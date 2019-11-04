Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Украина направила России ноту: что требует МИД
Украина направила России ноту: что требует МИД
Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
Золотая династия: кто стал лучшим футболистом 13-го тура УПЛ
Золотая династия: кто стал лучшим футболистом 13-го тура УПЛ
Умерла знаменитая французская певица и актриса
Умерла знаменитая французская певица и актриса

Маникюр 2019: классический бежевый дизайн (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2019: классический бежевый дизайн (Фото)
12:54 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:В этом сезоне невероятно популярен бежевый маникюр, который может быть выполнен в различных техниках.

  • 1

    Бежевый цвет вернулся в нейл-дизайн совсем недавно, но похоже, останется здесь надолго. Этот цвет очень универсален. Он может являться базой абсолютно для любого вида дизайна и любой техники маникюра.

  • 2

    Кроме того, бежевый, в виду своей естественности, прекрасно сочетается с абсолютно любым другим цветом. Его можно сочетать со всем без каких-либо ограничений.

  • 3

    Главное условие при оформлении ногтей бежевым гель-лаком, они должны быть правильной формы, иметь ровную и гладкую поверхность.

  • 4

    Что касается техник выполнения бежевого маникюра, то здесь полнейший полет фантазии клиента и мастера.

  • 5

    Однако можно выделить те направления, которые все же получили бОльшую любовь у женщин. Итак в этом сезоне в тренде: Матовый;Вуаль;Негативное пространство;Акриловая пудра.

  • 6

    Абсолютный хит этого сезона — бежевый матовый маникюр. Он смотрится очень элегантно и романтично.

  • 7

    Бежевый матовый маникюр, как и розовый, романтичен и нежен. Бежевый цвет идеальная база для различных узоров и рисунков. Его можно сочетать с белым лаком и акриловой пудрой.

  • 8

    По-настоящему роскошно смотрится бежевый маникюр выполненный в технике вуаль. Данная техника предполагает наличие своеобразного кружева на ноготках.

  • 9

    Особую популярность получили кружева на ноготках. Такое ногтевое украшение идеально подходит для свадебной церемонии, венчания. Кружевной, бежевый маникюр подчеркнет нежный образ невесты.

  • 10

    Бежевый маникюр с негативным пространством - это новая модная тенденция, которая сумела завоевать внимание многих модниц. Суть данной техники в том, что на ногтях остаются прозрачные участки, которые покрываются лишь прозрачным гель-лаком.

  • 11

    С помощью акриловой пудры можно составлять различные узоры, выделять рисунки. За счет своей потрясающей фактуры такой маникюр получил огромную любовь в зимний период времени. С помощью акриловой пудры в холодное время года можно создать потрясающий вязаный узор.

  • 12

    Маникюр бежевого цвета будет выглядеть более свежо, если его дополнить различными деталями. Новинки в дизайне – это металлизированный декор, модный маникюр с камифубуками и с блестками. Еще один вариант разнообразить бежевую палитру, это добавить к ней рисунок выложенный из страз. Маникюр со стразами подчеркнет индивидуальный стиль.

  • 13

    Что касается выбора цветового сочетания, то он обширен. Маникюр в бежевых тонах отлично сочетается с яркими оттенками. Поэтому маникюр с бежевым лаком можно комбинировать с черным, красным, синим цветом. Также рисунки можно рисовать с помощью золотого, серебряного, коричневого цвета гель-лака.

  • 14

    Невероятно красивое сочетание маникюр-бежевые ногти + бирюза.

  • 15

    Маникюр бежевого цвета – это эстетично, модно и практично. Такой вариант никогда не выйдет из моды, разве что появятся новые техники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (18)

Все по теме:

Мода, Маникюр, Идеи маникюра, Осенний маникюр, Маникюр осень, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Бежевый маникюр, маникюр 2019, Идеи осеннего маникюра, Осень 2019, Осенний маникюр 2019, Маникюр осень 2019, Идеи осеннего маникюра 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата
02 Гороскоп на завтра, 4 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
04 Сальма Хайек похвасталась пикантными формами на кинофестивале в Лос-Анджелесе
05 Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло
Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло
Сегодня годовщина смерти Гандзюк
Сегодня годовщина смерти Гандзюк
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь