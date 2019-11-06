Мода осень 2019: модели обуви, которые точно стоит купить

1 Белые туфли Наверное, не может быть более классической модели туфель, чем эта. Единственное, что отличает их от традиционной модели – цвет. Да, белый цвет стал трендом сезона, поэтому у вас обязательно должна быть пара белых классических туфель в гардеробе.

2 Высокие ботинки в стиле 60-х Обратите внимание на ботинки, которые стали популярными еще в прошлом году: высокие ботинки в стиле 60-х. Они стали настоящим трендом этого сезона. Их можно носить в любых нейтральных цветах. Но для вечеринок, праздников или торжественных мероприятий выбирайте модели в белом или бежевом цвете.

3 Городские белые кроссовки Триумф белого цвета продолжается! Вы не найдете замены стильным и универсальным кроссовкам белого цвета. Они могут быть с какими угодно аксессуарами, но помните, что все-таки классический и сдержанный вариант всегда в тренде.

4 Туфли с завязками на щиколотке Если вы любите авангардный стиль, то перед вами идеальный вариант. Сейчас в тренде вот такие туфли с завязками на щиколотке. Почему именно такой вариант? Чтобы можно было носить их так, как носят знаменитые фешн-блогеры и дизайнеры: завязанные поверх штанов.