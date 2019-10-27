Хэллоуин 2019: потрясающие идеи праздничного маникюра (Фото)

Сочетание чёрного и жёлтого - это яркий выбор, который гарантированно привлекает внимание. Благодаря авангардному дизайну, ногти выглядят очень смело. Классический лунный маникюр, выполненный в необычной гамме, подойдёт уверенным в себе девушкам. При правильном подборе одежды и аксессуаров столь заметный дизайн станет центром повседневного или вечернего образа.
Вам нравятся яркие краски, вы предпочитаете стиль вамп? Тогда попробуйте сделать вот такой несложный, но броский маникюр, созданный на основе красного и черного оттенков. Сочный красный и стремительный черный цвета гель-лаков сделают ногти неотразимыми. Обработайте ноготки, придав им полуквадратную форму, а затем каждый покройте ровным слоем лака. Обратите внимание на эффектное оформление лунок на ногтях безымянных пальцев.
Готический стиль требует определенного маникюра. К примеру, вы можете сделать вот такой дизайн, взяв для этого черный и белый лаки. Не обязательно соблюдать большую длину ногтей – просто подпилите их квадратом. В нейл-арте проявите фантазию – например, изобразите ночное звездное небо, ветви деревьев на фоне бедой луны и летучих мышей. На Хэллоуин – самое то!
Еще один вариант ногтевого дизайна к осеннему празднику Хэллоуин. Покройте свои ноготки черной паутиной и посадите на один их них симпатичного серебристого паучка. Сам маникюр строится на технике черного френча. Ногти покрываются бледно-бежевым или розовым лаком. Паутину можете изобразить самостоятельно или воспользоваться наклейками.
Яркий маникюр для вечернего образа предоставлен на фото. Этот дизайн ногтей смотрится оригинально и смело. Для создания маникюра используют синий лак с шиммером. Маленькие блестящие крупинки в лаке придают ногтям яркости. Акцент маникюра делают на безымянном пальце. На ногте рисуют черных кошек. Синий маникюр с кошками можно сделать на Хэллоуин.
Если быть в образе, так до конца. Отличная идея для маникюра на Хэллоуин. Такие ногти отлично завершат ваш праздничный образ. Прекрасно выглядят на средней длине ногтевой пластины и полуквадратной формы. С помощью тематических слайсов создадим этот маникюр. Наклеиваем их на ноготь и покрываем финишным покрытием.
Хороший, тематический маникюр. Он будет идеальным дополнением вашего праздничного образа. Короткие ногти очень практичны и удобны. Пилочкой делаем на них квадратную форму. Бежевый гель-лак нанесем на ногтевую пластину. Поверх него рисуем черным акрилом узор. Летучая мышь – символ Хэллоуина, делаем ее на каждом ноготке.
Ведьминский маникюр вы можете сделать либо с помощью наклеек, либо с помощью собственных навыков в рисовании. Посмотрите, как решил этот вопрос стилист. Он создал сначала френч, использовав очень бледный лак под основу и черно-оранжевую гамму для самого нанесения полосок. Затем на каждый ноготь были нанесены изображения смерти с косой, ведьмы, пауков и черных кошек. Для Хэллоуина – идеальный маникюр!
Для уверенных в себе девушек, желающих проявить индивидуальность, подойдет вот такой тематический маникюр со сложным рисунком. Почувствуйте себя веселой ведьмочкой и нарисуйте на ногтях тыквы и паутину с помощью черного, белого и оранжевого лаков. Здесь все будет зависеть только от вашей фантазии. Ведь впереди очередной шабаш, к которому нужно подготовиться.