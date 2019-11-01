Маникюр 2019: осенний мраморный дизайн ногтей (Фото)

1 Выполняется мраморная техника маникюра различными способами. Самый популярный метод нанесения мраморного рисунка включает в себя использование воды. Также абстрактные узоры получаются при использовании пищевой пленки или специальных гель-лаков.

2 Мраморный маникюр эффектно сочетается со всеми стилями одежды и актуальны не только для романтичных девочек, но и для прагматичных женщин, равноценно покоряя сердца и первых, и вторых.

3 Свежий и необычный - он реализован в огромном количестве идей. И хотя кому-то может показаться, что мраморный маникюр весьма однообразен, на самом деле маникюр мрамор может воплощаться в огромном изобилии узоров.

4 Модный мраморный маникюр схож с ценной породой камня посредством схожести узора на камне и типичного орнамента на ноготках.