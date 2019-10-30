Вышли из моды: 5 моделей пальто, о которых стоит забыть в этом сезоне

1 Пальто с принтом Этот сезон тяготеет, как никогда, к классическим фасонам. Поэтому нужно избегать графических принтов, рисунков и даже яркой вышивки.

2 Кожаные пальто Забудьте о пальто из кожи. Сейчас вам нужны легкие пальто из натуральных материалов. Несмотря на то, что модель на фото выглядит очень стильно, кожа все-таки считается не актуальной тканью. А вот цвет – то, что надо!

3 Пальто пастельных тонов Нет, нет и нет. Из всех трендовых цветов сезона осень-зима 2019/2020 нет ни одного пастельного цвета, который мог бы стать основой для стильного пальто. Поэтому отдайте предпочтение традиционным осенним тонам: зеленому, горчичному, коричневому и всем его оттенкам.

4 Полупальто с ремешками Ни полупальто, ни висящие ремешки не стали трендами сезона осень-зима 2019/2020. К сожалению, именно та модель, которая наверняка уже долгое время висит у вас в шкафу, не пригодится вам в этом сезоне. Избавьтесь от него и приобретите актуальные модели.