Мода 2019: как стильно и правильно одеться в офис (Фото)

1 Водолазка + рубашка Эти три вещи входят в базовый гардероб и должны быть в шкафу у любой девушки, которая работает в офисе (и не только). Чтобы ваш образ был стильным и гармоничным, надевайте водолазку из тонкого трикотажа и рубашку, которая не будет просвечиваться. Если ваше руководство не предъявляет особых требований к цветам и рисункам на одежде, можете себе позволить рубашку с неброским принтом. Что касается низа, то лучше подобрать юбку-карандаш или широкие брюки. В комплекте с каблуками они визуально вытянут силуэт и сделают вас гораздо стройнее, что не может не радовать.

2 Замшевая юбка Замшевые юбки являются настоящим осенним трендом. Поэтому если вы еще не обзавелись этим элементом гардероба, самое время отправиться в магазин. Универсальным вариантом является юбка миди песочного цвета. Она привлечет внимание, но при этом не будет выглядеть вызывающе. Так как это изделие само по себе выглядит ярко и не нуждается в дополнительных акцентах, подберите в пару к ней спокойный верх. Например, белую, серую, черную или нежно-голубую блузу. Такой ансамбль отлично подойдет как для деловой встречи, так и для обычных трудовых будней. Хотим напомнить – для того, чтобы ваш look был по-настоящему стильным и выигрышным, подбирайте юбку, подол которой прикроет голенища сапог.

3 Сарафан Сарафаны также являются частыми «гостями» осенних коллекций. Моделей в этой одежде можно увидеть на показах Prada, Delpozo, Altuzana и Miu Miu. Создать модный аутфит не составит никакого труда. Достаточно будет надеть под сарафан водолазку, рубашку или футболку. Еще один любопытный вариант – использовать изделие в качестве юбки и носить его вместе со свитером оверсайз. Сарафан сможет вытянуть силуэт, а многослойность сделает образ модным и уютным. В этом сезоне в моде яркие краски, которые не обделили своим вниманием и офисный стиль. Конечно, стильно можно выглядеть в черном или сером цвете, но мы все же предлагаем обратиться к более оригинальным и элегантным решениям. Прекрасно будет смотреться сарафаны следующих цветов: бордового, изумрудного, светло-красного, горчично-коричневого. Совет: Если вы все-таки решили сделать выбор в пользу спокойных оттенков в одежде, тогда сделайте акцент на обуви. Яркие ботильоны станут отличным дополнением вашего образа и обязательно привлекут внимание коллег и прохожих. Что касается материалов, то в этом сезоне трендовыми являются изделия из твида, шерсти, кожи. Также популярными будут вязаные модели. Они не только сделают ваш look нежным, трогательным, уютным, но и подарят желанные тепло, комфорт.

4 Костюм Если компания, в которой вы работаете, придерживается строгого дресс-кода, обязательно обзаведитесь несколькими костюмами. Главное – не брать пример с коллег и не ограничиваться темными цветами, а также принтами в виде полоски или клетки. Подойдите к выбору одежды творчески и вспомните о том, что цветовая палитра весьма многообразная. Можно отдать предпочтение бордовому костюму или экземпляру темно-зеленого цвета. Обратите внимание на плиссировку и пиджаки с необычным кроем – эти элементы весьма популярны осенью 2019. Не обязательно дополнять трендовый костюм блузой или рубашкой. В осенне-зимний период вы вполне можете себе позволить надеть стильную водолазку или гольф. Оригинально и модно будут смотреться бархатные и велюровые изделия. Но они больше подойдут для переговоров или важных деловых встреч.

5 Джинсы Возможно, ваше руководство не так строго относится к дресс-коду или позволяет отступать от него в пятницу. Если это так, то воспользуйтесь моментом и наденьте джинсы. Это удобно, практично и стильно. Главное – отдать предпочтение лаконичным моделям без дырок, страз и других декоративных элементов. Что касается моделей, то можете выбрать любую, начиная от скинни, и заканчивая клешем. Есть только один нюанс – джинсы должны сидеть на вас идеально, подчеркивая все ваши достоинства. Гармоничным дополнением аутфита станет блуза с принтом или рубашка нейтрального оттенка в комплекте с ярким пиджаком. Не забывайте про каблуки – с брюками из денима они смотрятся особенно выигрышно, добавляя образу сексуальности.

6 Брюки Неотъемлемой частью деловых аутфитов являются брюки. Как и в случае с джинсами, они могут быть разных моделей, но фаворитами являются прямые экземпляры. Также в моде расклешенные и слегка зауженные варианты. Талия может быть завышенной или классической, в зависимости от ваших предпочтений и типа фигуры. Сочетать брюки можно с чем угодно, начиная от классических блуз, и заканчивая водолазками. Стильным дополнением станет пиджак либо жакет. Что касается обуви, то поистине беспроигрышный вариант – это лодочки. Но, по нашему мнению, можно и поэкспериментировать, дополнив look стильными оксфордами или другой обувью на небольшом каблуке.