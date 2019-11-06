Мода 2019: стильные образы с джинсами mom

1 Джинсы с худи Идеальный вариант для поклонниц спортивного стиля. Носите просторные джинсы со спортивной кофтой с капюшоном, дополняя наряд удобными кедами. Чтобы образ был более соблазнительным, выбирайте укороченные фасоны худи или кенгурушек.

2 Джинсы с гольфом и блузой Многослойные образы – идеальный способ превратить летний гардероб в осенний. Многие знаменитости просто обожают такие ансамбли. Пример подает Кэти Холмс, щеголяя перед камерами в необычной блузе с модными пышными рукавами.

3 Джинсы с джинсовой курткой и топиком Ансамбли с джинсовой курткой никогда не выйдут из моды. Сочетание брюк и куртки или рубашки из джинсовой ткани еще называют «канадским смокингом». Если вам нравятся просторные вещи фасона оверсайз, то мамины джинсы станут идеальным дополнением гардероба. Избегайте сочетания исключительно свободных вещей, иначе образ покажется мешковатым и может полнить. Добавьте для баланса что-нибудь короткое и облегающее, например, яркий топик.

4 Джинсы с белым свитером Образы с белым свитером – это тренд сезона. Хотите подчеркнуть свою сексуальность? Тогда подыщите модную обувь со звериным принтом.

5 Джинсы с гольфом и пальто В этом образе каждая деталь ультрамодная. Тренчкоты на пике популярности, как и песочно-коричневая палитра, как и орнамент с узором в клетку.

6 Джинсы с футболкой и пиджаком Вы ищите идеи для делового гардероба с молодежными и непринужденными образами? Тогда наденьте базовые джинсы mom с черной футболкой без принта и дополните наряд пиджаком в стиле оверсайз. Получится беспроигрышное сочетания для поклонниц стритстайла.

7 Джинсы с рубашкой и свитером Гламурный образ для любительниц нестандартного подхода в выборе одежды. Простенькая рубашка с однотонным свитером напоминает стиль преппи, а украшенные жемчугом джинсы превносят гламурную нотку. К слову, жемчужная отделка то и дело появляется в модных коллекциях сезона «Осень/зима 2019-2020».

8 Джинсы с женственным свитером А эта идея пополнит образы гардероба для нежных девушек. Отдайте предпочтение свитеру неброского цвета с какой-то необычной деталью, например, с модными сейчас рукавами, пышными у плеча и суженными к кистям рук.

9 Джинсы с майкой и макси-кофтой Поскольку холода усиливаются, стоит запастись теплыми вещами: модными свитерами, зимними платьями и длинными кофтами. Так вы сможете создавать комфортный гардероб в стиле casual.