с сексуальными ботиночками, украшенными животным принтом.

5 Свитер с воланами Ретростили становятся все популярнее, а потому стоит обратить внимание на одежду, украшенную всевозможными оборками и воланами. Хотя осень благоволит темным и натуральным оттенкам, не стоит бояться ярких образов, способных поднять настроение в пасмурную погоду. Модным ярким цветом остается восхитительная маджента или цвет фуксии.

6 Худи Вам не нравятся слишком яркие цвета? Что ж, черный остается бессменной классикой. Можно пополнить свои запасы черным худи – спортивным свитером с капюшоном. Такой наряд можно носить не только в спортивных ансамблях. Надев худи с кожаным платьем, вы создадите сексуальный образ в уличном стиле.

7 Свитер размера XXL Оверсайз остается в числе самых популярных тенденций, поэтому стоит приобрести безразмерный свитер с просторными рукавами. Не забывайте о том, что крупные вещи требуют баланса в ансамбле. Большие свитера лучше носить с облегающим низом.

8 Свитер с рукавами-колоколами Стилисты уверяют, что для создания ультрамодного образа нам не обойтись без вещей с необычными рукавами. Особого внимания достойны элегантные фасоны с рукавами-колоколами. Эти расклешенные рукава придают ансамблю элегантности, особенно, если присутствуют и другие женственные детали. Например, рукава могут быть украшены воланами.

9 Свитер со шнуровкой Свитера со шнуровкой смотрятся необычайно стильно. Особенно женственными получаются модели, в которых использованы атласные ленты. Шнуровка может стать красивой отделкой рукавов или декольте.

10 Свитер с бахромой Бахрома была на пике популярности в коллекциях "Весна/лето 2019", однако в текущем сезоне ее актуальность не снизилась. Примеры нарядов с бахромой можно увидеть в коллекции от кутюр дома моды Dior.

11 Свитер с запахом Наряды с запахом смотрятся необычайно нежно, особенно в случаях, когда запах формирует сексуальное V-образное декольте.

12 Ажурный свитер Непременно пополните свой гардероб вязаной крючком одеждой. Посмотрите только, как нежно смотрится кружевной свитерок!

13 Свитер с открытыми плечами Вы ищите знойный образ для прохладного сезона? Свитер с открытыми плечами поможет создать соблазнительный наряд.

14 Свитер с жемчугом Анализируя модные коллекции от передовых брендов, можно прийти к выводу, что отделка жемчугом возглавляет модные тенденции сезона "Осень/зима 2019-2020". Прелестные жемчужные бусинки могут быть одинаковых размеров или разных. Жемчужинки похожи на крохотные снежинки, а потому идеально отражают атмосферу холодного времени года. Помимо этого, бусины напоминают модный принт в горошек. Не стоит ограничиваться выбором вещей с белым жемчугом. Не менее популярными остаются прелестные бусины, отливающие черным перламутром.