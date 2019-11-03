Маникюр 2019: лучшие идеи дизайна ногтей в стиле геометрия (Фото)

Геометрический дизайн остается актуальным уже несколько лет. Конечно же, далеко не всех модниц привлекают весьма необычные рисунки, но, тем не менее, у дизайна есть свои ценители.
Современные девушки все чаще выбирают простоту и комфорт, как альтернативу ярких образов для повседневной жизни.
И если раньше красивый маникюр предполагал насыщенные тона и крупный рисунок, то сейчас намного более актуальным стал минимализм.
Любительницы маникюра нюд продолжают популяризировать этот стиль в дизайне ногтей и создавать все новые и новые варианты оформления, в том числе стала безумно популярна геометрия в бежевом и других пастельных цветах.
Также широко распространенными оттенками в дизайне ногтей, в том числе в стиле “геометрия” считаются красный, розовый, черный, белый, синий и зеленый.
Один из востребованных дизайнов – рисунок “полоски”. Как правило, для прорисовки используется 2-3 цвета, также встречается монохромный полосатый дизайн в один цвет.
Классические виды маникюра постепенно отходят на второй план, но на их основе появляются свежие решения. Стандартный лунный маникюр за последние два года претерпел сильные изменения.
Появились такие его разновидности, как маникюр с негативным пространством, маникюр с лункой из страз, обратный лунный дизайн и геометрический лунный маникюр, где лунка прорисовывается в виде треугольника или другой фигуры. Чтобы рисунок получался ровным, как и при любом другом виде дизайна геометрия, лучше предварительно наносить разметку в виде точек.
В 2019 году актуальным остается анимализм. Это небольшие изображения животных, выполнены в графическом стиле. Чаще всего такие рисунки выбирают в качестве акцента на однотонном матовом покрытии. Цвет маникюра преимущественно светлый бежевый или розовый.
Конечно же, актуальными остаются черный, белый и красный цвет. Они стали некой классикой в мире нейл-арта. Поэтому их выбирают как для повседневной жизни, так и для посещения мероприятий. Часто их сочетают в одном дизайне.
Нельзя не отметить пастельную цветовую гамму и их более яркие оттенки. Они хорошо сочетаются между собой и подходят для маникюра в любом сезоне.
В отличие от других вариантов дизайна, маникюр с геометрией довольно часто выполняют в стиле сочетания нескольких цветных блоков.
Они могут быть в одной гамме или же контрастными. Но, тем не менее, в одном дизайне такой подход будет уместным.
Дополнительный декор в геометрическом маникюре используется не часто. Но все же, в некоторых случаях именно он является имитацией рисунка. К примеру, полоски из блесток, специальной пудры или страз – идеальное решение для тех, кто не хочет тратить время на прорисовку деталей.
В то же время, за счет этого маникюр становится не столь универсальным.
Геометрический дизайн вовсе не обязательно должен быть главным в маникюре. Различные линии, фигуры и точки прекрасно смотрятся в сочетании с другими популярными рисунками. Также его можно преподнести по-новому, просто выбирая другой формат нанесения.
Дизайн в стиле «negative space» — это некая альтернатива геометрическому рисунку. На ногтевой пластине обводят контур желаемого рисунка и только после этого заполняют остальную поверхность лаком. В результате рисунок остается не закрашенным.
Также весьма популярный дизайн в виде полоски из страз, блесток, фольги или даже с использованием рисунка. Такие варианты можно сделать самостоятельно без дополнительных инструментов. Но все же, маникюр будет выглядеть совершенно по-другому, слегка напоминая привычную «геометрию» на ноготках.
Геометрический маникюр по праву называют уникальным. Для его создания вовсе не нужны сложные инструменты и техники.
Можно использовать буквально то, что есть под рукой или же приобрести готовые трафареты. В любом случае, дизайн точно не останется без внимания.