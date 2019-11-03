Незаменимый аксессуар в холодную пору: стильные идеи, как носить шарф (Фото)

1 Настоящие модницы знают, что столь незаметный и незначительный, на первый взгляд, предмет одежды, способен гармонично дополнить любой образ и привнести в него нотку оригинальности.

2 К сожалению, многие девушки ограничиваются стандартным способом носки шарфа, и выпускают из виду огромное количество стильных вариантов, способных создать эффектный look. Но сегодня мы исправим эту оплошность, и расскажем вам, как завязывать шарф этой осенью, и чувствовать себя королевой стиля.

3 Французский узел Если вы хотите быстро и элегантно завязать шарф или платок вокруг шеи, то отдайте предпочтение французскому узлу. Этот способ только кажется сложным, а на деле с ним справится любая девушка. Возьмите желаемый аксессуар и обмотайте несколько раз вокруг шеи. Концы завяжите в легкий непринужденный узел и сдвиньте его немного в бок. Такая асимметричность подчеркнет изящность женской шеи.

4 Шарф вместо кардигана Если вы ищете наиболее оригинальный и теплый способ носить шарф этой осенью, то присмотритесь к данному варианту. Совсем недавно шарф-пончо сошел с модных подиумов и уже завоевал прекрасную половину человечества. Для создания такого образа вам понадобится широкий длинный шарф и ремень.

5 Накинув аксессуар на плечи, расправьте его так, будто это кардиган или пальто, а затем зафиксируйте накидку поясом на талии. Получается весьма стильно и необычно.

6 Свободная петля Представительницы прекрасного пола, которые хоть немного интересуются модой, знают, что стиль заключается в простоте. Именно поэтому столь легкий способ завязывать шарф так нравится девушкам. Завязать в петлю можно абсолютно любой шарф, просто сверните его пополам и накиньте на шею, концы протяните в получившуюся петлю и слегка затяните. Легкая небрежность такого узла только подчеркнет девичью хрупкость и непринужденность.

7 Массивный бант Для тех, кто ищет более гламурный и элегантный вариант, подойдет способ завязать шарф в виде банта. Возьмите длинный узкий шарф и завяжите на шее бант, расправьте образовавшиеся петли и концы.

8 Для более утонченного образа стилисты советуют дополнить look стильной шляпкой. Такой тандем точно подпадает под все модные тенденции этой осени.

9 Вместо шляпки Пятый заключительный вариант предполагает, что вы будете носить шарф вместо головного убора. Здесь предоставлена полная свобода вашей фантазии. Например, вы можете взять широкий шарф-хомут и накинуть его на голову, тем самым защищая шею и используя его взамен шапки. Другой вариант предлагает вернуться девушкам к моде прошлого века и завязывать платок в стиле Одри Хепберн, причем как на голове, так и на шее.