Маникюр осень 2019: потрясающие идеи на миндальную форму ноготков (Фото)

1 Миндальная форма никогда не выходит из моды, ведь это настоящая классика, которая подчеркивает красоту и изящность женских рук. Дизайн на таких ногтях будет смотреться изысканно и красиво.

2 Конечно для ногтей миндальной формы самым гармоничным считается френч, но он не обязательно должен быть стандартным.

3 Миндалевидный маникюр подходит женщинам абсолютно любого возраста и статуса. Стоит только отметить, что миндальные ноготки не особо подходят дамам постоянно занимающимся какими-либо домашними делами, либо ведущим активный образ жизни. Это связано с тем, что миндалевидный маникюр не может быть выполнен на коротких ногтях. Это маникюр обязательно на длинные ногти.

4 Миндалевидный маникюр идеально подойдет женщинам, обладающим короткими пальцами, так как он зрительно удлиняет их.

5 Рабочий дресс-код зачастую не допускает излишеств как в одежде, так и в дизайне ногтей. Поэтому вы смело можете выбрать однотонное покрытие, которое очень популярно в этом году.

6 Сегодня гель-лаки могут комбинироваться с необычными втирками, дающие потрясающий эффект, также очень мило смотрится эффект «кошачьего глаза». Он сам по себе выглядит самодостаточно и совершенно не нуждается в дополнительном декоре.

7 Омбре, градиент – остаются на пике популярности, причем цвета не обязательно подбирать из одной оттеночной линейки. Они могут быть контрастными.

8 Еще один интересный вариант оформления ногтей формы миндаль – геометрия. Это могут быть фигуры, полоски, кружки, комбинация из различных элементов.

9 Мраморный дизайн получил особую популярность совсем недавно. Однако в виду своей эффектности девушки не устают повторять его на своих ноготках снова и снова. Выполняется такой маникюр посредством смешения двух цветов и рисования на белой основе разводов, напоминающих по структуре мрамор.

10 Еще один мега популярный дизайн ноготков — маникюр с негативным пространством.

11 Пастельные тона, матовое покрытие будет за владелицу говорить о её спокойном нраве и темпераменте.

12 Если же это яркие узоры, сочетание контрастных цветов, замысловатых извилин будет означать, что носитель таких ногтей любит выделяться, привлекать к себе внимание.

13 Ещё один плюс носки ногтей миндалевидной формы это то, что она очень выгодно корректирует форму пальцев: они выглядят более длинными и худыми, а значит изящными и аккуратными на вид. Кольца и браслеты на таких руках выглядят очень выигрышно, а жесты приковывают взгляд.

14 На любой из выбранных цветов можно нанести матовое покрытие. Выигрышно смотрится на более тёмных ногтях. На светлых с течением носки создаёт эффект грязи.

15 Уже второй год в моде на ногтях объёмные украшения – стразы, блестки, фигурные наклейки, кусочки фольги. Чем объёмнее и ярче, тем лучше. Главное, не переборщить: достаточно одного или двух ногтей на руку для акцента.