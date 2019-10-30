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Мода 2019: топ-5 трендовых фасонов пальто этой осени

Смотрите фото (6)
Мода 2019: топ-5 трендовых фасонов пальто этой осени
16:59 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вы считаете себя настоящей модницей, то одно их этих пальто обязательно должно появиться в Вашем гардеробе.

  • 1

    Пальто из овечьей шерсти

    Овечья шерсть сохраняет огромную популярность уже несколько сезонов. Это теплый и стильный материал. Без сомнений, пальто из овечьей шерсти – это идеальная замена кожаным курткам и пальто (если только вы не фанатеете от кожаных вещей).

  • 2

    Фланелевое пальто

    Фланелевое пальто всегда остается в тренде, однако в этом сезоне оно обязательно должно соответствовать двум главным характеристикам: классический крой и коричневые тона.

  • 3

    Классическое черное пальто

    Если вы хотите вложить деньги в универсальную вещь, которая всегда остается в моде, то это самый подходящий вариант: классическое черное пальто. Оливия Палермо просто обожает эту вещь, длиной практически до пола.

  • 4

    Классическое пальто с поясом

    Этот тренд ввела в моду Меган Маркл: в прошлом году она появилась в стильном пальто с поясом. С того момента все бренды ввели в свои коллекции именно такие пальто. Эта модель идеально подчеркивает фигуру и сочетается с любыми вещами. А если найдете модель в двух цветах, как на фото, то однозначно будете в центре внимания.

  • 5

    Белое пальто

    Белый цвет всегда в моде! Не бойтесь носить белые вещи в холодную пору. Тренчи, пальто, куртки, косухи, классические пальто… Все эти вещи можно и нужно носить в белом цвете. Ну а золотистые пуговицы, цепи, замки или другой декор станут идеальным бонусом к образу. Белый цвет вернулся в моду сезона осень-зима 2019/2020, чтобы остаться надолго.

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