Маникюр 2019: изящный нейл-арт со стразами (Фото)

1 В ходе стремления к совершенству многие мастера стали использовать в своих работах нейл-арта стразы. Стразы красивый, блестящий декор, который сможет оживить даже самое простое и незатейливое покрытие.

2 Кристаллы имеют разную форму, фактуру, а также цвет, что позволяет подбирать его к различной одежде, делая образ особенным и роскошным.

3 Нюдовый маникюр со стразами

4 Универсальная роскошь в нюдовом покрытии с использованием страз, позволят вам создать нежный и женственный лук.

5 Большая палитра пастельных лаков, а также самих страз смогут акцентировать внимание друг на друге.

6 В основном здесь подбираются мелкие, не крупные стразы, которые имеют стандартную круглую форму.

7 Как видите, маникюр в цвете нюд — это не банальные бежевые ногти.

8 Это естественные, приглушенные и такие разнообразные оттенки, смотрящееся неповторимо в каждом конкретном случае.

9 Нежный маникюр покорил сердца тысяч модниц по всему миру, едва появившись как самостоятельное покрытие в 2016 году. С тех пор шеллак в нюдовых тонах не теряет популярности, помогая собирать своим приверженкам сотни лайков под публикациями в соцсетях.

10 Яркий маникюр со стразами

11 Мода 2019 года предлагает нам яркий вариант маникюра с блестящими стразами.

12 Можно украсить один, два или сразу все ноготки.

13 Здесь приветствуется сочные и насыщенные рисунки, которые имеют украшение в виде мелких или крупных страз.