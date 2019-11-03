Маникюр 2019: лучшие идеи дизайна ногтей в стиле геометрия (Фото)

1 Геометрический дизайн остается актуальным уже несколько лет. Конечно же, далеко не всех модниц привлекают весьма необычные рисунки, но, тем не менее, у дизайна есть свои ценители.

2 Современные девушки все чаще выбирают простоту и комфорт, как альтернативу ярких образов для повседневной жизни.

3 И если раньше красивый маникюр предполагал насыщенные тона и крупный рисунок, то сейчас намного более актуальным стал минимализм.

4 Любительницы маникюра нюд продолжают популяризировать этот стиль в дизайне ногтей и создавать все новые и новые варианты оформления, в том числе стала безумно популярна геометрия в бежевом и других пастельных цветах.

5 Также широко распространенными оттенками в дизайне ногтей, в том числе в стиле “геометрия” считаются красный, розовый, черный, белый, синий и зеленый.

6 Один из востребованных дизайнов – рисунок “полоски”. Как правило, для прорисовки используется 2-3 цвета, также встречается монохромный полосатый дизайн в один цвет.

7 Классические виды маникюра постепенно отходят на второй план, но на их основе появляются свежие решения. Стандартный лунный маникюр за последние два года претерпел сильные изменения.

8 Появились такие его разновидности, как маникюр с негативным пространством, маникюр с лункой из страз, обратный лунный дизайн и геометрический лунный маникюр, где лунка прорисовывается в виде треугольника или другой фигуры. Чтобы рисунок получался ровным, как и при любом другом виде дизайна геометрия, лучше предварительно наносить разметку в виде точек.

9 В 2019 году актуальным остается анимализм. Это небольшие изображения животных, выполнены в графическом стиле. Чаще всего такие рисунки выбирают в качестве акцента на однотонном матовом покрытии. Цвет маникюра преимущественно светлый бежевый или розовый.

10 Конечно же, актуальными остаются черный, белый и красный цвет. Они стали некой классикой в мире нейл-арта. Поэтому их выбирают как для повседневной жизни, так и для посещения мероприятий. Часто их сочетают в одном дизайне.

11 Нельзя не отметить пастельную цветовую гамму и их более яркие оттенки. Они хорошо сочетаются между собой и подходят для маникюра в любом сезоне.

12 В отличие от других вариантов дизайна, маникюр с геометрией довольно часто выполняют в стиле сочетания нескольких цветных блоков.

13 Они могут быть в одной гамме или же контрастными. Но, тем не менее, в одном дизайне такой подход будет уместным.

14 Дополнительный декор в геометрическом маникюре используется не часто. Но все же, в некоторых случаях именно он является имитацией рисунка. К примеру, полоски из блесток, специальной пудры или страз – идеальное решение для тех, кто не хочет тратить время на прорисовку деталей.

15 В то же время, за счет этого маникюр становится не столь универсальным.

16 Геометрический дизайн вовсе не обязательно должен быть главным в маникюре. Различные линии, фигуры и точки прекрасно смотрятся в сочетании с другими популярными рисунками. Также его можно преподнести по-новому, просто выбирая другой формат нанесения.

17 Дизайн в стиле «negative space» — это некая альтернатива геометрическому рисунку. На ногтевой пластине обводят контур желаемого рисунка и только после этого заполняют остальную поверхность лаком. В результате рисунок остается не закрашенным.

18 Также весьма популярный дизайн в виде полоски из страз, блесток, фольги или даже с использованием рисунка. Такие варианты можно сделать самостоятельно без дополнительных инструментов. Но все же, маникюр будет выглядеть совершенно по-другому, слегка напоминая привычную «геометрию» на ноготках.

19 Геометрический маникюр по праву называют уникальным. Для его создания вовсе не нужны сложные инструменты и техники.