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Незаменимый аксессуар в холодную пору: стильные идеи, как носить шарф (Фото)

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Незаменимый аксессуар в холодную пору: стильные идеи, как носить шарф (Фото)
14:04 Сегодня Телеграф omode.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Не секрет, что шарф — это не только теплая деталь в женском гардеробе, но и очень стильный аксессуар.

  • 1

    Настоящие модницы знают, что столь незаметный и незначительный, на первый взгляд, предмет одежды, способен гармонично дополнить любой образ и привнести в него нотку оригинальности.

  • 2

    К сожалению, многие девушки ограничиваются стандартным способом носки шарфа, и выпускают из виду огромное количество стильных вариантов, способных создать эффектный look. Но сегодня мы исправим эту оплошность, и расскажем вам, как завязывать шарф этой осенью, и чувствовать себя королевой стиля.

  • 3

    Французский узел

    Если вы хотите быстро и элегантно завязать шарф или платок вокруг шеи, то отдайте предпочтение французскому узлу. Этот способ только кажется сложным, а на деле с ним справится любая девушка. Возьмите желаемый аксессуар и обмотайте несколько раз вокруг шеи. Концы завяжите в легкий непринужденный узел и сдвиньте его немного в бок. Такая асимметричность подчеркнет изящность женской шеи.

  • 4

    Шарф вместо кардигана

    Если вы ищете наиболее оригинальный и теплый способ носить шарф этой осенью, то присмотритесь к данному варианту. Совсем недавно шарф-пончо сошел с модных подиумов и уже завоевал прекрасную половину человечества. Для создания такого образа вам понадобится широкий длинный шарф и ремень.

  • 5

    Накинув аксессуар на плечи, расправьте его так, будто это кардиган или пальто, а затем зафиксируйте накидку поясом на талии. Получается весьма стильно и необычно.

  • 6

    Свободная петля

    Представительницы прекрасного пола, которые хоть немного интересуются модой, знают, что стиль заключается в простоте. Именно поэтому столь легкий способ завязывать шарф так нравится девушкам. Завязать в петлю можно абсолютно любой шарф, просто сверните его пополам и накиньте на шею, концы протяните в получившуюся петлю и слегка затяните. Легкая небрежность такого узла только подчеркнет девичью хрупкость и непринужденность.

  • 7

    Массивный бант

    Для тех, кто ищет более гламурный и элегантный вариант, подойдет способ завязать шарф в виде банта. Возьмите длинный узкий шарф и завяжите на шее бант, расправьте образовавшиеся петли и концы.

  • 8

    Для более утонченного образа стилисты советуют дополнить look стильной шляпкой. Такой тандем точно подпадает под все модные тенденции этой осени.

  • 9

    Вместо шляпки

    Пятый заключительный вариант предполагает, что вы будете носить шарф вместо головного убора. Здесь предоставлена полная свобода вашей фантазии. Например, вы можете взять широкий шарф-хомут и накинуть его на голову, тем самым защищая шею и используя его взамен шапки. Другой вариант предлагает вернуться девушкам к моде прошлого века и завязывать платок в стиле Одри Хепберн, причем как на голове, так и на шее.

  • 10

    Теперь, когда вы знаете несколько оригинальных способов, как носить шарф, вы можете быть уверены, что эта осень будет не только теплой, но и безумно стильной. Не упустите шанс, и примеряйте этот аксессуар на себя.

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Мода, Стиль, Осень, Шарф, мода 2019, Осень 2019.
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