Маникюр 2019: изящный нейл-арт со стразами (Фото)

В ходе стремления к совершенству многие мастера стали использовать в своих работах нейл-арта стразы. Стразы красивый, блестящий декор, который сможет оживить даже самое простое и незатейливое покрытие.
Кристаллы имеют разную форму, фактуру, а также цвет, что позволяет подбирать его к различной одежде, делая образ особенным и роскошным.
Нюдовый маникюр со стразами
Универсальная роскошь в нюдовом покрытии с использованием страз, позволят вам создать нежный и женственный лук.
Большая палитра пастельных лаков, а также самих страз смогут акцентировать внимание друг на друге.
В основном здесь подбираются мелкие, не крупные стразы, которые имеют стандартную круглую форму.
Как видите, маникюр в цвете нюд — это не банальные бежевые ногти.
Это естественные, приглушенные и такие разнообразные оттенки, смотрящееся неповторимо в каждом конкретном случае.
Нежный маникюр покорил сердца тысяч модниц по всему миру, едва появившись как самостоятельное покрытие в 2016 году. С тех пор шеллак в нюдовых тонах не теряет популярности, помогая собирать своим приверженкам сотни лайков под публикациями в соцсетях.
Яркий маникюр со стразами
Мода 2019 года предлагает нам яркий вариант маникюра с блестящими стразами.
Можно украсить один, два или сразу все ноготки.
Здесь приветствуется сочные и насыщенные рисунки, которые имеют украшение в виде мелких или крупных страз.
Сами стразы также могут иметь разноцветный тон: красный, зеленый, синий, желтый или голографический.