Мода 2019: варианты осенних нарядов с плиссированными юбочками (Фото)

1 Юбка и кожаная куртка Образы с черной кожаной курткой снова в моде. Сочетайте динамичную куртку с женственной юбкой, для создания грациозного баланса. Мягкий оттенок серого цвета с ноткой кофе прекрасно подходит для осеннего гардероба.

2 Юбка и белый свитер В осенний период актуальности набирают коротенькие юбки с плиссе, выполненные в стиле преппи (они напоминают форму школьниц и студенток). Посмотрите, как красиво смотрится пурпурная юбка в клетку с белым свитером.

3 Юбка и махровый свитер Махровые вещи прекрасно греют прохладными днями. Порою они выходят из моды, но всегда возвращаются в трендовые коллекции. Так что не спешите расставаться с махровыми свитерами! Чем более пушистые они, тем моднее.

4 Юбка и куртка из шерпы Коротенькая курточка из шерпы – отличный вариант для сухих, но холодных дней. Сочетайте ее с макси или миди-юбкой. Великолепно осенью смотрится палитра в песочных, кремовых и коричневых оттенках.

5 Юбка и свитшот Комфортный наряд для поклонниц элементов спортивного стиля. Хотя и кажется, что плиссированная юбка не сочетается со спортивным свитшотом, на самом деле, это модный образ. В тренде остаются наряды, соединяющие в себе противоположные стили.

6 Юбка, свитер и пальто Длинное пальто из шерсти, отороченное мехом - мастхэв для жительниц морозных регионов. Строгое пальто преобразится в сочетании с женственной юбкой с плиссе. Что касается выбора цвета юбки, то тут стилисты даруют нам волю для фантазии. Конечно, актуальными останутся самые модные цвета осени: коричневый, винный, темные тона синего и зеленого. Однако вы вправе выбрать наиболее удачный для себя цвет.

7 Юбка, блузка и куртка Хотите оригинальности? Тогда выбирайте куртки, украшенные обилием металлических деталей. Для офисного образа можно выбрать длину юбки до колена или до середины голени, надев строгую блузку с аскотом – декоративными лентами, образующими галстук.

8 Юбка, свитер и блузка Красиво и стильно смотрится комбинированная блузка. Обратите внимание на данный вариант: сверху у юбки фасон «карандаш» из твидовой ткани с разрезом, а ниже идет легкая белая материя с плиссе. В сочетании с черным свитером и белой блузкой получился элегантный офисный стиль.

9 Юбка и кардиган Не стоит забывать о том, что царица осень ассоциируется с золотом. Для праздничного облика прелестным дополнением станет стильная юбка с золотым блеском, сшитая из сверкающей материи, например, из парчи или из ткани, где в плетение добавлены нити люрекса. Чтобы наряд не был слишком броским, дополните золотую юбку серым кардиганом.

10 Юбка и блузка Золотой блеск вам кажется слишком броским? Тогда обратите свой взор на другие цвета металлик, включая серебряные переливы. К слову, в коллекции от Dior сезона «Осень/зима 2019-2020» было представлено восхитительное платье пеплум, подол которого был украшен плиссировкой. Платье были сшито из сказочно красивой ткани серебристо-жемчужного цвета. Обратите внимание на такие тона при выборе юбок с плиссе. Красиво такая юбка смотрится вместе с блузой, украшенной воланами. Розовая пастель остается в тренде наряду с бледными оттенками персика и коралла.

11 Юбка, свитер и бушлат Сочетая летние юбки из легких материй (в духе шифона, например) или из ниспадающих тканей (вроде атласа) с более теплыми вещами, вы сможете превратить летний гардероб в осенний. Сейчас в тренде винные оттенки, а потому стоит приобрести бордовый свитер. Пасмурными днями хочется яркости? Выбирайте разноцветные юбки и желтые вещи. Например, канареечный бушлат, яркий, как солнышко.

12 Юбка и балахон В холодные дни стоит подумать о более комфортном образе, который не даст вам замерзнуть. В этом случае стоит обратить внимание на юбки из плотных материй. В частности, сейчас моду набирает твид, модели из которого были представлены на демонстрации коллекции прет-а-порте от именитого дома моды Chanel. Для придания спортивного стиля, наденьте балахон с капюшоном или теплый свитер фасона «кенгуру». Чтобы в короткой юбке ножкам не было холодно, выбирайте образы с высокими сапожками.

13 Юбка, топ, шляпа и пальто А вот на романтическом свидании лучшим вариантом станет миди-юбка с плиссировкой. Как видите, такой фасон прекрасно идет не только худышкам, но и девушкам с крупными формами. Пальто и шляпы всегда придают образу элегантности истинной леди. Хотите модных принтов? Выбирайте топы в горошек.

14 Юбка, гольф, штаны и дождевик Вам нравятся креативные наряды? Тогда купите вещи с принтом, похожем на отпечатки газеты. Сейчас в моде прозрачные вещи, поэтому стоит обратить внимание на просвечивающиеся дождевики. Вы любите носить платья поверх брюк? Так же можно носить и юбки со штанами, создавая теплые многослойный образы. Отличный вариант гардероба для дождливого дня.