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Спрячьте подальше: устаревшие тенденции обуви сезона осень-зима 2019/2020

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Спрячьте подальше: устаревшие тенденции обуви сезона осень-зима 2019/2020
00:42 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:5 моделей обуви, от которых пора избавиться.

  • 1

    Туфли на низком, наклоненном каблуке

    Забудьте о туфлях с каблуками странных форм. Сезон осень-зима 2019/2020 тяготеет к классике и базовым моделям, хотя с некоторыми дополнениями и оригинальными деталями. Поэтому выбирайте белые туфли на каблуке, о которых мы уже упоминали.

  • 2

    Кроссовки с фигурной подошвой

    В этом сезоне кроссовки с широкой и фигурной подошвой будут выглядеть, как настоящий антиквариат. Несмотря на то, что этот феномен вдохновил бренды на создание множества подобных моделей, избегайте этих массивных кроссовок. Отдайте предпочтение базовым моделям.

  • 3

    Ботинки с круглым каблуком

    Каблук круглой формы долгое время пытался закрепиться в рядах тенденций, но сезон осень-зима 2019/2020 смог вытеснить обувь с таким каблуком. Поэтому прячьте эти туфли подальше.

  • 4

    Ботинки-чулки

    Эта облегающая модель обуви появилась в индустрии моды еще три года назад и все это время оставалась на пике популярности. Но сейчас эта популярность постепенно угасает, поэтому можете смело забыть о ботинках-чулках.

  • 5

    Ботинки с принтам

    Ботинки с рисунками и графическими принтами однозначно вышли из моды! Хотя все-таки еще можно носить ботинки средней высоты с животным принтом. Но любые другие принты и рисунки на сапогах и ботинках – табу!

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Мода, Обувь, Стиль, Образ, Мода осень, осенняя обувь, мода 2019.
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