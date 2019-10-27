Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
Делегация правоохранителей Штатов поделилась опытом с Нацполицией (Фото)
Делегация правоохранителей Штатов поделилась опытом с Нацполицией (Фото)
Венецианская комиссия оценит закон об украинском языке
Венецианская комиссия оценит закон об украинском языке
Голевая передача Ярмоленко - в обзоре матча Вест Хэм - Шеффилд (Видео)
Голевая передача Ярмоленко в матче АПЛ (Видео)
Звезда "Отчаянных домохозяек" досрочно освобождена: в чем причина
Звезда "Отчаянных домохозяек" досрочно освобождена: в чем причина

Хэллоуин 2019: потрясающие идеи праздничного маникюра (Фото)

Смотрите фото (10)
Хэллоуин 2019: потрясающие идеи праздничного маникюра (Фото)
12:12 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Смотрите и выбирайте себе идеи для красивого маникюра на Хэллоуин!

  • 1

    Сочетание чёрного и жёлтого - это яркий выбор, который гарантированно привлекает внимание. Благодаря авангардному дизайну, ногти выглядят очень смело. Классический лунный маникюр, выполненный в необычной гамме, подойдёт уверенным в себе девушкам. При правильном подборе одежды и аксессуаров столь заметный дизайн станет центром повседневного или вечернего образа.

  • 2

    Вам нравятся яркие краски, вы предпочитаете стиль вамп? Тогда попробуйте сделать вот такой несложный, но броский маникюр, созданный на основе красного и черного оттенков. Сочный красный и стремительный черный цвета гель-лаков сделают ногти неотразимыми. Обработайте ноготки, придав им полуквадратную форму, а затем каждый покройте ровным слоем лака. Обратите внимание на эффектное оформление лунок на ногтях безымянных пальцев.

  • 3

    Готический стиль требует определенного маникюра. К примеру, вы можете сделать вот такой дизайн, взяв для этого черный и белый лаки. Не обязательно соблюдать большую длину ногтей – просто подпилите их квадратом. В нейл-арте проявите фантазию – например, изобразите ночное звездное небо, ветви деревьев на фоне бедой луны и летучих мышей. На Хэллоуин – самое то!

  • 4

    Еще один вариант ногтевого дизайна к осеннему празднику Хэллоуин. Покройте свои ноготки черной паутиной и посадите на один их них симпатичного серебристого паучка. Сам маникюр строится на технике черного френча. Ногти покрываются бледно-бежевым или розовым лаком. Паутину можете изобразить самостоятельно или воспользоваться наклейками.

  • 5

    Яркий маникюр для вечернего образа предоставлен на фото. Этот дизайн ногтей смотрится оригинально и смело. Для создания маникюра используют синий лак с шиммером. Маленькие блестящие крупинки в лаке придают ногтям яркости. Акцент маникюра делают на безымянном пальце. На ногте рисуют черных кошек. Синий маникюр с кошками можно сделать на Хэллоуин.

  • 6

    Если быть в образе, так до конца. Отличная идея для маникюра на Хэллоуин. Такие ногти отлично завершат ваш праздничный образ. Прекрасно выглядят на средней длине ногтевой пластины и полуквадратной формы. С помощью тематических слайсов создадим этот маникюр. Наклеиваем их на ноготь и покрываем финишным покрытием.

  • 7

    Хороший, тематический маникюр. Он будет идеальным дополнением вашего праздничного образа. Короткие ногти очень практичны и удобны. Пилочкой делаем на них квадратную форму. Бежевый гель-лак нанесем на ногтевую пластину. Поверх него рисуем черным акрилом узор. Летучая мышь – символ Хэллоуина, делаем ее на каждом ноготке.

  • 8

    Ведьминский маникюр вы можете сделать либо с помощью наклеек, либо с помощью собственных навыков в рисовании. Посмотрите, как решил этот вопрос стилист. Он создал сначала френч, использовав очень бледный лак под основу и черно-оранжевую гамму для самого нанесения полосок. Затем на каждый ноготь были нанесены изображения смерти с косой, ведьмы, пауков и черных кошек. Для Хэллоуина – идеальный маникюр!

  • 9

    Для уверенных в себе девушек, желающих проявить индивидуальность, подойдет вот такой тематический маникюр со сложным рисунком. Почувствуйте себя веселой ведьмочкой и нарисуйте на ногтях тыквы и паутину с помощью черного, белого и оранжевого лаков. Здесь все будет зависеть только от вашей фантазии. Ведь впереди очередной шабаш, к которому нужно подготовиться.

Маникюр 2019: новые тренды и готический дизайн на Хэллуин (Фото)

Маникюр 2019: "ужасающие" идеи дизайна ногтей на Хэллоуин (Фото)

Хеллоуин 2019: страшно крутые идеи для макияжа и маникюра

Мода 2019: ужасно красивые идеи макияжа на Хэллоуин (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Хэллоуин, Идеи маникюра, Halloween, Осенний маникюр, Маникюр осень, Дизайн ногтей, Маникюр на Хэллоуин, Идеи дизайна ногтей, маникюр 2019, Идеи осеннего маникюра, Осень 2019, Осенний маникюр 2019, Маникюр осень 2019, Идеи осеннего маникюра 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине могут снизить возраст призыва в армию
02 Детоксикация: 5 продуктов, которые помогут быстро очистить организм
03 Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
04 Влияет ли группа крови на характер человека?
05 Новый кроссовер Geely Atlas: оценка эксперта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень даст о себе знать: прогноз погоды на сегодня
Осень даст о себе знать: прогноз погоды на сегодня
Курс валют на 27 октября: доллар остался на прежней отметке
Курс валют на 27 октября: доллар остался на прежней отметке
&quot;Пора переводить часы&quot;: Украина перешла на зимнее время
"Пора переводить часы": Украина перешла на зимнее время
HBO Max возвращает культовый мультсериал Adventure Time
HBO Max возвращает культовый мультсериал Adventure Time
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь