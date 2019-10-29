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Безвкусица: что выдает в девушках отсутствие чувства стиля

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Безвкусица: что выдает в девушках отсутствие чувства стиля
13:34 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Некоторые дамы настолько увлекаются своим преображением, что забывают о мере и модных тенденциях.

  • 1

    Перебор с аксессуарами

    Аксессуары - это довольно сложная тема. Их правильный выбор поможет разнообразить или дополнить довольно блеклый образ, в то время как неудачный акцент сведет все усилия к нулю. Главное правило стиля - мера. Обилие бижутерии и ярких акцентов чаще всего удешевляют образ. Если не уверены в своих способностях, возьмите за правило использовать не более трех деталей. Например, это может быть шарф, серьги и сумочка или массивный браслет, ожерелье и шляпка.

  • 2

    Плохой маникюр

    С появлением гель-лаков жизнь занятых женщин стала немного проще, ведь можно сделать маникюр и на две-три недели забыть о ногтях. Однако, чтобы ногти выглядели стильно и подчеркивали статус ухоженной современной леди, нужно тщательно подойти к выбору мастера. Поверьте, нет ничего хуже кривых ногтей, под толстым слоем лака непонятного оттенка. Такой маникюр не то, что не украсит, а сделает ваши руки предметом для насмешек.С

  • 3

    Серая прическа

    Красивые ухоженные волосы - один из главных атрибутов современной модницы. В то время, как безликий мышиный хвостик, седина и тусклый цвет волос напрочь убьют любые зачатки стильной индивидуальности. Именно поэтому рекомендуетм не экономить на походах к парикмахеру. Особенно это актуально для зрелых женщин, которых уже коснулись заметные возрастные изменения. Грамотный специалист поможет подобрать прическу, скрывающую недостатки и подчеркивающую основные достоинства лица.

  • 4

    Объемные наращивания

    Наращенные ресницы - настоящее спасение для занятых и активных женщин. Однако, супер объемные и угольно-черные ресницы, стилисты называют "колхозом" и вчерашним днем. Вместо неестественных "щеток", лучше выбрать натуральный эффект и среднюю длину. Что касается цвета, лучше всего выбирать не классический черный, а графитовый, коричневый или серый.

  • 5

    Слишком яркие цвета

    Часто, осенью и зимой нам хочется разбавить серый пейзаж своим ярким нарядом. Однако, не стоит усердствовать, комбинируя в одном образе все цвета радуги. По мнению стилистов, такая колористика "попахивает" дешевизной. Если хотите выглядеть ярко и при этом стильно, обратите внимание на чистые благородные тона: синий, красный, белый, хаки, желтый и голубой. Вещи этих цветов разбавят ваш базовый гардероб и придадут образу яркости.

  • 6

    Обувь и сумочка

    Подбирать сумочку под обувь - это моветон. Тем не менее многие модницы никак не могут отойти от этого приемчика. Однако, стилисты уверяют, туфли и сумочка - это две отдельные независимые единицы, а это значит, что они могут отличатся не только по цвету, но и по стилю.

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Мода, Стиль, Наряд, Безвкусица, мода 2019, Отсутствие вкуса.
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