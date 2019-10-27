Хэллоуин 2019: потрясающие идеи праздничного маникюра (Фото)

1 Сочетание чёрного и жёлтого - это яркий выбор, который гарантированно привлекает внимание. Благодаря авангардному дизайну, ногти выглядят очень смело. Классический лунный маникюр, выполненный в необычной гамме, подойдёт уверенным в себе девушкам. При правильном подборе одежды и аксессуаров столь заметный дизайн станет центром повседневного или вечернего образа.

2 Вам нравятся яркие краски, вы предпочитаете стиль вамп? Тогда попробуйте сделать вот такой несложный, но броский маникюр, созданный на основе красного и черного оттенков. Сочный красный и стремительный черный цвета гель-лаков сделают ногти неотразимыми. Обработайте ноготки, придав им полуквадратную форму, а затем каждый покройте ровным слоем лака. Обратите внимание на эффектное оформление лунок на ногтях безымянных пальцев.

3 Готический стиль требует определенного маникюра. К примеру, вы можете сделать вот такой дизайн, взяв для этого черный и белый лаки. Не обязательно соблюдать большую длину ногтей – просто подпилите их квадратом. В нейл-арте проявите фантазию – например, изобразите ночное звездное небо, ветви деревьев на фоне бедой луны и летучих мышей. На Хэллоуин – самое то!

4 Еще один вариант ногтевого дизайна к осеннему празднику Хэллоуин. Покройте свои ноготки черной паутиной и посадите на один их них симпатичного серебристого паучка. Сам маникюр строится на технике черного френча. Ногти покрываются бледно-бежевым или розовым лаком. Паутину можете изобразить самостоятельно или воспользоваться наклейками.

5 Яркий маникюр для вечернего образа предоставлен на фото. Этот дизайн ногтей смотрится оригинально и смело. Для создания маникюра используют синий лак с шиммером. Маленькие блестящие крупинки в лаке придают ногтям яркости. Акцент маникюра делают на безымянном пальце. На ногте рисуют черных кошек. Синий маникюр с кошками можно сделать на Хэллоуин.

6 Если быть в образе, так до конца. Отличная идея для маникюра на Хэллоуин. Такие ногти отлично завершат ваш праздничный образ. Прекрасно выглядят на средней длине ногтевой пластины и полуквадратной формы. С помощью тематических слайсов создадим этот маникюр. Наклеиваем их на ноготь и покрываем финишным покрытием.

7 Хороший, тематический маникюр. Он будет идеальным дополнением вашего праздничного образа. Короткие ногти очень практичны и удобны. Пилочкой делаем на них квадратную форму. Бежевый гель-лак нанесем на ногтевую пластину. Поверх него рисуем черным акрилом узор. Летучая мышь – символ Хэллоуина, делаем ее на каждом ноготке.

8 Ведьминский маникюр вы можете сделать либо с помощью наклеек, либо с помощью собственных навыков в рисовании. Посмотрите, как решил этот вопрос стилист. Он создал сначала френч, использовав очень бледный лак под основу и черно-оранжевую гамму для самого нанесения полосок. Затем на каждый ноготь были нанесены изображения смерти с косой, ведьмы, пауков и черных кошек. Для Хэллоуина – идеальный маникюр!