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Маникюр 2019: осенний мраморный дизайн ногтей (Фото)

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Маникюр 2019: осенний мраморный дизайн ногтей (Фото)
15:55 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Маникюр с мраморным дизайном – это стильная новинка сезона 2019 года. Такое оформление отлично смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях.

  • 1

    Выполняется мраморная техника маникюра различными способами. Самый популярный метод нанесения мраморного рисунка включает в себя использование воды. Также абстрактные узоры получаются при использовании пищевой пленки или специальных гель-лаков.

  • 2

    Мраморный маникюр эффектно сочетается со всеми стилями одежды и актуальны не только для романтичных девочек, но и для прагматичных женщин, равноценно покоряя сердца и первых, и вторых.

  • 3

    Свежий и необычный - он реализован в огромном количестве идей. И хотя кому-то может показаться, что мраморный маникюр весьма однообразен, на самом деле маникюр мрамор может воплощаться в огромном изобилии узоров.

  • 4

    Модный мраморный маникюр схож с ценной породой камня посредством схожести узора на камне и типичного орнамента на ноготках.

  • 5

    Мраморный маникюр можно выполнить в белом, черном, кофейном, бежевом, зеленом, бирюзовом, розовом, голубом оттенках. Это самая популярная палитра маникюра с мраморным эффектом.

Маникюр осень 2019: потрясающие идеи на миндальную форму ноготков (Фото)

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