Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)

1 Ухоженные ногти – это не только правило хорошего тона, но и часть женского образа каждой девушки. Как можно разнообразить свое однотонное покрытие, если нет времени на прорисовку мелких деталей или на создание объемной лепки? Прекрасной альтернативой станет двухцветный маникюр.

2 Такой дизайн никогда не наскучит, потому что выполнять его всегда можно по-разному. Рекомендуется экспериментировать с цветовыми схемами и оригинальными покрытиями. Двухцветный маникюр прекрасно поднимает настроение и приносит разноообразия.

3 Однотонное покрытие никогда не выйдет из моды. Но всегда можно поэкспериментировать со своими ноготками и к монохромным цветам добавлять контрастные оттенки. На выбор оттенков может повлиять не только ваш образ, но и ваше настроение.

4 Двухцветный маникюр будет смотреться стильным, если научиться правильно сочетать тона лаков между собой. В таблице представлены лучшие цветовые решения, которые помогут создать вам идеальное покрытие.

5 Монохроматические

6 Два ногтя окрашиваются в тона из одной цветовой гаммы. Обычно это переход одного цвета в несколько тонов (темно-синий, синий, светло-синий, голубой, пастельный голубой или коричневый, винный, алый, красный, светло-красный, красно-розовый, розовый). Такой двухцветный маникюр смотрится довольно гармонично как на коротких ногтях, так и на длинных.

7 Родственные

8 Все эти тона обычно объединены каким-то одним общим цветом: желто-красный, сине-красный, желто-зеленый и сине-зеленый и другие. Прекрасный вариант для создания градиента или омбре.

9 Ахроматические

10 В дизайне рекомендуется использовать контрастные оттенки, которые отличаются друг от друга: синий-оранжевый, красный-зеленый, желтый-голубой.

11 Классические

12 В качестве главного оттенка лучше всего использовать белый, серый или черный лак. Классические цвета прекрасно сочетаются абсолютно с любым насыщенными тонами. Например, с серым хорошо комбинируется розовый, желтый, белый и синий лак.

13 Родственно-контрастные

14 Яркая палитра предполагает наличие следующих сочетаний: красный-синий, желтый-красный, красный-фиолетовый и тд.

15 Пастельная гамма