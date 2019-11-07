Спрячьте подальше: устаревшие тенденции обуви сезона осень-зима 2019/2020

1 Туфли на низком, наклоненном каблуке Забудьте о туфлях с каблуками странных форм. Сезон осень-зима 2019/2020 тяготеет к классике и базовым моделям, хотя с некоторыми дополнениями и оригинальными деталями. Поэтому выбирайте белые туфли на каблуке, о которых мы уже упоминали.

2 Кроссовки с фигурной подошвой В этом сезоне кроссовки с широкой и фигурной подошвой будут выглядеть, как настоящий антиквариат. Несмотря на то, что этот феномен вдохновил бренды на создание множества подобных моделей, избегайте этих массивных кроссовок. Отдайте предпочтение базовым моделям.

3 Ботинки с круглым каблуком Каблук круглой формы долгое время пытался закрепиться в рядах тенденций, но сезон осень-зима 2019/2020 смог вытеснить обувь с таким каблуком. Поэтому прячьте эти туфли подальше.

4 Ботинки-чулки Эта облегающая модель обуви появилась в индустрии моды еще три года назад и все это время оставалась на пике популярности. Но сейчас эта популярность постепенно угасает, поэтому можете смело забыть о ботинках-чулках.