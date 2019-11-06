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Мода осень 2019: модели обуви, которые точно стоит купить

Смотрите фото (6)
Мода осень 2019: модели обуви, которые точно стоит купить
13:15 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Эти 5 моделей обуви обязательно должны быть в вашем гардеробе.

  • 1

    Белые туфли

    Наверное, не может быть более классической модели туфель, чем эта. Единственное, что отличает их от традиционной модели – цвет. Да, белый цвет стал трендом сезона, поэтому у вас обязательно должна быть пара белых классических туфель в гардеробе.

  • 2

    Высокие ботинки в стиле 60-х

    Обратите внимание на ботинки, которые стали популярными еще в прошлом году: высокие ботинки в стиле 60-х. Они стали настоящим трендом этого сезона. Их можно носить в любых нейтральных цветах. Но для вечеринок, праздников или торжественных мероприятий выбирайте модели в белом или бежевом цвете.

  • 3

    Городские белые кроссовки

    Триумф белого цвета продолжается! Вы не найдете замены стильным и универсальным кроссовкам белого цвета. Они могут быть с какими угодно аксессуарами, но помните, что все-таки классический и сдержанный вариант всегда в тренде.

  • 4

    Туфли с завязками на щиколотке

    Если вы любите авангардный стиль, то перед вами идеальный вариант. Сейчас в тренде вот такие туфли с завязками на щиколотке. Почему именно такой вариант? Чтобы можно было носить их так, как носят знаменитые фешн-блогеры и дизайнеры: завязанные поверх штанов.

  • 5

    Байкерские ботинки

    Единственная модель, которая, кажется, навсегда останется в списках трендов. Байкерские ботинки черного цвета можно купить в любом брендовом магазине по доступным ценам. Кроме того, есть так множество вариаций такой модели, что каждая из нас найдет себе пару по вкусу.

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Мода, Обувь, Стиль, Образ, Мода осень, осенняя обувь, мода 2019.
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