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Суббота, 02.11.2019
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Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше

Смотрите фото (13)
Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
20:04 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Вам больше 40 лет и вы не знаете, как правильно создать стильный образ? Чтобы вы чувствовали себя уверенно, мы покажем вам 12 готовых образов на любой случай.

  • 1

    Яркая рубашка

    Наверняка у вас в шкафу есть любимые костюмы, которые вы носите на работу, деловые встречи или даже вечеринки. Как обновить этот привычный наряд? Просто поменяйте традиционную рубашку белого цвета на рубашку яркого цвета и стильного кроя. Добавьте в образ несколько трендовых аксессуаров сезона осень-зима 2019/2020, и образ готов!

  • 2

    Свитер оверсайз

    Одежда в стиле оверсайз остается в тренде уже долгое время. В холодную пору просто не обойтись без свитера в стиле оверсайз. Сочетайте его с бежевыми штанами и коричневой сумкой. Ну а золотистая цепь станет идеальным дополнением к этому теплому образу.

  • 3

    Белый образ

    Белый цвет считается самым элегантным, так что не стоит опасаться таких образов. Сочетайте белую рубашку, штаны на высокой талии и белый тренч с золотистыми деталями. Осенние холода идеально подходят для такого элегантного, смелого, женственного наряда.

  • 4

    Цвет хаки и леопардовый принт

    Еще одно идеальное сочетание для осеннего сезона: наряд цвета хаки и туфли с леопардовым принтом. Юбка-миди и элегантный свитер смотрятся очень гармонично и стильно. Ну а туфли с леопардовым принтом разбавляют довольно строгий образ. И не забывайте про оригинальные аксессуары!

  • 5

    Джинсы и блуза

    Иногда самые простые образы становятся самыми удобными и стильными. Без сомнений, сочетание блузы и джинсов создает именно такой образ. Выберите широкие джинсы и оригинальную блузу с пышными рукавами. Трендовый осенний образ готов!

  • 6

    Сдержанный образ

    Такие простые и сдержанные вещи, как на фото, идеально подходят для осеннего сезона. В чем сдержанность образа? В простом крое и прямых линиях. При этом важно выбирать вещи ярких цветов, чтобы образ не выглядел скучным. Не забудьте про стильные очки, и наряд готов.

  • 7

    С леопардовым принтом

    Животный принт не собирается сдавать лидирующие позиции. Сезон осень-зима 2019/2020 точно не пройдет без аксессуаров и одежды с леопардовым принтом. Если вы не решаетесь носить его в больших дозах, то приобретите стильные туфли, пояс или платок с таким принтом. Посмотрите, как элегантно и стильно выглядит образ на фото. Леопардовый принт разбавляет довольно привычный образ с блузой и штанами.

  • 8

    Пиджак с принтом в клетку

    Пиджак с принтом в клетку, конечно, является необходимой вещью для осеннего сезона. Но важно знать, с чем его сочетать, чтобы получился по-настоящему стильный образ. Пиджак с принтом в клетку нужно комбинировать с однотонными вещами. Благодаря этому образ не будет перегруженным, а все внимание сосредоточится именно на пиджаке.

  • 9

    Оригинальные принты

    Этот образ идеально подойдет даже для праздничного мероприятия. А все благодаря яркой блузке с оригинальным принтом в стиле 70-х годов. Сочетайте ее со светлыми джинсами и пиджаком пастельного цвета. Не хватает только стильных кроссовок, сумки цвета нюд и оригинальных очков.

    Юбка-карандаш

    Стразы, блестки и пайетки – это настоящий тренд сезона. Мировые дизайнеры в один голос заявляют, что сезон осень-зима 2019/2020 нуждается в ярких, блестящих вещах. Как вам образ на фото? Он выглядит гармонично и сбалансировано благодаря простой футболке, которая контрастирует с яркой, стильной и блестящей юбкой-карандаш. 

  • 10

    Простое платье

    Вы считаете, что такое длинное платье прямого кроя сделает вас старше? Совсем нет! Если хотите, чтобы эффект был обратным, то сочетайте это платье с кедами или кроссовками.

  • 11

    Шерстяной кардиган

    Айрис Апфель, знаменитая коллекционер и дизайнер, остается верна моде в свои 98 лет. Только посмотрите на этот яркий, оригинальный образ. Черные штаны и свитер смотрятся идеально с ярким кардиганом из шерсти. Ну а трендовые аксессуары осени спасут образ и придадут ему индивидуальности.

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Мода, Стиль, Мода осень, мода 2019, Мода осень 2019, Осеение образы.
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