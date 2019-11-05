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Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)

Смотрите фото (17)
Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)
11:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Двухцветный маникюр может быть выполнен в различных вариациях, в каких вы только захотите.

  • 1

    Ухоженные ногти – это не только правило хорошего тона, но и часть женского образа каждой девушки. Как можно разнообразить свое однотонное покрытие, если нет времени на прорисовку мелких деталей или на создание объемной лепки? Прекрасной альтернативой станет двухцветный маникюр.

  • 2

    Такой дизайн никогда не наскучит, потому что выполнять его всегда можно по-разному. Рекомендуется экспериментировать с цветовыми схемами и оригинальными покрытиями. Двухцветный маникюр прекрасно поднимает настроение и приносит разноообразия.

  • 3

    Однотонное покрытие никогда не выйдет из моды. Но всегда можно поэкспериментировать со своими ноготками и к монохромным цветам добавлять контрастные оттенки. На выбор оттенков может повлиять не только ваш образ, но и ваше настроение.

  • 4

    Двухцветный маникюр будет смотреться стильным, если научиться правильно сочетать тона лаков между собой. В таблице представлены лучшие цветовые решения, которые помогут создать вам идеальное покрытие.

  • 5

    Монохроматические

  • 6

    Два ногтя окрашиваются в тона из одной цветовой гаммы. Обычно это переход одного цвета в несколько тонов (темно-синий, синий, светло-синий, голубой, пастельный голубой или коричневый, винный, алый, красный, светло-красный, красно-розовый, розовый). Такой двухцветный маникюр смотрится довольно гармонично как на коротких ногтях, так и на длинных.

  • 7

    Родственные

  • 8

    Все эти тона обычно объединены каким-то одним общим цветом: желто-красный, сине-красный, желто-зеленый и сине-зеленый и другие. Прекрасный вариант для создания градиента или омбре.

  • 9

    Ахроматические

  • 10

    В дизайне рекомендуется использовать контрастные оттенки, которые отличаются друг от друга: синий-оранжевый, красный-зеленый, желтый-голубой.

  • 11

    Классические

  • 12

    В качестве главного оттенка лучше всего использовать белый, серый или черный лак. Классические цвета прекрасно сочетаются абсолютно с любым насыщенными тонами. Например, с серым хорошо комбинируется розовый, желтый, белый и синий лак.

  • 13

    Родственно-контрастные

  • 14

    Яркая палитра предполагает наличие следующих сочетаний: красный-синий, желтый-красный, красный-фиолетовый и тд.

  • 15

    Пастельная гамма

  • 16

    Любые пастельные оттенки лучше всего комбинировать с такими же пастельными (розовый и мятный, лимонный и бирюза) или с классическими фонами.

    Огромный плюс двухцветного маникюра заключается в том, что нужную гамму можно подобрать абсолютно под любой образ. Для делового дизайна ногтей подойдут нюдовые сочетания бледно-розового или бежевого с белым. Для повседневной носки стоит присмотреться к любимым оттенкам. А для торжественного случая выбрать красочные сочетания красного и черного, синего и черного, желтого и изумрудного. А также можно использовать любые полутона фиолетового и темно-зеленого для праздничных покрытий.

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