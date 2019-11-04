Маникюр 2019: классический бежевый дизайн (Фото)

Бежевый цвет вернулся в нейл-дизайн совсем недавно, но похоже, останется здесь надолго. Этот цвет очень универсален. Он может являться базой абсолютно для любого вида дизайна и любой техники маникюра.
Кроме того, бежевый, в виду своей естественности, прекрасно сочетается с абсолютно любым другим цветом. Его можно сочетать со всем без каких-либо ограничений.
Главное условие при оформлении ногтей бежевым гель-лаком, они должны быть правильной формы, иметь ровную и гладкую поверхность.
Что касается техник выполнения бежевого маникюра, то здесь полнейший полет фантазии клиента и мастера.
Однако можно выделить те направления, которые все же получили бОльшую любовь у женщин. Итак в этом сезоне в тренде: Матовый;Вуаль;Негативное пространство;Акриловая пудра.
Абсолютный хит этого сезона — бежевый матовый маникюр. Он смотрится очень элегантно и романтично.
Бежевый матовый маникюр, как и розовый, романтичен и нежен. Бежевый цвет идеальная база для различных узоров и рисунков. Его можно сочетать с белым лаком и акриловой пудрой.
По-настоящему роскошно смотрится бежевый маникюр выполненный в технике вуаль. Данная техника предполагает наличие своеобразного кружева на ноготках.
Особую популярность получили кружева на ноготках. Такое ногтевое украшение идеально подходит для свадебной церемонии, венчания. Кружевной, бежевый маникюр подчеркнет нежный образ невесты.
Бежевый маникюр с негативным пространством - это новая модная тенденция, которая сумела завоевать внимание многих модниц. Суть данной техники в том, что на ногтях остаются прозрачные участки, которые покрываются лишь прозрачным гель-лаком.
С помощью акриловой пудры можно составлять различные узоры, выделять рисунки. За счет своей потрясающей фактуры такой маникюр получил огромную любовь в зимний период времени. С помощью акриловой пудры в холодное время года можно создать потрясающий вязаный узор.
Маникюр бежевого цвета будет выглядеть более свежо, если его дополнить различными деталями. Новинки в дизайне – это металлизированный декор, модный маникюр с камифубуками и с блестками. Еще один вариант разнообразить бежевую палитру, это добавить к ней рисунок выложенный из страз. Маникюр со стразами подчеркнет индивидуальный стиль.
Что касается выбора цветового сочетания, то он обширен. Маникюр в бежевых тонах отлично сочетается с яркими оттенками. Поэтому маникюр с бежевым лаком можно комбинировать с черным, красным, синим цветом. Также рисунки можно рисовать с помощью золотого, серебряного, коричневого цвета гель-лака.
Невероятно красивое сочетание маникюр-бежевые ногти + бирюза.
Маникюр бежевого цвета – это эстетично, модно и практично. Такой вариант никогда не выйдет из моды, разве что появятся новые техники.