Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)

Ухоженные ногти – это не только правило хорошего тона, но и часть женского образа каждой девушки. Как можно разнообразить свое однотонное покрытие, если нет времени на прорисовку мелких деталей или на создание объемной лепки? Прекрасной альтернативой станет двухцветный маникюр.
Такой дизайн никогда не наскучит, потому что выполнять его всегда можно по-разному. Рекомендуется экспериментировать с цветовыми схемами и оригинальными покрытиями. Двухцветный маникюр прекрасно поднимает настроение и приносит разноообразия.
Однотонное покрытие никогда не выйдет из моды. Но всегда можно поэкспериментировать со своими ноготками и к монохромным цветам добавлять контрастные оттенки. На выбор оттенков может повлиять не только ваш образ, но и ваше настроение.
Двухцветный маникюр будет смотреться стильным, если научиться правильно сочетать тона лаков между собой. В таблице представлены лучшие цветовые решения, которые помогут создать вам идеальное покрытие.
Монохроматические
Два ногтя окрашиваются в тона из одной цветовой гаммы. Обычно это переход одного цвета в несколько тонов (темно-синий, синий, светло-синий, голубой, пастельный голубой или коричневый, винный, алый, красный, светло-красный, красно-розовый, розовый). Такой двухцветный маникюр смотрится довольно гармонично как на коротких ногтях, так и на длинных.
Родственные
Все эти тона обычно объединены каким-то одним общим цветом: желто-красный, сине-красный, желто-зеленый и сине-зеленый и другие. Прекрасный вариант для создания градиента или омбре.
Ахроматические
В дизайне рекомендуется использовать контрастные оттенки, которые отличаются друг от друга: синий-оранжевый, красный-зеленый, желтый-голубой.
Классические
В качестве главного оттенка лучше всего использовать белый, серый или черный лак. Классические цвета прекрасно сочетаются абсолютно с любым насыщенными тонами. Например, с серым хорошо комбинируется розовый, желтый, белый и синий лак.
Родственно-контрастные
Яркая палитра предполагает наличие следующих сочетаний: красный-синий, желтый-красный, красный-фиолетовый и тд.
Пастельная гамма
Любые пастельные оттенки лучше всего комбинировать с такими же пастельными (розовый и мятный, лимонный и бирюза) или с классическими фонами.
Огромный плюс двухцветного маникюра заключается в том, что нужную гамму можно подобрать абсолютно под любой образ. Для делового дизайна ногтей подойдут нюдовые сочетания бледно-розового или бежевого с белым. Для повседневной носки стоит присмотреться к любимым оттенкам. А для торжественного случая выбрать красочные сочетания красного и черного, синего и черного, желтого и изумрудного. А также можно использовать любые полутона фиолетового и темно-зеленого для праздничных покрытий.