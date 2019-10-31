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Четверг, 31.10.2019
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Простые модные трюки и сочетания, которые помогут вам всегда создавать стильные образы

Смотрите фото (9)
Простые модные трюки и сочетания, которые помогут вам всегда создавать стильные образы
13:00 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Учитесь одеваться стильно и оригинально при помощи одежды, которая уже давно есть в вашем гардеробе.

  • 1

    Кожаный образ

    У вас наверняка найдется несколько кожаных вещей. Сочетайте их в одном образе! Вы будете выглядеть молодежно и даже провокационно. Если хотите избежать рокерского стиля, то подберите кожаные вещи коричневых оттенков. Мир моды предлагает множество вариаций кожаных вещей, особенно для сезона осень-зима 2019/2020.

    Облегающая юбка-миди коричневого цвета подчеркнет ваш красивый силуэт и придаст женственности. Сочетать ее нужно с туфлями на каблуке, чтобы выглядеть визуально выше и стройнее. Ну и, конечно, вам нужно подыскать кожаную куртку, если ее нет в вашем гардеробе. В этом сезоне купите кожаную куртку с животным принтом. Поверьте, это самый стильный и самый оригинальный вариант. К такому образу обязательно понадобится небольшая сумка оригинальной формы. Такие сумки сейчас в тренде, поэтому вы с легкостью найдете множество вариантов в своих любимых магазинах.

  • 2

    Юбка на запах

    Об этом тренде знают мировые стилисты и уже используют эту вещь в ежедневных образах. Показы умолчали о юбке на запах, но мир стритстайла постепенно вводит ее в моду. Кстати, придется забыть о юбке-карандаш в пользу юбки на запах. Кроме того, этот вариант идеально подойдет девушкам с широкими бедрами. Юбка на запах скроет все недостатки фигуры, не сомневайтесь.

    Вы можете фантазировать и выбирать самые разнообразные модели. Например, для офисного образа подойдет юбка с принтом в клетку. Она будет хорошо смотреться с любой блузой, рубашкой или свитером. Ну и никто не отменял юбки в эстетике гранж! Этот вариант подойдет для самых смелых девушек. Эстетика 90-х годов занимает лидирующие позиции в этом сезоне, что подтверждает показ дома моды Dior. Но и утилитарный стиль тоже не отстает. Комфорт и практичность – важные критерии трендовой одежды сезона осень-зима 2019/2020. Зеленая юбка в утилитарном стиле подойдет как для уличного, так и для офисного образа.

  • 3

    Зимняя панама

    Панама однозначно пригодится вам этой зимой, если считаете себя настоящей модницей. Мы говорим об утепленном варианте со стильным декором. Их можно и даже нужно носить в элегантных образах. Но если вы не хотите рисковать, то приобретите черную панаму, которая подойдет под любой образ.

    Но не забывайте про принт в клетку. Это надежный вариант, который смотрится идеально на осенней панаме. Ну а самым смелым девушкам мы рекомендуем панамы со стразами, пайетками, цепями и меховыми деталями… Вариантов множество, главное - смелость, вкус и стиль.

  • 4

    Высокие сапоги

    Подчеркните красоту ваших ног вот такими высокими и стильными сапогами. Обязательно приобретите кожаные сапоги до колен или выше, если хотите выглядеть, как стилист. С помощью них вы можете преобразовать даже самый привычный наряд.

    Еще одна трендовая модель – высокие замшевые сапоги с голенищем в форме гармошки. Такая обувь идеально подойдет для образов в стиле бохо. В сочетании с платьем такие сапоги будут выглядеть очень гармонично и стильно.

  • 5

    Мех

    Незаменимый материал для зимней верхней одежды, а в этом сезоне – еще и для стильных аксессуаров. Если вам как раз нужно подобрать верхнюю одежду, то стилисты рекомендуют приобрести пальто из синтетического меха зеленого цвета. Это практичный, оригинальный и стильный вариант. В списке тенденций сезона также есть куртки в винтажном стиле из искусственного меха и пальто из плюша. Все это уже продается в брендовых магазинах.

  • 6

    Монохромный образ

    В этом сезоне монохромный образ немного видоизменяется: стилисты предлагают носить в одном образе смесь холодных тонов одного цвета. Это придаст глубины и оригинальности наряду.

    Если вы решились на подобный образ, то приобретите длинный комбинезон цвета хаки с поясом и V-образным вырезом. Такой комбинезон идеально подчеркнет фигуру. Он пригодится вам как для ежедневных, так и для вечерних и деловых образов. А если сочетать его с кроссовками, то получится стильный и практичный уличный образ.

  • 7

    Спортивные ботинки

    Если для вас главное - комфорт, то обязательно приобретите спортивные ботинки. Сейчас без них просто не обойтись, если речь идет о трендовых образах. Такие ботинки точно пригодятся для уличных образов.

  • 8

    Сумки

    Такие небольшие сумки на ремешке никогда не выходят из моды. С этой вещью вы всегда можете создать стильные и современные образы. Вы будете выглядеть, как настоящий эксперт моды, если приобретете квадратную сумку с цепью и эффектом кожи крокодила.

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Мода, Одежда, Стилист, Стиль, Наряд, мода 2019.
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