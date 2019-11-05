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Маникюр 2019: изящный нейл-арт со стразами (Фото)

Смотрите фото (15)
Маникюр 2019: изящный нейл-арт со стразами (Фото)
16:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Топовые идеи маникюра со стразами специально для наших читательниц.

  • 1

    В ходе стремления к совершенству многие мастера стали использовать в своих работах нейл-арта стразы. Стразы красивый, блестящий декор, который сможет оживить даже самое простое и незатейливое покрытие.

  • 2

    Кристаллы имеют разную форму, фактуру, а также цвет, что позволяет подбирать его к различной одежде, делая образ особенным и роскошным. 

  • 3

    Нюдовый маникюр со стразами

  • 4

    Универсальная роскошь в нюдовом покрытии с использованием страз, позволят вам создать нежный и женственный лук.

  • 5

    Большая палитра пастельных лаков, а также самих страз смогут акцентировать внимание друг на друге.

  • 6

    В основном здесь подбираются мелкие, не крупные стразы, которые имеют стандартную круглую форму.

  • 7

    Как видите, маникюр в цвете нюд — это не банальные бежевые ногти.

  • 8

    Это естественные, приглушенные и такие разнообразные оттенки, смотрящееся неповторимо в каждом конкретном случае.

  • 9

    Нежный маникюр покорил сердца тысяч модниц по всему миру, едва появившись как самостоятельное покрытие в 2016 году. С тех пор шеллак в нюдовых тонах не теряет популярности, помогая собирать своим приверженкам сотни лайков под публикациями в соцсетях.

  • 10

    Яркий маникюр со стразами

  • 11

    Мода 2019 года предлагает нам яркий вариант маникюра с блестящими стразами.

  • 12

    Можно украсить один, два или сразу все ноготки.

  • 13

    Здесь приветствуется сочные и насыщенные рисунки, которые имеют украшение в виде мелких или крупных страз.

  • 14

    Сами стразы также могут иметь разноцветный тон: красный, зеленый, синий, желтый или голографический.

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