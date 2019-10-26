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Голливуд начал отмечать Хэллоуин 2019: идеи эффектных образов

Голливуд начал отмечать Хэллоуин 2019: идеи эффектных образов
21:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:До празднования Хэллоуина осталось несколько дней!

На Западе знаменитости уже начинают готовить "жуткие" образы и посещать вечеринки. Однако в этом году многие звезды надевают на костюмированные вечеринки минимум одежды, чтобы больше подчеркнуть именно сексуальность.

Хэллоуин-2019 будут праздновать в мире в ночь с 31 октября на 1 ноября. Когда-то в древности кельты одевались в самые ужасные костюмы, чтобы отпугивать духов умерших людей, которые, по их мнению, жили в животных целый год с момента смерти.

Современный Хэллоуин несколько отличается. Люди, которые отмечают этот праздник, одевают эффектные костюмы: страшные или смешные, и развлекаются с друзьями, устраивают фотосессии и пугают прохожих.

 
 
 
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Мода 2019: ужасно красивые идеи макияжа на Хэллоуин (Фото)

Поскольку в этом году жуткий праздник выпадает в ночь с четверга на пятницу, вечеринки и празднования проходят за несколько дней на выходных (25-27 октября).

Многие знаменитости уже имели возможность похвастаться своими костюмами. 

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