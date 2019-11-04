Маникюр 2019: классический бежевый дизайн (Фото)

1 Бежевый цвет вернулся в нейл-дизайн совсем недавно, но похоже, останется здесь надолго. Этот цвет очень универсален. Он может являться базой абсолютно для любого вида дизайна и любой техники маникюра.

2 Кроме того, бежевый, в виду своей естественности, прекрасно сочетается с абсолютно любым другим цветом. Его можно сочетать со всем без каких-либо ограничений.

3 Главное условие при оформлении ногтей бежевым гель-лаком, они должны быть правильной формы, иметь ровную и гладкую поверхность.

4 Что касается техник выполнения бежевого маникюра, то здесь полнейший полет фантазии клиента и мастера.

5 Однако можно выделить те направления, которые все же получили бОльшую любовь у женщин. Итак в этом сезоне в тренде: Матовый;Вуаль;Негативное пространство;Акриловая пудра.

6 Абсолютный хит этого сезона — бежевый матовый маникюр. Он смотрится очень элегантно и романтично.

7 Бежевый матовый маникюр, как и розовый, романтичен и нежен. Бежевый цвет идеальная база для различных узоров и рисунков. Его можно сочетать с белым лаком и акриловой пудрой.

8 По-настоящему роскошно смотрится бежевый маникюр выполненный в технике вуаль. Данная техника предполагает наличие своеобразного кружева на ноготках.

9 Особую популярность получили кружева на ноготках. Такое ногтевое украшение идеально подходит для свадебной церемонии, венчания. Кружевной, бежевый маникюр подчеркнет нежный образ невесты.

10 Бежевый маникюр с негативным пространством - это новая модная тенденция, которая сумела завоевать внимание многих модниц. Суть данной техники в том, что на ногтях остаются прозрачные участки, которые покрываются лишь прозрачным гель-лаком.

11 С помощью акриловой пудры можно составлять различные узоры, выделять рисунки. За счет своей потрясающей фактуры такой маникюр получил огромную любовь в зимний период времени. С помощью акриловой пудры в холодное время года можно создать потрясающий вязаный узор.

12 Маникюр бежевого цвета будет выглядеть более свежо, если его дополнить различными деталями. Новинки в дизайне – это металлизированный декор, модный маникюр с камифубуками и с блестками. Еще один вариант разнообразить бежевую палитру, это добавить к ней рисунок выложенный из страз. Маникюр со стразами подчеркнет индивидуальный стиль.

13 Что касается выбора цветового сочетания, то он обширен. Маникюр в бежевых тонах отлично сочетается с яркими оттенками. Поэтому маникюр с бежевым лаком можно комбинировать с черным, красным, синим цветом. Также рисунки можно рисовать с помощью золотого, серебряного, коричневого цвета гель-лака.

14 Невероятно красивое сочетание маникюр-бежевые ногти + бирюза.