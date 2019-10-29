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Мода осень 2019: эти вещи должны обязательно быть в осеннем гардеробе

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Мода осень 2019: эти вещи должны обязательно быть в осеннем гардеробе
18:34 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти вещи вам обязательно понадобятся, чтобы быть в центре внимания весь сезон осень-зима 2019/2020.

Пальто в мужском стиле

В вашем гардеробе обязательно должно быть бежевое пальто в мужском стиле. Это универсальная вещь, которая сохраняет популярность уже долгое время. А самое главное – такое пальто сочетается практически со всеми вещами. Если вы еще не приобрели эту вещь, то скорее отправляйтесь за покупками.

Пиджак с принтом в клетку

Классическая и внесезонная вещь, которая немного меняет свой привычный крой в новом сезоне. Становятся популярными небрежные силуэты в стиле оверсайз. Выберайте пиджаки универсальных цветов, чтобы вы могли сочетать его с другими вещами ярких тонов. Например, идеальным вариантом может быть пиджак оверсайз с принтом в клетку.

Черные ботинки в стиле кантри

Несмотря на то, что такие ботинки – классика обуви в любом сезоне, именно этой осенью и зимой они становятся особенно популярными. Найдутся модели на любой вкус и размер: высокие, низкие, с ремешками или заклепками, с вышивкой или цепями… Вариаций множество, выбор за вами.

Плащ

Осень полна дождей, поэтому в вашем гардеробе обязательно должен быть стильный, удобный и практичный плащ. Он не только спасет вас от дождя, но и замечательно дополнит любой образ. Выбирайте универсальный вариант: модель бежевого цвета длиной ниже колен.

Кожаные штаны

Кожа – это трендовая ткань сезона осень-зима 2019/2020. Кожаные юбки, куртки, штаны, пиджаки… Все это уже давно есть в гардеробах знаменитостей и фешн-блогеров. Такие вещи нужно носить в сочетании со свободными, легкими вещами, чтобы сбалансировать образ. Кроме того, кожаная одежда сделает вас визуально стройнее.

Рубашка с принтом в клетку

Несколько сезонов эта модель была вне внимания дизайнеров. Да, такая рубашка ненадолго исчезла из списка тенденций, но вернулась с новой силой в этом сезоне. Сочетайте ее с кожаными штанами или юбками. Получится очень стильный осенний образ с ноткой брутальности. Но если вам больше по душе романтичные образы, то не пропустите 12 теплых нарядов для нежных девушек.

Штаны "slouchy"

Эта модель штанов продолжает завоевывать популярность. И не спроста, ведь такие штаны выглядят оригинально и стильно. Кроме того, они точно сделают вас стройнее. Конечно, вариант с джинсовой тканью всегда выигрышный, но стоит поискать бежевые штаны "slouchy", чтобы вы могли сочетать их как в классических, так и в обыденных образах.

Романтическая блузка

Белая блузка обязательно должна быть в вашем гардеробе. Это универсальная вещь на все случаи жизни. В этом сезоне нужно носить блузки на пуговицах с острым вырезом и пышными рукавами. Прозрачные вставки, вышивка и рюши – прекрасное дополнение к любой трендовой блузке сезона осень-зима 2019/2020.

Свитер оверсайз

Наступают сильные холода, поэтому пора запастись стильными свитерами. Шерстяные свитера с высоким горлом – всегда самый удобный вариант. Вам однозначно понадобится модель в стиле оверсайз! Сочетайте такой свитер со штанами или юбкой на высокой талии, а переднюю часть свитера обязательно заправляйте за пояс. Конечно, стоит выбирать модели нейтральных тонов. Это даст пространство для фантазии и возможность ярких, необычных сочетаний.

Пальто в мужском стиле В вашем гардеробе обязательно должно быть бежевое пальто в мужском стиле. Это универсальная вещь, которая сохраняет популярность уже долгое время. А самое главное – такое пальто сочетается практически со всеми вещами. Если вы еще не приобрели эту вещь, то скорее отправляйтесь за покупками. 2. Пиджак с принтом в клетку Классическая и внесезонная вещь, которая немного меняет свой привычный крой в новом сезоне. Становятся популярными небрежные силуэты в стиле оверсайз. Выберайте пиджаки универсальных цветов, чтобы вы могли сочетать его с другими вещами ярких тонов. Например, идеальным вариантом может быть пиджак оверсайз с принтом в клетку. 3. Черные ботинки в стиле кантри Несмотря на то, что такие ботинки – классика обуви в любом сезоне, именно этой осенью и зимой они становятся особенно популярными. Найдутся модели на любой вкус и размер: высокие, низкие, с ремешками или заклепками, с вышивкой или цепями… Вариаций множество, выбор за вами. 4. Плащ Осень полна дождей, поэтому в вашем гардеробе обязательно должен быть стильный, удобный и практичный плащ. Он не только спасет вас от дождя, но и замечательно дополнит любой образ. Выбирайте универсальный вариант: модель бежевого цвета длиной ниже колен. 5. Кожаные штаны Кожа – это трендовая ткань сезона осень-зима 2019/2020. Кожаные юбки, куртки, штаны, пиджаки… Все это уже давно есть в гардеробах знаменитостей и фешн-блогеров. Такие вещи нужно носить в сочетании со свободными, легкими вещами, чтобы сбалансировать образ. Кроме того, кожаная одежда сделает вас визуально стройнее. Эта игра взорвала Украину. Играй сразу, без регистрации. Создай Киев и захвати весь мир Нативная реклама Relap 6. Рубашка с принтом в клетку Несколько сезонов эта модель была вне внимания дизайнеров. Да, такая рубашка ненадолго исчезла из списка тенденций, но вернулась с новой силой в этом сезоне. Сочетайте ее с кожаными штанами или юбками. Получится очень стильный осенний образ с ноткой брутальности. Но если вам больше по душе романтичные образы, то не пропустите 12 теплых нарядов для нежных девушек. 7. Штаны "slouchy" Эта модель штанов продолжает завоевывать популярность. И не спроста, ведь такие штаны выглядят оригинально и стильно. Кроме того, они точно сделают вас стройнее. Конечно, вариант с джинсовой тканью всегда выигрышный, но стоит поискать бежевые штаны "slouchy", чтобы вы могли сочетать их как в классических, так и в обыденных образах. 8. Романтическая блузка Белая блузка обязательно должна быть в вашем гардеробе. Это универсальная вещь на все случаи жизни. В этом сезоне нужно носить блузки на пуговицах с острым вырезом и пышными рукавами. Прозрачные вставки, вышивка и рюши – прекрасное дополнение к любой трендовой блузке сезона осень-зима 2019/2020. 9. Свитер оверсайз Наступают сильные холода, поэтому пора запастись стильными свитерами. Шерстяные свитера с высоким горлом – всегда самый удобный вариант. Вам однозначно понадобится модель в стиле оверсайз! Сочетайте такой свитер со штанами или юбкой на высокой талии, а переднюю часть свитера обязательно заправляйте за пояс. Конечно, стоит выбирать модели нейтральных тонов. Это даст пространство для фантазии и возможность ярких, необычных сочетаний.

Читайте подробнее на: https://miridei.com/idei-krasoty/idei-obraza/9-obyazatelnyh-veschej-dlya-idealnogo-osennego-garderoba/
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