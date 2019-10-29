Безвкусица: что выдает в девушках отсутствие чувства стиля

1 Перебор с аксессуарами Аксессуары - это довольно сложная тема. Их правильный выбор поможет разнообразить или дополнить довольно блеклый образ, в то время как неудачный акцент сведет все усилия к нулю. Главное правило стиля - мера. Обилие бижутерии и ярких акцентов чаще всего удешевляют образ. Если не уверены в своих способностях, возьмите за правило использовать не более трех деталей. Например, это может быть шарф, серьги и сумочка или массивный браслет, ожерелье и шляпка.

2 Плохой маникюр С появлением гель-лаков жизнь занятых женщин стала немного проще, ведь можно сделать маникюр и на две-три недели забыть о ногтях. Однако, чтобы ногти выглядели стильно и подчеркивали статус ухоженной современной леди, нужно тщательно подойти к выбору мастера. Поверьте, нет ничего хуже кривых ногтей, под толстым слоем лака непонятного оттенка. Такой маникюр не то, что не украсит, а сделает ваши руки предметом для насмешек.С

3 Серая прическа Красивые ухоженные волосы - один из главных атрибутов современной модницы. В то время, как безликий мышиный хвостик, седина и тусклый цвет волос напрочь убьют любые зачатки стильной индивидуальности. Именно поэтому рекомендуетм не экономить на походах к парикмахеру. Особенно это актуально для зрелых женщин, которых уже коснулись заметные возрастные изменения. Грамотный специалист поможет подобрать прическу, скрывающую недостатки и подчеркивающую основные достоинства лица.

4 Объемные наращивания Наращенные ресницы - настоящее спасение для занятых и активных женщин. Однако, супер объемные и угольно-черные ресницы, стилисты называют "колхозом" и вчерашним днем. Вместо неестественных "щеток", лучше выбрать натуральный эффект и среднюю длину. Что касается цвета, лучше всего выбирать не классический черный, а графитовый, коричневый или серый.

5 Слишком яркие цвета Часто, осенью и зимой нам хочется разбавить серый пейзаж своим ярким нарядом. Однако, не стоит усердствовать, комбинируя в одном образе все цвета радуги. По мнению стилистов, такая колористика "попахивает" дешевизной. Если хотите выглядеть ярко и при этом стильно, обратите внимание на чистые благородные тона: синий, красный, белый, хаки, желтый и голубой. Вещи этих цветов разбавят ваш базовый гардероб и придадут образу яркости.