Маникюр осень 2019: потрясающие идеи на миндальную форму ноготков (Фото)

Миндальная форма никогда не выходит из моды, ведь это настоящая классика, которая подчеркивает красоту и изящность женских рук. Дизайн на таких ногтях будет смотреться изысканно и красиво.
Конечно для ногтей миндальной формы самым гармоничным считается френч, но он не обязательно должен быть стандартным.
Миндалевидный маникюр подходит женщинам абсолютно любого возраста и статуса. Стоит только отметить, что миндальные ноготки не особо подходят дамам постоянно занимающимся какими-либо домашними делами, либо ведущим активный образ жизни.
Это связано с тем, что миндалевидный маникюр не может быть выполнен на коротких ногтях. Это маникюр обязательно на длинные ногти.
Миндалевидный маникюр идеально подойдет женщинам, обладающим короткими пальцами, так как он зрительно удлиняет их.
Рабочий дресс-код зачастую не допускает излишеств как в одежде, так и в дизайне ногтей. Поэтому вы смело можете выбрать однотонное покрытие, которое очень популярно в этом году.
Сегодня гель-лаки могут комбинироваться с необычными втирками, дающие потрясающий эффект, также очень мило смотрится эффект «кошачьего глаза». Он сам по себе выглядит самодостаточно и совершенно не нуждается в дополнительном декоре.
Омбре, градиент – остаются на пике популярности, причем цвета не обязательно подбирать из одной оттеночной линейки. Они могут быть контрастными.
Еще один интересный вариант оформления ногтей формы миндаль – геометрия. Это могут быть фигуры, полоски, кружки, комбинация из различных элементов.
Мраморный дизайн получил особую популярность совсем недавно. Однако в виду своей эффектности девушки не устают повторять его на своих ноготках снова и снова. Выполняется такой маникюр посредством смешения двух цветов и рисования на белой основе разводов, напоминающих по структуре мрамор.
Еще один мега популярный дизайн ноготков — маникюр с негативным пространством.
Пастельные тона, матовое покрытие будет за владелицу говорить о её спокойном нраве и темпераменте.
Если же это яркие узоры, сочетание контрастных цветов, замысловатых извилин будет означать, что носитель таких ногтей любит выделяться, привлекать к себе внимание.
Ещё один плюс носки ногтей миндалевидной формы это то, что она очень выгодно корректирует форму пальцев: они выглядят более длинными и худыми, а значит изящными и аккуратными на вид. Кольца и браслеты на таких руках выглядят очень выигрышно, а жесты приковывают взгляд.
На любой из выбранных цветов можно нанести матовое покрытие. Выигрышно смотрится на более тёмных ногтях. На светлых с течением носки создаёт эффект грязи.
Уже второй год в моде на ногтях объёмные украшения – стразы, блестки, фигурные наклейки, кусочки фольги. Чем объёмнее и ярче, тем лучше. Главное, не переборщить: достаточно одного или двух ногтей на руку для акцента.
Явное преимущество «миндаля» это, конечно же, универсальность. Настроение и стиль маникюра полностью задаётся дизайном на самих ногтях.