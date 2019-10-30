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Среда, 30.10.2019
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Вышли из моды: 5 моделей пальто, о которых стоит забыть в этом сезоне

Смотрите фото (6)
Вышли из моды: 5 моделей пальто, о которых стоит забыть в этом сезоне
17:45 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Хотите выглядеть стильно и привлекать восторженные взгляды? Тогда забудьте о старых пальто.Мы поможем вам определить устаревшие модели.

  • 1

    Пальто с принтом

    Этот сезон тяготеет, как никогда, к классическим фасонам. Поэтому нужно избегать графических принтов, рисунков и даже яркой вышивки.

  • 2

    Кожаные пальто

    Забудьте о пальто из кожи. Сейчас вам нужны легкие пальто из натуральных материалов. Несмотря на то, что модель на фото выглядит очень стильно, кожа все-таки считается не актуальной тканью. А вот цвет – то, что надо!

  • 3

    Пальто пастельных тонов

    Нет, нет и нет. Из всех трендовых цветов сезона осень-зима 2019/2020 нет ни одного пастельного цвета, который мог бы стать основой для стильного пальто. Поэтому отдайте предпочтение традиционным осенним тонам: зеленому, горчичному, коричневому и всем его оттенкам.

  • 4

    Полупальто с ремешками

    Ни полупальто, ни висящие ремешки не стали трендами сезона осень-зима 2019/2020. К сожалению, именно та модель, которая наверняка уже долгое время висит у вас в шкафу, не пригодится вам в этом сезоне. Избавьтесь от него и приобретите актуальные модели.

  • 5

    Двухцветные пальто

    Трендовый фасон, в котором одна половина – коричневого цвета, а другая – черного - это идеальный вариант для этого сезона. А вот пальто с цветовыми блоками по всей длине пальто – это уже пройденный этап. Спрячьте его подальше в шкаф и забудьте о нем хотя бы на один сезон.

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Все по теме:

Мода, Мода осень, мода 2019, Мода осень 2019, Осенние пальто.
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