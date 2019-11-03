Незаменимый аксессуар в холодную пору: стильные идеи, как носить шарф (Фото)

Настоящие модницы знают, что столь незаметный и незначительный, на первый взгляд, предмет одежды, способен гармонично дополнить любой образ и привнести в него нотку оригинальности.
К сожалению, многие девушки ограничиваются стандартным способом носки шарфа, и выпускают из виду огромное количество стильных вариантов, способных создать эффектный look. Но сегодня мы исправим эту оплошность, и расскажем вам, как завязывать шарф этой осенью, и чувствовать себя королевой стиля.
Французский узел
Если вы хотите быстро и элегантно завязать шарф или платок вокруг шеи, то отдайте предпочтение французскому узлу. Этот способ только кажется сложным, а на деле с ним справится любая девушка. Возьмите желаемый аксессуар и обмотайте несколько раз вокруг шеи. Концы завяжите в легкий непринужденный узел и сдвиньте его немного в бок. Такая асимметричность подчеркнет изящность женской шеи.
Шарф вместо кардигана
Если вы ищете наиболее оригинальный и теплый способ носить шарф этой осенью, то присмотритесь к данному варианту. Совсем недавно шарф-пончо сошел с модных подиумов и уже завоевал прекрасную половину человечества. Для создания такого образа вам понадобится широкий длинный шарф и ремень.
Накинув аксессуар на плечи, расправьте его так, будто это кардиган или пальто, а затем зафиксируйте накидку поясом на талии. Получается весьма стильно и необычно.
Свободная петля
Представительницы прекрасного пола, которые хоть немного интересуются модой, знают, что стиль заключается в простоте. Именно поэтому столь легкий способ завязывать шарф так нравится девушкам. Завязать в петлю можно абсолютно любой шарф, просто сверните его пополам и накиньте на шею, концы протяните в получившуюся петлю и слегка затяните. Легкая небрежность такого узла только подчеркнет девичью хрупкость и непринужденность.
Массивный бант
Для тех, кто ищет более гламурный и элегантный вариант, подойдет способ завязать шарф в виде банта. Возьмите длинный узкий шарф и завяжите на шее бант, расправьте образовавшиеся петли и концы.
Для более утонченного образа стилисты советуют дополнить look стильной шляпкой. Такой тандем точно подпадает под все модные тенденции этой осени.
Вместо шляпки
Пятый заключительный вариант предполагает, что вы будете носить шарф вместо головного убора. Здесь предоставлена полная свобода вашей фантазии. Например, вы можете взять широкий шарф-хомут и накинуть его на голову, тем самым защищая шею и используя его взамен шапки. Другой вариант предлагает вернуться девушкам к моде прошлого века и завязывать платок в стиле Одри Хепберн, причем как на голове, так и на шее.
Теперь, когда вы знаете несколько оригинальных способов, как носить шарф, вы можете быть уверены, что эта осень будет не только теплой, но и безумно стильной. Не упустите шанс, и примеряйте этот аксессуар на себя.